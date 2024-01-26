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Formula E Diriye ePrix I
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Diriye E-Prix: Dennis, Vergne'in önünde rahat şekilde kazandı

Son Formula E şampiyonu Jake Dennis, ilk Diriye E-Prix'sinde güçlü bir zafer elde ederek Jean-Eric Vergne'e 13 saniyeden fazla fark atarak sezonun ilk galibiyetini aldı.

Stefan Mackley
Editör Stefan Mackley
Güncelleme
Jake Dennis, Andretti Global, Porsche 99X Electric Gen3

Andretti sürücüsü yarışın ilk bölümünde her iki Atak Modu aktivasyonunu da yaptıktan sonra hiçbir zaman ciddi bir liderlik konusunda tehdit yaşamadı ve bu süreçte liderliği pol pozisyonundaki Vergne'den de aldı.

Vergne son turlarda ciddi bir enerji eksikliği yaşadıktan sonra ikinciliğe tutunabildi. Mitch Evans son turda bir atak denemesi başarısızlıkla sonuçlandı ve podyumun da dışında kaldı.

Vergne pole pozisyonundan başladığı yarışta liderliğini korudu. Evans'ın gridde üçüncü sıradayken ilk virajda ERT'sini içeriye sokan Sergio Sette Camara'ya yer vermek zorunda kalmasıyla bir sıra geriledi.

Evans ikinciliğini korurken, Sette Camara'nın momentum kaybetmesi Dennis'in kötü bir start almasına rağmen üçüncülüğe geri dönmesini sağladı.

Vergne üçüncü turda ve ilk fırsatta iki Atak Modu aktivasyonundan ilkini aktive ederek liderliği kaybetti ve Evans ile Dennis'in gerisine düştü.

Evans bir tur sonra liderliği bıraktı, ancak kendi Atak Modu aktivasyonundan sonra Vergne ile yan yana geldi ve temas etti. Evans bu temasla üçüncü sıraya geriledi.

İkilinin momentum kaybetmesi Dennis'in liderlikte küçük bir fark yaratmasını sağladı. Andretti sürücüsü altıncı turda Atak Modu'nu aktive ettiğinde, Vergne'nin arkasında ancak Evans'ın önünde ikinci sıraya yerleşti.

Jean-Eric Vergne, DS Penske, DS E-Tense FE23, Mitch Evans, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 6, Sergio Sette Camara, ERT Formula E Team, ERT X24, Jake Dennis, Andretti Global, Porsche 99X Electric Gen3, Norman Nato, Andretti Global, Porsche 99X Electric Gen3, the rest of the field at the start

Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

Jean-Eric Vergne, DS Penske, DS E-Tense FE23, Mitch Evans, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 6, Sergio Sette Camara, ERT Formula E Team, ERT X24, Jake Dennis, Andretti Global, Porsche 99X Electric Gen3, Norman Nato, Andretti Global, Porsche 99X Electric Gen3, the rest of the field at the start

Bu erken aşamada bile öndeki üçlü, Norman Nato'nun ikinci Andretti'si tarafından başı çekilen takip grubundan uzaklaşmaya başladı. Sette Camara altıncı turda ilk Atak Modunu aktive ettikten sonra beşinci sıraya düştü.

Öndeki üçlü dokuzuncu turda ikinci Atak Modu aktivasyonlarını gerçekleştirirken, Dennis Vergne ve Evans'ı geride bırakarak liderliğe yükseldi.

İkinci Atak Modunu en son alan Evans, rakiplerine kıyasla daha fazla güce sahip olduğunu fark etti ve 12. turda 18. Virajda Vergne'den ikinciliği aldı ve iki tur sonra Dennis'e karşı aynı atağı denedi.

Ancak düzlükte ve tozlu iç çizgide ekstra gücü tükenen Evans, Dennis'in geri almasına izin vererek ve virajı dışarıdan dönmek zorunda kaldı.

Momentum kaybı aynı zamanda Dennis'in 37 turluk yarışın geri kalanında, özellikle Vergne son turlarda hız mücadelesi verirken, büyümeye devam eden 2 saniyelik bir fark açmasına izin verdi.

DS Penske pilotu, 16. turda Evans'ın 18. virajda savunmaya geçmesinin ardından Evans'ın önüne geçti ve son turda bunu üçüncü kez tekrarladı.

Grubun daha gerisinde ve Nato'dan kurtulmuş olan Nick Cassidy, Jaguar takım arkadaşı Evans'ın önüne geçti. İkili arasındaki takım çalışması Cassidy'nin her iki Atak Modunu da almasını ve yeniden dördüncülüğe yükselmesini sağladı.

Mitch Evans, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 6

Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

Mitch Evans, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 6

İkili son turlarda Vergne'nin arkasına yaklaştı ve Evans son anda 18. viraja yaklaşırken içeriye daldı ancak virajı dönemeyerek Cassidy ve McLaren'den Sam Bird'ün öne geçmesine izin verdi.

Nato, Maserati MSG'den Maximilian Guenther ve Mexico City E-Prix galibi Pascal Wehrelin'in (Porsche) ardından altıncı olurken, Sette Camara dokuzuncu sırada kaldı. Envision'dan Robin Frijns puan alan isimleri tamamladı.

Diriye E-Prix Sonuçları:

 
 
       
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s Puan Yarış dışı
1 United Kingdom J. Dennis Andretti Formula E 1 37

45'56.452

   123.1 26  
2 France J. Vergne DS Penske 25 37

+13.289

46'09.741

 13.289 122.5 21  
3 New Zealand N. Cassidy Jaguar Racing 37 37

+13.824

46'10.276

 0.535 122.4 15  
4 United Kingdom S. Bird McLaren 8 37

+14.620

46'11.072

 0.796 122.4 12  
5 New Zealand M. Evans Jaguar Racing 9 37

+15.174

46'11.626

 0.554 122.4 10  
6 France N. Nato Andretti Formula E 17 37

+15.661

46'12.113

 0.487 122.4 8  
7 Germany M. Gunther Maserati Racing 7 37

+16.267

46'12.719

 0.606 122.3 6  
8 Germany P. Wehrlein Porsche Team 94 37

+16.387

46'12.839

 0.120 122.3 4  
9 Brazil S. SetteCamara ERT Formula E Team 3 37

+26.606

46'23.058

 10.219 121.9 2  
10 Netherlands R. Frijns Virgin Racing 4 37

+26.968

46'23.420

 0.362 121.9 1  
11 United Kingdom J. Hughes McLaren 5 37

+27.021

46'23.473

 0.053 121.9    
12 Switzerland S. Buemi Virgin Racing 16 37

+27.472

46'23.924

 0.451 121.8    
13 United Kingdom O. Rowland Nissan e.dams 22 37

+27.973

46'24.425

 0.501 121.8    
14 Belgium S. Vandoorne DS Penske 2 37

+28.366

46'24.818

 0.393 121.8    
15 Switzerland E. Mortara Mahindra Racing 48 37

+29.397

46'25.849

 1.031 121.8    
16 Portugal A. Felix da Costa Porsche Team 13 37

+29.885

46'26.337

 0.488 121.7    
17 Netherlands N. deVries Mahindra Racing 21 37

+30.419

46'26.871

 0.534 121.7    
18 Switzerland N. Müller Audi Sport Team Abt 51 37

+30.884

46'27.336

 0.465 121.7    
19 Brazil L. di Grassi Audi Sport Team Abt 11 37

+31.188

46'27.640

 0.304 121.7    
20 India J. Daruvala Maserati Racing 18 37

+31.541

46'27.993

 0.353 121.7    
21 United Kingdom D. Ticktum ERT Formula E Team 33 37

+1'04.712

47'01.164

 33.171 120.2    
dnf France S. Fenestraz Nissan e.dams 23 12

+25 Laps

26'34.585

 25 Laps     Yarış dışı
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