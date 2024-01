Diriye E-Prix: Nato, Guenther'i geçerek 2. antrenman seansının en hızlı ismi oldu

Suudi Arabistan sokak pistinde koşulların sürekli iyileşmesiyle birlikte, damalı bayrak gösterildiğinde Nato'nun 1:13.584 ile zaman tablosunun zirvesine yerleşmesiyle son çabaları meyve vermiş oldu.

Dakikalar önce Maserati MSG'den Guenther en hızlı isim olarak, 30 dakikalık seans boyunca zaman tablosunun zirvesinde kalan son şampiyon Jake Dennis'i önünde yer almıştı.

Andretti pilotu, ilk 10 dakika içinde 1:15.710s'lik bir derece yaparak 1:16'nın altına inen ilk pilot oldu ve bir sonraki denemesinde kişisel en iyi derecesini 1:15.067'ye indirdi.

Britanyalı pilot, Sam Bird'ün McLaren'ının bir saniyeden fazla önünde ikinci sırada yer alırken, Bird'ün takım arkadaşı Jake Hughes üçüncü oldu.

Pascal Wehrlein 1:16 bariyerinin altına inen ikinci pilot oldu ve 1:15.706'lık derecesiyle lider Dennis'in 0.639 saniye gerisinde kaldı.

Seansın yarısına yaklaşırken, Wehrlein'in Porsche takım arkadaşı Antonio Felix da Costa, Envision sürücüsü Robin Frijns'in önünde ikinci sıraya yükseldi.

Nick Cassidy 1:14.723s'lik derecesiyle zirveye çıktı ancak Jaguar sürücüsünün bu çabası Mahindra ikilisi Edoardo Mortara ve Nyck de Vries tarafından hemen geride bırakıldı.

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

An Andretti car is moved down the pit lane by mechanics