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Formula E / Diriyah ePrix I Sıralama turları raporu

Diriye E-Prix: Sezonun ilk sıralama turlarında pole Vandoorne'un

Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı

Formula E'nin yeni sıralama formatının kullanıldığı ilk sıralama turlarında, pole pozisyonu Mercedes pilotu Stoffel Vandoorne'un oldu.

Diriye E-Prix: Sezonun ilk sıralama turlarında pole Vandoorne'un
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Formula E'nin yeni sıralama formatı, Diriye E-Prix'sinde ilk kez uygulandı. Bu formatta, pilotlar ilk olarak 11'li iki gruba ayrılıyorlar. 

İki grubun da en hızlı 4 ismi çeyrek finallere çıkıyor. Sonrasında yarı finaller ve finalin gerçekleştirilmesiyle de pole pozisyonunun sahibi belirleniyor. 

Formula E'nin 8. sezonu başladı :

Diriye Cadde Pisti'nde gerçekleştirilen sıralama turlarında Stoffel Vandoorne ve Jake Dennis, finale kalan isimler oldular. Final turlarında, Vandoorne, ilk sektörde zaman kaybetse de sonrasında Dennis'in yaptığı hatayla birlikte büyük bir avantajın sahibi oldu.

Dennis, 6. virajda yaptığı hatayla birlikte 0.6 saniyeye kadar zaman kaybetti ve pole pozisyonu hayallerine veda etti. Dennis, yarışa 2. sıradan başlayacak. 

 

Mercedes pilotları, grup aşamasından rahat bir şekilde çıktılar. Vandoorne ve de Vries'in yarı finalde eşleşmesiyle birlikte ise finalde bir Mercedes aracı göreceğimiz netleşmiş oldu. 

Vandoorne, yarı final mücadelesini kazanan isim oldu ve finale kaldı. Yarı finalde takım arkadaşına kaybederek elenen de Vries ise yol tutuşunun kaybolduğunu ve "neredeyse 4 kez kaza yapmaktan kurtulduğunu" belirtti. 

Sezon 7'nin şampiyonu de Vries, yarışa 3. sıradan başlayacak. 

Finale çıkan diğer isim Dennis ise yarı finalde Andre Lotterer'i yenmişti. Dennis, güçlü bir tur attı ve Alman pilottan 0.6 saniye kadar daha hızlıydı. 

Tozlu Diriye Pisti'nde yarış çizgisinden taşmasının ardından zaman kaybeden Lotterer, yarışa 4. sıradan başlıyor. 

Jake Dennis, Andretti Motorsport, BMW iFE.21

Jake Dennis, Andretti Motorsport, BMW iFE.21

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Envision Racing de tıpkı Mercedes gibi iki pilotuyla birden grup aşamasından çıkmayı başardı ancak Envision'ın iki pilotu da çeyrek final de elendi.

Envision pilotu Robin Frijns, çeyrek finalde Andre Lotterer'le eşleşmişti. Frijns, turun büyük çoğunluğunda Alman pilotla başa baş gitse de son sektördeki hatalarıyla birlikte Lotterer'den daha yavaş kaldı. Envision'ın diğer pilotu Nick Cassidy ise çeyrek finalde Vandoorne tarafından elendi. 

Çeyrek finallerin bir diğer eşleşmesinde Sam Bird ile Jake Dennis vardı. Dennis, Bird'ü elemeyi başardı. 

Çeyrek finallerin son eşleşmesinde De Vries, Oliver Rowland'ı eleyerek yarı finale yükseldi. Rowland, ilk virajda lastiklerini kilitlemesinin ardından geride kaldı. 

Çeyrek finalde elenen isimlerden en hızlısı olan Bird, yarışa 5. sıradan başlayacak. Bird'ün arkasında ise Cassidy 6., Frijns 7. ve Rowland 8. sıradan başlayacak. 

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Grup A'da yer alan Vandoorne pole aldığından, Grup A'daki pilotlar tek sayılı grid sıralarında yer alacaklar. Grup A'daki Lucas di Grassi, bunun sayesinde 9. sıradan başlayacak. Maximilian Günther ise ilk 10'u tamamlıyor. 

Maximilian Gunther, Nissan e.Dams, Nissan IM03

Maximilian Gunther, Nissan e.Dams, Nissan IM03

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Edoardo Mortara, Grup B'den çıkabilmek için iyi bir tur zamanı kaydetmişti ki ilk virajda büyük bir kaza yaptı. Bu kazanın fren sistemi nedeniyle yaşandığı düşünülüyor. 

DS Techeetah pilotları, yeni sıralama formatına kötü bir başlangıç yaptılar. İki DS Techeetah pilotu da grup aşamasından çıkamadı. Jean-Eric Vergne yarışa 13. sıradan başlayacak, Vergne'ün takım arkadaşı Antonio Felix da Costa ise 16. sıradan start alıyor. 

Sebastian Buemi, sondan bir önceki zaman turunu tamamladı ve bu bir hataydı çünkü Buemi, son turunda hata yaptı ve Grup A'nın sonuncusu oldu. 

Ancak Buemi, Anotnio Giovinazzi'nin Grup B'deki pozisyonu sayesinde 21. başlayacak. Giovinazzi bu akşam gerçekleştirilecek yarışa son sıradan başlıyor. 

Yarış gridi: 

Sıra Sürücü Takım Zaman Fark km/s
1 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 1'08.626   130.830
2 United Kingdom Jake Dennis Avalanche Andretti Formula E 1'08.926 0.300 130.261
3 Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes 1'08.813 0.187 130.475
4 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 1'09.014 0.388 130.095
5 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing 1'08.919 0.293 130.274
6 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 1'08.951 0.325 130.214
7 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 1'09.109 0.483 129.916
8 United Kingdom Oliver Rowland India Mahindra Racing 1'09.329 0.703 129.504
9 Brazil Lucas di Grassi Monaco Venturi 1'09.617 0.991 128.968
10 Germany Maximilian Gunther France DAMS 1'09.471 0.845 129.239
11 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 1'09.710 1.084 128.796
12 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 1'09.536 0.910 129.118
13 France Jean-Eric Vergne China Techeetah 1'09.811 1.185 128.610
14 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 1'09.587 0.961 129.024
15 Brazil Sergio SetteCamara United States Dragon Racing 1'09.867 1.241 128.507
16 Portugal Antonio Felix da Costa China Techeetah 1'09.704 1.078 128.807
17 United States Oliver Askew Avalanche Andretti Formula E 1'09.891 1.265 128.462
18 United Kingdom Alexander Sims India Mahindra Racing 1'10.039 1.413 128.191
19 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 1'10.129 1.503 128.026
20 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom NIO Formula E Team 1'10.507 1.881 127.340
21 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 1'10.185 1.559 127.924
22 Italy Antonio Giovinazzi United States Dragon Racing 1'10.596 1.970 127.180
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