Dragon/Penske, Formula E'deki son boşluğu Muller ile tamamladı
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Dragon/Penske Autosport, 2020-21 Formula E şampiyonasında Sergio Sette Camara'nın yanında Nico Muller'in yarışacağını duyurdu.
Önümüzdeki Formula E sezonunda 24 pilotluk gridi dolduran son isim Muller oldu.
2020 DTM şampiyonasını ikinci sırada tamamlayan Muller, özel bir test seansında Penske EV-5 Formula E aracıyla test yapmıştı.
Anlaşmadaki gecikme nedeniyle Muller, televizyon yayınlarında kullanılacak görüntülerin çekimine katılamadı.
Roger Penske'nin oğlu Jay'in sahip olduğu Dragon/Penske takımı testlerde iyi görüntü çizdi.
Ricardo Tormo'daki testlerde Sette Camara 2. hızlı zamanı kaydederken Muller 3. olmuştu.
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Dragon/Penske, Formula E'deki son boşluğu Muller ile tamamladı
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