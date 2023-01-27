Diriye E-Prix: Wehrlein 8 sıra kazanarak zafere ulaştı!

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Formula E'nin 9. sezonu ve yeni jenerasyonu, 2 hafta önce Mexico City'de gerçekleştirilen yarışla başlamıştı. Sezon, bu hafta sonu Suudi Arabistan'ın Diriye kentinde gerçekleştirilen 2 yarışla devam ediyor ve bu yarışlardan ilki, bu akşam koşuldu.

Gün içerisinde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu Sebastien Buemi'ye gitmişti, onun yanında ise Jake Hughes yer alıyordu. Onların arkasında Sam Bird, Dan Ticktum ve Rene Rast ilk 5'i tamamlıyorlardı.

Sıralama turlarında büyük bir kaza yapan Maximilian Günther'in aracı ise yarışa yetiştirilemedi ve Maserati, yarışa tek araçla çıktı.

Sanal ışıklandırma altında gerçekleştirilen 39 turluk yarış, 5 kırmızı ışığın sönmesiyle başladı. Temiz taraftan start alan Buemi ilk viraja girilirken liderliğini korudu. Jake Hughes, Sam Bird, Dan Ticktum ve Rene Rast da ilk 5'teki sıralarını korudular.

Jake Hughes, McLaren, e-4ORCE 04, Sam Bird, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 6, Dan Ticktum, NIO 333 FE Team, NIO 333 ER9, the rest of the field on the opening lap Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

Diriye'nin ilk virajı oldukça dar olduğundan startta birçok temas yaşandı. Porsche pilotu Antonio Felix da Costa önünde aniden yavaşlamak zorunda kalan Oliver Rowland'a çarparak ön kanadını kırdı, Oliver Rowland da ilk virajdaki kaosta aracına hasar aldı.

Da Costa, bariyerlerden çıkarak ön kanadını değiştirmek için pite gelirken, karbonfiber parçalarının toplanabilmesi için güvenlik aracı içeri girdi. Hızlı bir temizleme çalışmasının ardından 2. turda yeşil bayraklar sallandı ve yeniden yarış temposuna döndük.

Yarışın yeniden başlamasıyla birlikte, 3. sıradaki Sam Bird atağa geçti ve Hughes'u geçerek 2. sıraya yükseldi. Diriye'de daha önce iki kez kazanmış olan Bird, sonrasında lider Buemi'yi kovalamaya başladı ve 7. tura geldiğimizde, Bird liderliğe yükselmeyi başarmıştı.

Yarışın dörtte birini tamamladığımızda Bird, Buemi, Hughes, Ticktum, Pascal Wehrlein, Rast, Mitch Evans, Nick Cassidy, Jake Dennis ilk 10'u vardı.

15. tura geldiğimizde ilk 10'daki pilotlar atak modlarını almaya başladılar. Mitch Evans ise frenlemeyi kaçırarak pistten taşmasının ardından sıra kaybetti ve 9. sıraya geriledi.

Mitch Evans, Jaguar Racing Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

20. tura geldiğimizde Bird yarışı kontrol altında götürmeye devam ediyordu. İkinci atak modu kullanımlarının ardından ise Pascal Wehrlein vites artırdı. Hughes ve Buemi'yi geçerek ikinci sıraya yükselen Wehrlein, lider Bird'ü kovalamaya başladı.

Porsche'nin güçlü motorunu maksimize eden Wehrlein, yarış boyunca 7 sıra kazanarak ikinci sıraya kadar çıkmıştı. Wehrlein ve Porsche'nin yarış temposu Meksika'da da çok iyiydi ve Alman ekip temposunu Diriye'ye de taşıdı.

Wehrlein 25. tura girilirken 18. virajda liderlik için atağını yaptı ancak pistten taşarak geçişi tamamlayamadı. Böylelikle Bird anlık olarak pozisyonunu korumuş oldu.

Wehrlein, sonraki turlarda Bird'ü yakından takip etmeye devam etti. 30. tura geldiğimizde ise Wehrlein yine aynı noktada atak yaptı ve bu sefer geçişi tamamlamayı başardı. Böylelikle liderlik el değiştirmiş oldu.

Bu esnada Andretti Porsche pilotu Jake Dennis sıralar kazanıyordu ve o da Bird'ü geçerek 2. sıraya yükseldi. Böylelikle Porsche motorlu araçlar 1-2 oldular.

Dennis, ikinci sıraya yükselmesinin ardından son turlarda Wehrlein'ı geçmeye çalışsa da Wehrlein, hata yapmadı ve FE'deki ikinci zaferine ulaştı. Dennis ise son turlarda çok zorlasa da ikinci olabildi. Böylelikle Dennis-Wehrlein ikilisi bu sezonki ikinci yarışta da 1-2 oldular ama bu sefer kazanan taraf Wehrlein oldu.

Diriye'de iki kez zafere ulaşan Sam Bird ise yarışın büyük çoğunluğunu lider götürse de son bölümde Porsche motorlu araçlara geçildi ve podyumun son basamağında kendine yer buldu.

Pascal Wehrlein, Porsche Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Pole pozisyonundan start alan Buemi dördüncü sırada finiş görürken, onu Rene Rast ve Nick Cassidy takip etti.

Jean-Eric Vergne, 7. olarak zorlu bir gün geçiren DS Penske'ye puanlar getirirken; Jake Hughes, Andre Lotterer ve Mitch Evans günün son puanlarını aldılar.

Son şampiyon Stoffel Vandoorne 11. olarak puan barajının hemen dışında kaldı ve yine hayal kırıklığı yaratan bir seansı arkasında bıraktı.

Dan Ticktum, sıralama turlarında güçlü bir tempo sergilese de yarışta istediğini bulamadı ve 14. sıraya kadar geriledi. İlk virajda temas yaşayan Rowland ile da Costa son iki sırayı paylaşırken, Nico Müller ve Edoardo Mortara ise pite gelerek yarışı tamamlayamadılar.

Diriye E-Prix II, yarın TSİ 20.03'te start alacak.

Yarış sonucu: