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Formula E / Son dakika

DS, Gen3’e bağlı kalacak ikinci FE üreticisi olacak!

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DS, Gen3’e bağlı kalacak ikinci FE üreticisi olacak!

DS Automobiles, 2022-23 sezonunda gelecek Gen3 düzenlemelerini onaylayan ikinci Formula E üreticisi olduğunu açıkladı.

Eski PSA Group ve FIAT Chrysler Automobiles’in birleşerek oluşturduğu yeni şirket Stellantis’in bir parçası olan DS, Formula E’de 2015-16 sezonundan beri bulunuyordu.

İlk önce Virgin Racing’le partnerlik kuran takım, 2018-19’dan beri Çinli ekip Techeetah ile güçlerini birleştirdi; şampiyon sürücüler Jean-Eric Vergne ve Antonio Felix da Costa ile üst üste Takımlar Şampiyonası'nı kazandı.

DS Automobiles, Mahindra Racing’i yeni kurallara bağlılıkta takip ediyor. Bu yeni kurallar daha hafif ve hızlı arabalara izin verecek. Hintli ekip geçen seneki sezon öncesi testlerde takımın şampiyonadaki geleceğini açıklamıştı.

FE başkanı Jamie Reigle şunları söyledi: ‘’DS Automobiles takımlar güç aktarma sistemlerini geliştirmeye başladığında, Formula E’ye katılan ilk üreticilerden biriydi. O zamandan beri yollarla buluşturdukları elektrikli arabaları görmek ilham verici.’’

‘’Formula E’nin tek peş peşe şampiyonlarının dokuzuncu sezonda da gridde olacak olmasından çok memnunum. Bu Formula E’nin, dünyada önde gelen otomotiv üreticileri için teknolojilerini ve pazarlama alanı olduğunu da kanıtlar.’’

‘’DS Automobiles ile FIA Formula E Dünya Şampiyonasının bir sonraki aşamasında çığır açmayı iple çekiyoruz.’’

Bu duyuru, McLaren Racing’in ve Alpine-Lotus işbirliklerinin de FE’ye girişinde bir güven oyu olmuş oldu.

Aynı zamanda Audi ve BMW, 2020-21 sezonu sonunda FE’den ayrılacaklarını açıkladılar. Bu açıklama, Nissan ve Porsche dahil bazı FE takımlarının şampiyonaya devam edeceklerini belirttikleri beyanlarda bulunmalarına neden oldu.

 

Mercedes’in de kısa vadeli gelecekte Gen3 paketini imzalaması bekleniyor. Aynı zamanda takım FE ekibini ağırlıklı olarak Brackley yerleşkesinden yönetecek.

Motorsport.com Gen3 araç lansmanının bu ilkbahar sonlarına doğru yapılacağını düşünüyor.

DS Automobiles genel müdürü Beatrice Foucher, ‘’Elektrikleşme, DS Automobiles’in globalleşme stratejisinin temeli.’’

‘’Biz Formula E’ye giren ilk önemli araç üreticilerinden olduk ve markamız DS Performance’ın çalışmaları ve başarılarından hem gelişim adına hem de marka farkındalığı adına, önemli şekilde yararlandı.’’ dedi.

 

Çeviri: Betim Aker

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