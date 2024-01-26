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Diriye E-Prix: Nato, Guenther'i geçerek 2. antrenman seansının en hızlı ismi oldu

Andretti'den Norman Nato, Maximilian Guenther'i Diriye E-Prix çifte yarışı öncesinde 2. antrenmanın en hızlı zamana taşıyarak ilk 10'u yarım saniyeden daha az bir farkla geride bıraktı.

Stefan Mackley
Editör Stefan Mackley
Yayın tarihi
Norman Nato, Andretti Global

Suudi Arabistan sokak pistinde koşulların sürekli iyileşmesiyle birlikte, damalı bayrak gösterildiğinde Nato'nun 1:13.584 ile zaman tablosunun zirvesine yerleşmesiyle son çabaları meyve vermiş oldu.

Dakikalar önce Maserati MSG'den Guenther en hızlı isim olarak, 30 dakikalık seans boyunca zaman tablosunun zirvesinde kalan son şampiyon Jake Dennis'i önünde yer almıştı.

Andretti pilotu, ilk 10 dakika içinde 1:15.710s'lik bir derece yaparak 1:16'nın altına inen ilk pilot oldu ve bir sonraki denemesinde kişisel en iyi derecesini 1:15.067'ye indirdi.

Britanyalı pilot, Sam Bird'ün McLaren'ının bir saniyeden fazla önünde ikinci sırada yer alırken, Bird'ün takım arkadaşı Jake Hughes üçüncü oldu.

Pascal Wehrlein 1:16 bariyerinin altına inen ikinci pilot oldu ve 1:15.706'lık derecesiyle lider Dennis'in 0.639 saniye gerisinde kaldı.

Seansın yarısına yaklaşırken, Wehrlein'in Porsche takım arkadaşı Antonio Felix da Costa, Envision sürücüsü Robin Frijns'in önünde ikinci sıraya yükseldi.

Nick Cassidy 1:14.723s'lik derecesiyle zirveye çıktı ancak Jaguar sürücüsünün bu çabası Mahindra ikilisi Edoardo Mortara ve Nyck de Vries tarafından hemen geride bırakıldı.

An Andretti car is moved down the pit lane by mechanics

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

An Andretti car is moved down the pit lane by mechanics

Mortara'nın 1:14.438'lik derecesi, Dennis'in 1:13.687s'lik derecesiyle tekrar zirveye çıkmasından sadece dokuz dakika kalana kadar en iyi zaman olarak kaldı. Trafik nedeniyle daha sonra zamanını geliştiremedi.

Dennis'in en iyi turu, Guenther ve takım arkadaşı Nato onu geçene kadar seansın en iyi turuydu.

Sebastien Buemi (Envision), Mitch Evans (Jaguar) ve Stoffel Vandoorne (DS Penske) 0.2 saniyenin biraz üzerinde farkla ilk altıyı tamamladı. Mexico City E-Prix galibi Wehrlein'in 15. sırada kaldı.

Oliver Rowland perşembe akşamı yapılan 1. antrenman seansında 1:15.400s'lik derecesiyle Jean-Eric Vergne'nin 0.165 saniye önünde birinci olurken, ikinci DS Penske pilotu Vandoorne 0.042 saniye geride kaldı.

Dennis, Sergio Sette Camara (ERT) ve Evans, bu akşamki yarışın gerçekleşeceği daha serin gece koşullarında yapılan seansta ilk altıyı tamamladılar.

Seans ayrıca Buemi'nin kaza yapan Envision'ını kurtarmak için kırmızı bayrak ve uzun bir gecikmeden sonra yaklaşık 12 dakika uzatıldı. Takım 2. antrenman seansından önce bataryayı ve diğer ilgili parçaları değiştirmek zorunda kaldı.

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