Diriye E-Prix: Wehrlein 8 sıra kazanarak zafere ulaştı!

Formula E'nin 9. sezonu ve yeni jenerasyonu, 2 hafta önce Mexico City'de gerçekleştirilen yarışla başlamıştı. Sezon, bu hafta sonu Suudi Arabistan'ın Diriye kentinde gerçekleştirilen 2 yarışla devam ediyor ve bu yarışlardan ilki, bu akşam koşuldu.

Gün içerisinde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu Sebastien Buemi'ye gitmişti, onun yanında ise Jake Hughes yer alıyordu. Onların arkasında Sam Bird, Dan Ticktum ve Rene Rast ilk 5'i tamamlıyorlardı.

Sıralama turlarında büyük bir kaza yapan Maximilian Günther'in aracı ise yarışa yetiştirilemedi ve Maserati, yarışa tek araçla çıktı.

Sanal ışıklandırma altında gerçekleştirilen 39 turluk yarış, 5 kırmızı ışığın sönmesiyle başladı. Temiz taraftan start alan Buemi ilk viraja girilirken liderliğini korudu. Jake Hughes, Sam Bird, Dan Ticktum ve Rene Rast da ilk 5'teki sıralarını korudular.

Jake Hughes, McLaren, e-4ORCE 04, Sam Bird, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 6, Dan Ticktum, NIO 333 FE Team, NIO 333 ER9, the rest of the field on the opening lap

Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images