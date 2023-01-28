Diriye E-Prix: Evans, 3. antrenmanda zirveyi Ticktum'dan kaptı

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Sam Bird, seansa 1:12.163'lik derecesiyle başladı, ancak sürücüler sabahın yorgunluğunu atıp ciddi turlar atmaya başladıkça tempo hızla yükseldi.

Cuma gününün pole sahibi Sebastien Buemi daha sonra 1:11.620'lik bir derece elde etti. Ancak Sergio Sette Camara ve Ticktum'dan oluşan NIO 333 ikilisi tarafından hızla zirveden indirildi.

İlk yarışta Mitch Evans ve Mahindra sürücüleri ile ilk turda kapışan Antonio Felix da Costa; Bird 1:10.811 ile bir kez daha öne geçmeden önce, NIO 333'leri zirveden indirdi.

Evans, Jaguar takım arkadaşını 0.05 farkla geride bıraktı, ancak daha sonra Nissan'dan Sacha Fenestraz 0.014 saniye farkla zaman tablosunun zirvesinde yer aldı.

McLaren'den Jake Hughes 1:10.324 ile zirveye yükseldi ve iki tur sonra turunu 0.3 saniye geliştirdi, ancak Buemi daha sonra, 1:09.897'lik derece ile Britanyalıyı geçti.

Sette Camara, 1:09.758'lik derecesiyle Envision sürücüsünü seansın ortasında bir sıra aşağı indirdi.

Buemi, ilk virajda önden kaymaya neden olan bir ayar değişikliğine rağmen, zirveye geri dönmek için 1:09.575'lik bir derece elde etti, ancak Ticktum'un 0.3 saniye ile en hızlı olması ile yine bir NIO 333 aracı tarafından yerinden edilmiş oldu.

Dan Ticktum, NIO 333 FE Team, NIO 333 ER9 Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Son dakikalarda Norman Nato ve Jean-Eric Vergne'nin çabalarına rağmen Britanyalı pilot yerini korumaya devam etti ve Ticktum'u ilk iki sektörde 0.009 saniye geride bıraktı, ancak son sektörde neredeyse 0.1 farkla ikinci sıraya geriledi.

Ancak Evans, seansın sonunda 1:09.092'lik bir derece yaparak Ticktum ve Vergne'nin önünde seansın en hızlı ismi oldu.

Nato'nun turu, ilk yarışı podyumla bitiren Bird'ün 0.125 saniye önünde dördüncü olmak için yeterliydi. Bird'ün beşinci sıradaki turundan dokuzuncu sıradaki Stoffel Vandoorne'a kadar sıralanan sürücülerin hepsi, 0.05 saniye farkın içinde yer aldılar.

Andre Lotterer, Sette Camara'nın önünde ilk 10'u tamamladı, ancak her ikisi de Abt'den Nico Muller gibi teknik bir ihlal nedeniyle inceleme altında.

Muller'in yedek takım arkadaşı Kelvin van der Linde, Antonio Felix da Costa ile küçük bir çekişme yaşadı, ikili pistteki geniş virajlarda çok yaklaştılar; sonuç olarak Güney Afrikalı'nın ön kanat uç plakası düştü.

Van der Linde seansın başında 4. virajda durmuştu, ancak Mahindra motorlu aracını yeniden çalıştırarak seansa devam edebildi.

Lucas di Grassi, 18. virajda nadir görülen bir hata yaparak bariyerlere çarptı. En az hasarla kurtulmasına rağmen, pitten sonra piste geri dönemedi.

3. Antrenman Seansı Sonuçları: