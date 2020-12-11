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Formula E / Son dakika

Dragon/Penske, Formula E'deki son boşluğu Muller ile tamamladı

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Dragon/Penske, Formula E'deki son boşluğu Muller ile tamamladı
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Dragon/Penske Autosport, 2020-21 Formula E şampiyonasında Sergio Sette Camara'nın yanında Nico Muller'in yarışacağını duyurdu.

Önümüzdeki Formula E sezonunda 24 pilotluk gridi dolduran son isim Muller oldu.

2020 DTM şampiyonasını ikinci sırada tamamlayan Muller, özel bir test seansında Penske EV-5 Formula E aracıyla test yapmıştı. 

Anlaşmadaki gecikme nedeniyle Muller, televizyon yayınlarında kullanılacak görüntülerin çekimine katılamadı.

Roger Penske'nin oğlu Jay'in sahip olduğu Dragon/Penske takımı testlerde iyi görüntü çizdi. 

Ricardo Tormo'daki testlerde Sette Camara 2. hızlı zamanı kaydederken Muller 3. olmuştu. 

 
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Editör Matt Kew

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