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Formula E / Diriyah ePrix II Antrenman raporu

Diriye E-Prix: Evans, 3. antrenmanda zirveyi Ticktum'dan kaptı

Jaguar'dan Mitch Evans, Diriye E-Prix'nin üçüncü serbest antrenman seansının sonunda Dan Ticktum'u geçerek Formula E zaman tablosunun zirvesine yerleşti.

Jake Boxall-Legge
Ekleyen:
Çeviren:
Zeynep Taş
Diriye E-Prix: Evans, 3. antrenmanda zirveyi Ticktum'dan kaptı
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Sam Bird, seansa 1:12.163'lik derecesiyle başladı, ancak sürücüler sabahın yorgunluğunu atıp ciddi turlar atmaya başladıkça tempo hızla yükseldi.

Cuma gününün pole sahibi Sebastien Buemi daha sonra 1:11.620'lik bir derece elde etti. Ancak Sergio Sette Camara ve Ticktum'dan oluşan NIO 333 ikilisi tarafından hızla zirveden indirildi.

İlk yarışta Mitch Evans ve Mahindra sürücüleri ile ilk turda kapışan Antonio Felix da Costa; Bird 1:10.811 ile bir kez daha öne geçmeden önce, NIO 333'leri zirveden indirdi.

Evans, Jaguar takım arkadaşını 0.05 farkla geride bıraktı, ancak daha sonra Nissan'dan Sacha Fenestraz 0.014 saniye farkla zaman tablosunun zirvesinde yer aldı.

McLaren'den Jake Hughes 1:10.324 ile zirveye yükseldi ve iki tur sonra turunu 0.3 saniye geliştirdi, ancak Buemi daha sonra, 1:09.897'lik derece ile Britanyalıyı geçti.

Sette Camara, 1:09.758'lik derecesiyle Envision sürücüsünü seansın ortasında bir sıra aşağı indirdi.

Buemi, ilk virajda önden kaymaya neden olan bir ayar değişikliğine rağmen, zirveye geri dönmek için 1:09.575'lik bir derece elde etti, ancak Ticktum'un 0.3 saniye ile en hızlı olması ile yine bir NIO 333 aracı tarafından yerinden edilmiş oldu.

Dan Ticktum, NIO 333 FE Team, NIO 333 ER9

Dan Ticktum, NIO 333 FE Team, NIO 333 ER9

Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Son dakikalarda Norman Nato ve Jean-Eric Vergne'nin çabalarına rağmen Britanyalı pilot yerini korumaya devam etti ve Ticktum'u ilk iki sektörde 0.009 saniye geride bıraktı, ancak son sektörde neredeyse 0.1 farkla ikinci sıraya geriledi.

Ancak Evans, seansın sonunda 1:09.092'lik bir derece yaparak Ticktum ve Vergne'nin önünde seansın en hızlı ismi oldu.

Nato'nun turu, ilk yarışı podyumla bitiren Bird'ün 0.125 saniye önünde dördüncü olmak için yeterliydi. Bird'ün beşinci sıradaki turundan dokuzuncu sıradaki Stoffel Vandoorne'a kadar sıralanan sürücülerin hepsi, 0.05 saniye farkın içinde yer aldılar.

Andre Lotterer, Sette Camara'nın önünde ilk 10'u tamamladı, ancak her ikisi de Abt'den Nico Muller gibi teknik bir ihlal nedeniyle inceleme altında.

Muller'in yedek takım arkadaşı Kelvin van der Linde, Antonio Felix da Costa ile küçük bir çekişme yaşadı, ikili pistteki geniş virajlarda çok yaklaştılar; sonuç olarak Güney Afrikalı'nın ön kanat uç plakası düştü.

Van der Linde seansın başında 4. virajda durmuştu, ancak Mahindra motorlu aracını yeniden çalıştırarak seansa devam edebildi.

Lucas di Grassi, 18. virajda nadir görülen bir hata yaparak bariyerlere çarptı. En az hasarla kurtulmasına rağmen, pitten sonra piste geri dönemedi.

3. Antrenman Seansı Sonuçları:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara km/s
1 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 20 1'09.092     129.948
2 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom NIO Formula E Team 21 1'09.241 0.149 0.149 129.668
3 France Jean-Eric Vergne United States Dragon Racing 18 1'09.315 0.223 0.074 129.530
4 France Norman Nato Japan Nissan e.dams 21 1'09.417 0.325 0.102 129.340
5 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing 21 1'09.542 0.450 0.125 129.107
6 Germany René Rast United Kingdom McLaren 20 1'09.554 0.462 0.012 129.085
7 Switzerland Sébastien Buemi United Kingdom Virgin Racing 21 1'09.575 0.483 0.021 129.046
8 United Kingdom Jake Hughes United Kingdom McLaren 20 1'09.586 0.494 0.011 129.025
9 Belgium Stoffel Vandoorne United States Dragon Racing 20 1'09.587 0.495 0.001 129.024
10 Germany Andre Lotterer United States Andretti Autosport 17 1'09.645 0.553 0.058 128.916
11 Brazil Sergio SetteCamara United Kingdom NIO Formula E Team 22 1'09.646 0.554 0.001 128.914
12 Portugal Antonio Felix da Costa Germany Porsche Team 22 1'09.723 0.631 0.077 128.772
13 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 21 1'09.728 0.636 0.005 128.763
14 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Maserati Racing 19 1'09.786 0.694 0.058 128.656
15 France Sacha Fenestraz Japan Nissan e.dams 20 1'09.803 0.711 0.017 128.624
16 Germany Maximilian Gunther Monaco Maserati Racing 21 1'09.853 0.761 0.050 128.532
17 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport 18 1'09.873 0.781 0.020 128.495
18 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 17 1'09.958 0.866 0.085 128.339
19 United Kingdom Oliver Rowland India Mahindra Racing 18 1'10.009 0.917 0.051 128.246
20 South Africa Kelvin vanderLinde Germany Audi Sport Team Abt 11 1'10.311 1.219 0.302 127.695
21 Switzerland Nico Müller Germany Audi Sport Team Abt 18 1'10.628 1.536 0.317 127.122
22 Brazil Lucas di Grassi India Mahindra Racing 11 1'10.904 1.812 0.276 126.627
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