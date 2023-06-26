DS Penske, tarayıcı konusuna açıklık getirdi

Cumartesi günkü sıralama turlarında pit yolu çıkışına bir barkod tarayıcı yerleştiren DS Penske, bu nedenle inceleme altına alınmış, incelemenin ardından para ve grid cezalarına çarptırılmıştı.

FIA'nın olayla ilgili açıklamasında "takımın haksız avantaj getirecek verilere ulaştığı" belirtilirken, ulaşılan verilerin genel olarak lastiklerle alakalı olduğu düşünülmekteydi.

Bu konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklamada bulunan takım, sadece her takımın yaptığı gibi lastik seri numaralarını kaydettiğini, başka bir veri akışı olmadığını belirtti.

Takımın açıklamasında, "Tüm sevenlerimize ve destekçilerimize duyurumuzdur."

"Yarış öncesi her iki aracımızın da pit yolundan başlamasına sebep olan bir ceza aldık. Cezanın ardından sosyal medyada konuyla ilgili birçok tartışma döndü, bu tartışmalara bir açıklık getirmek istiyoruz."

"Formula E'de kullanılan tüm lastiklerin bir seri numarası bulunmakta. Bu seri numaraları, tüm takımların fotoğrafçıları tarafından zaten toplanmakta. Herhangi bir yasak söz konusu değil."

"Dolayısıyla biz de aynı şeyi fotoğrafçı yerine barkod tarayıcı yardımıyla gerçekleştirdik. Seri numaraları dışında başka hiçbir veriye sahip değiliz."

"Ancak sosyal medyada takımların verilerini topladığımız yönünde birçok gönderi mevcut... ne konu bununla ilgili, ne de bunu yapmak mümkün. Tek yaptığımız, herkese açık olan lastik verilerini toplamak."

"Yarışırken ve mücadele ederken dürüstlüğümüz her zaman en üst seviyede, aksi düşünülemez. Bu kadar basit. Roma'da görüşmek üzere!" ifadeleri yer aldı.

Jean-Eric-Vergne, DS Penske DS E-Tense FE23 Fotoğraf: DPPI

Cezanın ardından fena bir yarış çıkarmayan DS Penske sürücüleri, Jean-Eric Vergne ile 11, Stoffel Vandoorne ise 12. sırada yer aldılar.

Yarışın ardından konuşan Vandoorne, "Dürüst olmak gerekirse oldukça korkunç bir hafta sonuydu. "Herkes çok sıkı hazırlanıyor ve buraya gelip pit alanından başlamak kesinlikle istediğimiz şey değildi.

"Açıkçası yaptığımız şey yanlıştı. Ancak verilen mesaj doğru değildi, insanlar diğer takımlardan veri çaldığımızı söylüyordu. Yaptığımız şey bu değildi, sadece diğerlerinin hangi lastik setini kullandığını kontrol etmeye çalışıyorduk ki bunu normal bir kamerayla da yapabilirsiniz.

"Diğer takımlar da bunu yapıyor, pit alanında fotoğrafçılar kullanıyorlar. Biz akıllıca bir yol bulduk ve bunun için büyük bir bedel ödedik."

"Kararı kabul ediyoruz, ancak verilen mesaj hoş değil."