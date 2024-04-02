Diskalifiye edilen Mortara: "Start/finish düzlüğünde yazılım sorunu yaşadık"

Mahindra sürücüsü, Formula E'nin bu hafta sonu Japonya'ya yaptığı ilk ziyarette sıralama turlarında üçüncü sırayı almasının ardından sezonun en iyi yarışını çıkardı.

Yarışın galibi Maximilian Guenther'den ikinci sırayı alan Mortara, yarış içerisinde yavaş yavaş geriye düşse de çizgiyi altıncı sırada geçerek kendisinin ve takımının sezonun ilk puanlarını kaydetti.

Ancak İsviçreli sürücü, hakemlerin "kullanılan toplam enerjinin maksimum enerjinin 32kWh'in üzerinde olduğunu" tespit etmesinin ardından diskalifiye edildi.

Motorsport.com'a yaptığı açıklamada Mortara, "Ne yazık ki start/finiş düzlüğü boyunca yazılımla ilgili bir sorun yaşadık ve aşırı güç kullandık."

"Normalde tam batarya kapasitesine ulaştığınızda güç azaltımı yapmamız gerekir ama bu işlev pek iyi çalışmadı ve aşırı güç tüketmeye başladık. Sanırım start/finiş çizgisinden 15 metre önceydi, bu yüzden sonuçta bir şey değiştirmezdi."

"Ama yine de bizim hatamız, kurallar herkes için aynı ve bence bu diskalifiye biraz hak edildi. Bunu sineye çekiyoruz ama bu tür şeyleri daha iyi hale getirmemiz gerekiyor." dedi.

Edoardo Mortara, Mahindra Racing Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Tokyo'da kullanılan sokak pistinin dar, virajlı sınırları, geçiş fırsatlarının az ve uzak olduğu anlamına geliyordu ve Mortara'nın gridin önünde kalma girişimlerine yardımcı oldu.

Ancak genel olarak yavaş bir yarış temposu, 35 turluk yarışmanın tamamında grubun sıkışması anlamına geliyordu ve Mortara'yı her iki 'Atak Modunu' da etkinleştirirken yer kaybetme riskiyle karşı karşıya bıraktı.

Mortara, "Zor bir gündü. Gerçekten önde giden araçlarla birlikte kalmaya çalışıyordum. Yarışlar sırasında verimlilikle mücadele ediyoruz ve bazı iyi puanlar alabildiğimizden emin olmak için oldukça yaratıcı olmamız gerekiyor."

"Ne yazık ki son derece zordu çünkü öndeki [Oliver] Rowland gerçekten zorlamamaya karar verdi. Bu yüzden temelde paketi çok kompakt tuttu. Bunlar bizim için en kötü yarışlar, rakiplerimize karşı çok savunmasızız. Ama yine de oldukça iyi bir yarış çıkardığımızı düşünüyorum." dedi.

Mortara'nın takım arkadaşı Nyck de Vries sezonun en iyi grid pozisyonuyla yarışa başladıktan sonra zorlu bir yarış daha geçirdi ve önündeki bir kaza nedeniyle yavaşladıktan sonra temas yaşayarak yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

De Vries, "Bugün benim için pek iyi geçmedi, bir kazaya karıştım. Ancak sıralamanın o bölgesinde ve bu süper dar pistlerde olduğunuzda bunlar olur. Umarım olumlu gidişatı devam ettirebilir ve yakın gelecekte puanlar kazanabiliriz." dedi.