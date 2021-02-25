Dragon Penske, Formula E’nin Gen3 dönemine bağlı kalacak

Jay Penske’nin sahip olduğu yarış takımı Dragon Penske Autosport, geçen sene 12 takım arasından 11. bitirmelerini sağlayan güç ünitesini 2021 sezonu araçlarına geçirecek.

Aracın yeni donanımı, 10 Nisan’daki Roma E-Prix’sinde ilk defa sunulmak üzere tanımlandı ve Bosch, araç için bir elektronik araç yönetim sistemi geliştirdi.

Bu sistem, Dragon Penske Autosport’un donanımı ve yazılımı için ‘’özel olarak tasarlanmış’’. Sistem, aynı zamanda enerji yenileyen frenlemeyi ve kokpit içi sürücü ekranlarını da kontrol edebilecek.

Takım Patronu Penske, konuyla ilgili şu yorumlarda bulundu: ‘’Birlikte yaptığımız iş sayesinde, Bosch’un, Formula E’deki özel teknolojiler geliştirmesiyle kabiliyetini ve takımın hikaye anlatma yeteneklerini kullanıp, Bosch’un taşıma endüstrisinde elektriklenmedeki lider rolünü göstereceği iyi bir platform olacak.’’

‘’Bu uzun zamanlı teknik partnerlik, takım için önemli bir dönüm noktası olacak ve yeni Penske Autosport paketini bu yılın sonralarında tanıttığımız zaman, bu birlikteliğin meyvelerini pistte almamızı dört gözle bekliyorum.’’

Bosch, Nico Muller ve Sergio Sette Camara tarafından sürücecek olan Penske EV-5 yarış aracının yönetim mekanizmasını geliştirmek adına, Dragon Penske Autosport ekibinin gelişim otomobilinin veri toplayıcılarını sağladı.

Bu, takımın Birleşik Krallık’ta ve Los Angeles’de yer alan merkezlerindeki mühendislerin, güç ümitlerinin ve lastik verileri hakkındaki parametreleri arttıracak.

Bosch kurul üyesi Markus Heyn ise şunları ekledi: ‘’Dragon’la olan işbirliğimiz, Formula E serisine sponsor olarak dahil oluşumuzu artırıyor.’’

"Bu ortaklık sayesinde Bosch, güç üniteleri yönetim çözümlerinin lider tedarikçisi olma iddiasını vurguluyor.”

Bu ‘’uzun süreli’’ birliktelik, Dragon Penske Autosport’un, Mahindra ve DS Automobiles yanında, FE’nin Gen3 kurallarına katılan üçüncü üretici olduğunu gösteriyor. Bu kurallar 2022-23 sezonunda başlayacak.

Nissan’ın da katılımını resmiyete dökmeye hazır olduğu belirtildi, ancak Mercedes seriye dönüşünü henüz açıklamasa da, Brackley üssüne yatırım yapmaları, gelecek olan bağlılığın bir göstergesi.

Motorsport.com, Porsche’nin ve NIO 333’ün de, Formula E’deki sürelerini uzattıklarını, ve 2025 yılına kadar tüm yol otomobillerinin elektrikli versiyonları çıkacak olmasından Jaguar'ın seride kalma şansının arttığını öğrendi.

Bu duyuru, aynı zamanda da Bosch’un, yeni gelecek olan 470 fren beygir gücüne sahip makinalar için tamamen elektrikli bir güç ünitesi üretme planlarını da açığa çıkarmış oldu.

Dragon Penske Autosport şu anda kendi donanımlarının üreticisi olarak görünüyor fakat NIO 333 takımının tedarikçisi olan Integral Powertrain’le de geçmişte güç ünitesi geliştirdikleri biliniyor.

Takımı satın almak için teklifler olduğu bildirilse de Penske, FE’ye olan bağlılıklarını sürekli olarak dile getiriyor.

Çeviri: Betim Aker