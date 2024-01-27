Diriye E-Prix: Rowland, Frijns'in önünde rahat bir pole pozisyonu elde etti

Nissan sürücüsü Suudi Arabistan'daki sıralama turlarının tüm bölümlerinde etkileyici bir form sergiledi ve en iyi performansını Frijns'e karşı son düelloya sakladı.

Her üç sektörde de en hızlı zamanı elde ederek 1:10.055 saniye ile tüm sıralama turlarının en hızlı turunu attı ve bu tur Rowland'a 2022'deki Seul'den bu yana ilk pole'ünü kazandırdı.

Rowland, yarı final düellolarında Jaguar'dan Nick Cassidy'yi 0.2 saniyeden daha az bir farkla yenerek finale yükselirken, Frijns de yarı final karşılaşmalarında DS Penske'den Stoffel Vandoorne'u benzer bir farkla geçti.

Rowland, Maserati MSG'den Jehan Daruvala'yı 0.6 saniyeden fazla farkla geçerek yarı finaldeki yerini aldı ve Hintli sürücü yeni başlayan Formula E kariyerinde ilk kez düellolara katılmış oldu.

Cassidy, McLaren'den Jake Hughes'a karşı mücadelesinde hiç öne geçemezken, Nissan'dan Sacha Fenestraz'ın açılış sektöründe yaptığı küçük bir hata Vandoorne'a karşı kaybetmesine neden oldu.

Dünkü Diriye E-Prix'sinin pol pozisyonu sahibi Jean-Eric Vergne, Polonyalı Frijns ile olan çeyrek final düellosunda kesin bir yenilgi aldı ve DS Penske sürücüsü 0.227 saniye geride sıralama turlarını tamamladı.

Son şampiyon Jake Dennis, dün elde ettiği Diriye E-Prix zaferini tekrarlamak istiyorsa, sıralama turları turunun kırmızı bayrakla engellenmesinin ardından gridde 15. sıradan tırmanmak zorunda kalacak.

Andretti pilotu ikinci grupta sekizinci sırada kaldı ve Sebastien Buemi'nin damalı bayrağın ardından 2. virajda kaza yapmasının ardından turunu geliştirememiş oldu.

Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images Nick Cassidy, Jaguar TCS Racing, Jaguar I-TYPE 6

Rowland'ın 1:10.486'lik derecesi, Buemi'nin kazasından sadece birkaç saniye önce turlarını tamamlayan Cassidy, Hughes ve Daruvala'nın önünde en hızlı zaman olarak geldi.

Buemi beşinci en hızlı zamanı yapmıştı ancak Envision sürücüsü kırmızı bayrağa neden olduğu için en iyi turu silindi. Kazada aracının sağ ön tarafı hasar gördüğü için bu akşamki yarışa katılıp katılmayacağı daha sonra belli olacak.

Sergio Sette Camara (ERT), McLaren'dan Sam Bird, Dennis, Nico Muller (Abt Cupra), Edoardo Mortara (Mahindra) ve Lucas di Grassi (Abt Cupra) sıralamayı tamamladı.

Dün Diriye E-Prix'sinin son turunda podyum pozisyonunu kaybeden Mitch Evans'ın Suudi Arabistan performansı, bugün sıralama turlarında grup aşamasını da geçemediği için kötüden daha kötüye gitti.

Günün erken saatlerinde 3. antrenman seansında zirvede yer alan Jaguar pilotu Mitch Evans, Fenestraz, Frijns, Vergne ve Vandoorne'un liderlik ettiği açılış grubunu ancak yedinci sırada tamamlayabildi.

Mexico City E-Prix galibi Pascal Wehrlein da üst üste ikinci yarışında da grup aşamasının ötesine geçemedi. Porsche sürücüsü beşinci sırada yer aldı.

Şu anki şampiyona lideri Maserati MSG'den Maximilian Guenther, Evans, Dan Ticktum (ERT), Nyck de Vries (Mahindra) ve Norman Nato'nun (Andretti) önünde yer aldı.

Wehrlein'in takım arkadaşı Antonio Felix da Costa, Fenestraz'ın 1:10.641'lik derecesinin bir saniyeden fazla gerisinde grubu son sırada tamamlayarak sezona yaptığı felaket başlangıcı sürdürdü.