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Formula E / Son dakika

Dragon, 2020/21 FE renk düzenini tanıttı

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Dragon, 2020/21 FE renk düzenini tanıttı
Ekleyen:
, Editör

Yeniden markalaşan Dragon/Penske Autosport ekibi, yeni sezonda kırmızı/beyaz renk düzeniyle mücadele edecek.

Yeni renk düzeniyle birlikte Dragon, siyah-beyaz renk düzeninden uzaklaşacak ve daha farklı bir renk düzeniyle mücadele etmeye başlayacak.

Yayınlanan fotoğraflarda yeni aracın kırmızı/beyaz renklerinden oluştuğu görüldü.

Dragon, 2019/20 Formula E şampiyonasında 12 takım arasında 11. sırada yer aldı ve tek puanını Brendon Hartley ile Suudi Arabistan'da dokuzuncu olarak elde etti.

Birden fazla kez Le Mans'ı kazanan Hartley, sezon ortasında takımdan ayrıldı ve yerine Sergio Sette Camara geçti.

Sette Camara'nın takım arkadaşının kim olacağı henüz açıklanmadı. Bu da Dragon'u gridde henüz kadrosunu açıklamayan tek takım yapıyor.

Bununla birlikte koltuğun Nico Muller'e gitmesi bekleniyor.

Takım, efsanevi takım patronu ve girişimci Roger Penske'nin oğlu Jay Penske'nin ekibe katılımını vurgulamak için 2020/21'de Dragon/Penske Autosport adı altında yarışacak.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Editör Kemal Şengül

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