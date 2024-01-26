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Formula E Diriye ePrix I
Sıralama turları raporu

Diriye E-Prix: İlk yarış öncesinde pole pozisyonu Jean Eric Vergne'in oldu

DS Penske sürücüsü Jean Eric Vergne, bugün gerçekleştirilecek Diriye E-Prix'si öncesinde pole pozisyonunun sahibi oldu.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
Jean-Eric Vergne, DS Penske, DS E-Tense FE23

Suudi Arabistan bu hafta sonu iki Formula E yarışına ev sahipliği yapacak ve bugün gerçekleştirilecek yarış öncesinde, gridi belirleyecek sıralama turları düzenlendi.

Sürücüler her zaman olduğu gibi iki ayrı bölümde piste çıktılar ve A Grubu'nun en hızlı ismi 1:12.619'luk derecesiyle Jaguar pilotu Nick Cassidy oldu.

Kendisiyle beraber çeyrek finale kalan isimler Jake Dennis, Pascal Wehrlein ve Mitch Evans oldu.

B Grubu'nda ise Jean Eric Vergne, DS Penske ile 1:12.856 yaparak en hızlı zamanın sahibi olmayı başardı.

Kendisiyle beraber çeyrek finale Sergio Sette Camara, Maximilian Günther ve Norman Nato kaldı.

Andretti sürücüsü ve son şampiyon Dennis, yakın geçen ilk mücadelede Wehrlein'ın 0.083 saniye farkla mağlup edip yarı finale kalan ilk isim oldu.

İkinci mücadelede Jaguar sürücüleri karşı karşıya geldi ve Cassidy hata yaparken, yarı finale kalan isim Evans oldu.

Sette Camara, Maserati'den Günther'i rahat şekilde geçerken, Vergne de Nato'yu geride bırakmayı başardı.

Jake Dennis, Andretti Global, Porsche 99X Electric Gen3

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Jake Dennis, Andretti Global, Porsche 99X Electric Gen3

İlk yarı final mücadelesinde Evans 1:11.992 yaptı ve Dennis'i sadece 0.087 saniye farkla mağlup ederek finale kaldı. Vergne ise Camara'yı 0.4 saniye farkla geçerek adını finale yazdırdı.

Finalde Vergne 1:12.062'lik bir derece kaydederken, Evans yarı finalde attığı turun gerisinde kaldı ve 1:12.134'le ikinci oldu.

Böylelikle pole pozisyonu bu yıl ilk kez Vergne'e gitti.

Bugün gerçekleştirilecek yarışta Vergne'in yanında Evans olurken, ikinci çizgide Dennis ve Camara yer alacak.

Bu dörtlüyü sırasıyla Nato, Wehrlein, Cassidy, Günther, Bird ve Hughes takip edecek.

Stoffel Vandoorne, takım arkadaşı Vergne'in epey gerisinde kalmasının ardından 11. sırada yer alırken, Nyck de Vries iyi bir gün geçirememesi nedeniyle son sıradan başlayacak.

Mitch Evans, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 6

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Mitch Evans, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 6

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