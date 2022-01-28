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Formula E / Diriyah ePrix I Yarış raporu

Diriye E-Prix: De Vries galibiyetle başladı, Mercedes duble yaptı

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Stoffel Vandoorne'un büyük hatasını fırsata çevirerek liderliği eline geçiren Nyck de Vries, sezonun ilk yarışında zafere ulaşırken; Mercedes duble yaptı.

Diriye E-Prix: De Vries galibiyetle başladı, Mercedes duble yaptı
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Tamamen elektrikli motor sporları serisi Formula E, dünyanın en gelişmiş tamamen elektrikli araçlarıyla ikonikleşmiş şehirlerde yarışarak; elektrikli araç teknolojisine öncülük etmeye devam ediyor.

Dünyanın ek rekabetçi serilerinden biri olan FE'nin 8. sezonu, Diriye'de gerçekleştirilen seanslarla başladı. 

22 pilot ve 11 takımla başlayan FE'nin 8. sezonu hakkında bilgi edinmek için özel haberimizi okuyabilirsiniz. 

FE'nin 8. sezonu başladı :

Perşembe ve cuma günleri gerçekleştirilen 1 ve 2. antrenman seanslarını Oliver Rowland ilk sırada tamamlamıştı. 

Antrenman raporları :

Bugün gerçekleştirilen sıralama turlarında ise pole pozisyonu Mercedes pilotu Stoffel Vandoorne'a gitmişti. 

Sıralama raporu :

Temiz taraftan start alan Vandoorne, startta ilk sırasını korumayı başardı. Üçüncü sıradan start alan Nyck de Vries ise Jake Dennis'i geçerek ikinci sıraya yükseldi. 

Böylelikle ilk viraja girilirken Mercedes dublesi oluştu. De Vries'in geçişiyle birlikte ilk turun sonunda  Vandoorne, de Vries, Dennis, Andre Lotterer, Sam Bird sıralaması oluştu. 

Yarışa 9. sıradan başlayan Lucas di Grassi iyi bir startla 6. sıraya yükseldi. Günther, Nick Cassidy'nin önünde 7. sırada yer aldı. 

Sıralama turlarında fren sorunundan dolayı kaza yapan Edoardo Mortara ise ilk 10'u tamamladı. 

Yarışa 16. sıradan başlayan sezon 6 şampiyonu Antonio Felix da Costa, arka sıralarda yaşanan temasların ardından sol arka süspansiyonuna ciddi hasar aldı ve yarışa veda etmek zorunda kaldı. 

Stoffel Vandoorne, Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02

Stoffel Vandoorne, Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

İlk 5 turu geride bıraktığımızda, ilk 5 pilot birbirini yakın şekilde takip ediyordu.

İlk 5 içinde atak modunu kullanan ilk pilot Lotterer oldu. Lotterer'den bir tur sonra ise 2. sıradaki de Vries ile 3. sıradaki Dennis de atak modlarını aldılar. 

Lider Vandoorne ise atak modunu almadan yoluna devam etti. De Vries ile Dennis'den 1 tur daha sonra ise lider Vandoorne da atak modunu kaldı. 

Belçikalı pilot, atak modunu almasının ardından ilk sırada yarış çizgisine geri döndü ve galibiyet için önemli bir adım attı. 

İlk atak modu kullanımlarının ardından Vandoorne, de Vries, Dennis, Lotterer sıralaması devam ediyordu. 

Arkalarda ise Robin Frijns ile Oliver Rowland arasında yaşanan temasın ardından Rowland bariyerlere girdi. Frijns, kazaya neden olmasından dolayı pitten geçme cezası aldı. 

Bu kazanın ardından Rowland yarışa veda etti ve güvenlik aracı piste girdi. Böylelikle yeni Porsche Taycan güvenlik aracını da ilk defa pistte görmüş olduk.

The Safety Car Stoffel Vandoorne, Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02

The Safety Car Stoffel Vandoorne, Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02

Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Bitime 27 dakika kaldığında yeniden yeşil ışıklar yandı ve yarış hızına geri dönüldü.

Yarışın yeniden başlamasıyla birlikte; 4. sıradaki Lotterer, ikinci atak modunu aldı ve bu stratejiyle 3. sıradaki Dennis'i geçmek istedi. 

Bir tur sonra 3. sıradaki Dennis de atak modunu aldı. Ancak atak modunu Dennis'den bir tur önce alan Lotterer, güzel stratejisiyle Dennis'i geçmeyi başardı. Dennis, sonraki turlarda Lotterer'le pozisyon için mücadele etti ama Lotterer sert savunmalarından birini daha yaparak pozisyonunu korudu. 

Dennis-Lotterer ikilisinin önünde ise yarışın kaderini değiştiren bir olay yaşandı. 

Yarışın lideri Vandoorne, ikinci atak modunu almak istedi ancak atak modu çizgisini kaçırdı. Hem zaman kaybeden hem de atak modunu kaçıran Vandoorne, de Vries'e geçildi ve büyük hatasıyla birlikte liderliği de Vries'e kaybetti. 

Son 20 dakikaya girdiğimizde ilk 7'de yer alan tüm pilotlar atak modlarını kullanmışlardı. Pilotların iki atak modlarını da kullanmalarının ardından; de Vries, Vandoorne, Lotterer, Dennis, Bird, di Grassi, Cassidy sıralaması oluşmuştu. 

Bitime 10 dakika kala ise Dennis, Lotterer'i pist üstünde geçti ve 3. sırasını geri aldı. Enerjisini diğer pilotlar kadar iyi yönetemeyen Lotterer, enerji tasarrufu yapmak zorunda kaldı tempo kaybı yaşadı. Alman pilot, bundan dolayı 13. sıraya kadar geriledi. 

Andre Lotterer, Porsche, Porsche 99X Electric

Andre Lotterer, Porsche, Porsche 99X Electric

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Vandoorne'un 2. atak modunu alırken yaptığı hatayı değerlendiren de Vries, liderliği ele geçirmesinin ardından hata yapmadı ve Diriye'de sezonun ilk yarışını kazanan isim oldu. 

Yarışın neredeyse yarısından fazlasını ilk sırada götüren Vandoorne, basit ama pahalıya patlayan bir hata yapmasının ardından damalı bayrağı ikinci sırada görebildi. 

Bu sonuçla birlikte Mercedes duble yapmış oldu. 

Yarışın son bölümlerinde Lotterer'le mücadele eden Dennis, yarışı 3. sırada tamamladı ve podyumun son basamağında yerini aldı.  

Sam Bird, di Grassi'nin önünde 4. olmayı başarırken; Cassidy yarışı 6. sırada noktaladı. Sıralama turlarında kaza yapan Mortara, iyi bir yarışı arkasında bıraktı ve 7. oldu. 

Çifte şampiyon Jean-Eric Vergne, 8. sırada finiş görürken; çaylak pilot Oliver Askew ilk yarışında 9. olarak ilk puanlarını almayı başardı. 

Jaguar pilotu Mitch Evans ise ilk 10'u tamamlayan isim oldu. Dan Ticktum ilk FE yarışını 18. sırada tamamlarken, Antonio Giovinazzi 20. sırada finiş gördü. 

Formula E, yarın gerçekleştirilecek Diriye E-Prix II ile devam edecek. 

Yarış sonucu: 

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara km/s Puan
1 Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes 41 52'14.642        
2 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 41 52'15.278 0.636 0.636    
3 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport 41 52'23.444 8.802 8.166    
4 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing 41 52'29.567 14.925 6.123    
5 Brazil Lucas di Grassi Monaco Venturi 41 52'29.794 15.152 0.227    
6 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 41 52'30.657 16.015 0.863    
7 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 41 52'31.907 17.265 1.250    
8 France Jean-Eric Vergne China Techeetah 41 52'39.718 25.076 7.811    
9 United States Oliver Askew United States Andretti Autosport 41 52'40.341 25.699 0.623    
10 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 41 52'41.962 27.320 1.621    
11 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 41 52'43.423 28.781 1.461    
12 Germany Maximilian Gunther France DAMS 41 52'45.178 30.536 1.755    
13 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 41 52'46.163 31.521 0.985    
14 United Kingdom Alexander Sims India Mahindra Racing 41 52'49.214 34.572 3.051    
15 Brazil Sergio SetteCamara United States Dragon Racing 41 52'51.423 36.781 2.209    
16 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 41 52'54.595 39.953 3.172    
17 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 41 52'55.976 41.334 1.381    
18 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom NIO Formula E Team 41 53'03.864 49.222 7.888    
19 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 41 53'05.607 50.965 1.743    
20 Italy Antonio Giovinazzi United States Dragon Racing 41 53'31.169 1'16.527 25.562    
  United Kingdom Oliver Rowland India Mahindra Racing 7 8'59.699 34 Laps 34 Laps    
  Portugal Antonio Felix da Costa China Techeetah 0 52.913 41 Laps 7 Laps    
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Stoffel Vandoorne, Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02, Jake Dennis, Andretti Motorsport, BMW iFE.21, Nyck de Vries, Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02, Andre Lotterer, Porsche, Porsche 99X Electric, the rest of the field at the start

Stoffel Vandoorne, Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02, Jake Dennis, Andretti Motorsport, BMW iFE.21, Nyck de Vries, Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02, Andre Lotterer, Porsche, Porsche 99X Electric, the rest of the field at the start

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

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