Diriye E-Prix: Sezonun ilk sıralama turlarında pole Vandoorne'un

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Formula E'nin yeni sıralama formatı, Diriye E-Prix'sinde ilk kez uygulandı. Bu formatta, pilotlar ilk olarak 11'li iki gruba ayrılıyorlar.

İki grubun da en hızlı 4 ismi çeyrek finallere çıkıyor. Sonrasında yarı finaller ve finalin gerçekleştirilmesiyle de pole pozisyonunun sahibi belirleniyor.

Diriye Cadde Pisti'nde gerçekleştirilen sıralama turlarında Stoffel Vandoorne ve Jake Dennis, finale kalan isimler oldular. Final turlarında, Vandoorne, ilk sektörde zaman kaybetse de sonrasında Dennis'in yaptığı hatayla birlikte büyük bir avantajın sahibi oldu.

Dennis, 6. virajda yaptığı hatayla birlikte 0.6 saniyeye kadar zaman kaybetti ve pole pozisyonu hayallerine veda etti. Dennis, yarışa 2. sıradan başlayacak.

Mercedes pilotları, grup aşamasından rahat bir şekilde çıktılar. Vandoorne ve de Vries'in yarı finalde eşleşmesiyle birlikte ise finalde bir Mercedes aracı göreceğimiz netleşmiş oldu.

Vandoorne, yarı final mücadelesini kazanan isim oldu ve finale kaldı. Yarı finalde takım arkadaşına kaybederek elenen de Vries ise yol tutuşunun kaybolduğunu ve "neredeyse 4 kez kaza yapmaktan kurtulduğunu" belirtti.

Sezon 7'nin şampiyonu de Vries, yarışa 3. sıradan başlayacak.

Finale çıkan diğer isim Dennis ise yarı finalde Andre Lotterer'i yenmişti. Dennis, güçlü bir tur attı ve Alman pilottan 0.6 saniye kadar daha hızlıydı.

Tozlu Diriye Pisti'nde yarış çizgisinden taşmasının ardından zaman kaybeden Lotterer, yarışa 4. sıradan başlıyor.

Jake Dennis, Andretti Motorsport, BMW iFE.21 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Envision Racing de tıpkı Mercedes gibi iki pilotuyla birden grup aşamasından çıkmayı başardı ancak Envision'ın iki pilotu da çeyrek final de elendi.

Envision pilotu Robin Frijns, çeyrek finalde Andre Lotterer'le eşleşmişti. Frijns, turun büyük çoğunluğunda Alman pilotla başa baş gitse de son sektördeki hatalarıyla birlikte Lotterer'den daha yavaş kaldı. Envision'ın diğer pilotu Nick Cassidy ise çeyrek finalde Vandoorne tarafından elendi.

Çeyrek finallerin bir diğer eşleşmesinde Sam Bird ile Jake Dennis vardı. Dennis, Bird'ü elemeyi başardı.

Çeyrek finallerin son eşleşmesinde De Vries, Oliver Rowland'ı eleyerek yarı finale yükseldi. Rowland, ilk virajda lastiklerini kilitlemesinin ardından geride kaldı.

Çeyrek finalde elenen isimlerden en hızlısı olan Bird, yarışa 5. sıradan başlayacak. Bird'ün arkasında ise Cassidy 6., Frijns 7. ve Rowland 8. sıradan başlayacak.

Grup A'da yer alan Vandoorne pole aldığından, Grup A'daki pilotlar tek sayılı grid sıralarında yer alacaklar. Grup A'daki Lucas di Grassi, bunun sayesinde 9. sıradan başlayacak. Maximilian Günther ise ilk 10'u tamamlıyor.

Maximilian Gunther, Nissan e.Dams, Nissan IM03 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Edoardo Mortara, Grup B'den çıkabilmek için iyi bir tur zamanı kaydetmişti ki ilk virajda büyük bir kaza yaptı. Bu kazanın fren sistemi nedeniyle yaşandığı düşünülüyor.

DS Techeetah pilotları, yeni sıralama formatına kötü bir başlangıç yaptılar. İki DS Techeetah pilotu da grup aşamasından çıkamadı. Jean-Eric Vergne yarışa 13. sıradan başlayacak, Vergne'ün takım arkadaşı Antonio Felix da Costa ise 16. sıradan start alıyor.

Sebastian Buemi, sondan bir önceki zaman turunu tamamladı ve bu bir hataydı çünkü Buemi, son turunda hata yaptı ve Grup A'nın sonuncusu oldu.

Ancak Buemi, Anotnio Giovinazzi'nin Grup B'deki pozisyonu sayesinde 21. başlayacak. Giovinazzi bu akşam gerçekleştirilecek yarışa son sıradan başlıyor.

Yarış gridi: