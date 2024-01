Diriye E-Prix: Dennis, Vergne'in önünde rahat şekilde kazandı

Andretti sürücüsü yarışın ilk bölümünde her iki Atak Modu aktivasyonunu da yaptıktan sonra hiçbir zaman ciddi bir liderlik konusunda tehdit yaşamadı ve bu süreçte liderliği pol pozisyonundaki Vergne'den de aldı.

Vergne son turlarda ciddi bir enerji eksikliği yaşadıktan sonra ikinciliğe tutunabildi. Mitch Evans son turda bir atak denemesi başarısızlıkla sonuçlandı ve podyumun da dışında kaldı.

Vergne pole pozisyonundan başladığı yarışta liderliğini korudu. Evans'ın gridde üçüncü sıradayken ilk virajda ERT'sini içeriye sokan Sergio Sette Camara'ya yer vermek zorunda kalmasıyla bir sıra geriledi.

Evans ikinciliğini korurken, Sette Camara'nın momentum kaybetmesi Dennis'in kötü bir start almasına rağmen üçüncülüğe geri dönmesini sağladı.

Vergne üçüncü turda ve ilk fırsatta iki Atak Modu aktivasyonundan ilkini aktive ederek liderliği kaybetti ve Evans ile Dennis'in gerisine düştü.

Evans bir tur sonra liderliği bıraktı, ancak kendi Atak Modu aktivasyonundan sonra Vergne ile yan yana geldi ve temas etti. Evans bu temasla üçüncü sıraya geriledi.

İkilinin momentum kaybetmesi Dennis'in liderlikte küçük bir fark yaratmasını sağladı. Andretti sürücüsü altıncı turda Atak Modu'nu aktive ettiğinde, Vergne'nin arkasında ancak Evans'ın önünde ikinci sıraya yerleşti.

Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

Jean-Eric Vergne, DS Penske, DS E-Tense FE23, Mitch Evans, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 6, Sergio Sette Camara, ERT Formula E Team, ERT X24, Jake Dennis, Andretti Global, Porsche 99X Electric Gen3, Norman Nato, Andretti Global, Porsche 99X Electric Gen3, the rest of the field at the start