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Formula E / Son dakika

DS Techeetah, 2020/21 Formula E sezonuna eski paketle başlayacak

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DS Techeetah, 2020/21 Formula E sezonuna eski paketle başlayacak
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Son Formula E şampiyonu DS Techeetah, bugün itibariyle yeni aracını tanıtırken, sezona eski paketle başlayacağını doğruladı.

Gen2 FE araçlarının getirilmesinden bu yana hem takımlar hem de sürücüler şampiyonluğunu kazanan DS Techeetah, Çarşamba günkü lansmanda yeni renk düzenini tanıttı.

Ayrıca takım, geçen sezon dört yarış kazanan DS E-Tense FE20 ile devam edeceğini doğruladı.

Çift FE şampiyonu Jean-Eric Vergne ve son dünya şampiyonu Antonio Felix da Costa'yı elinde tutan DS Techeetah, sezona eski güç ünitesiyle başlayacak ve Nisan ayında yeni güç ünitesine geçecek.

Santiago'daki açılış yarışlarında DS E-Tense FE20 ile devam edecek olan Techeetah, Suudi Arabistan'da da yine bu paketi kullanılacak.

Takımın yeni paketle ilk yarışı Rome E-Prix'si olacak.

DS performans direktörü Xavier Mestelan Pinon şunları söyledi: “Bu fırsatla beraber iki otomobil geliştirme kararı aldık."

“İlk iki yarış için, altıncı sezonda kullandığımız versiyonu yepyeni bir yazılımla kullanacağız. Yazılım, Formula E'de çok önemli ve performansın anahtarı."

"Sonrasında Roma E-Prix için yeni bir versiyon tanıtacağız. Bazı yenilikçi teknolojilere sahip yepyeni bir güç ünitesi olacak."

"Her iki sürücü de yeni aracı test ettiler ve çok hızlı göründüğü için çok heyecan vericiydi."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Takımlar Techeetah
Editör Matt Kew

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