Diriye E-Prix: De Vries galibiyetle başladı, Mercedes duble yaptı

Tamamen elektrikli motor sporları serisi Formula E, dünyanın en gelişmiş tamamen elektrikli araçlarıyla ikonikleşmiş şehirlerde yarışarak; elektrikli araç teknolojisine öncülük etmeye devam ediyor.

Dünyanın ek rekabetçi serilerinden biri olan FE'nin 8. sezonu, Diriye'de gerçekleştirilen seanslarla başladı.

22 pilot ve 11 takımla başlayan FE'nin 8. sezonu hakkında bilgi edinmek için özel haberimizi okuyabilirsiniz.

Perşembe ve cuma günleri gerçekleştirilen 1 ve 2. antrenman seanslarını Oliver Rowland ilk sırada tamamlamıştı.

Bugün gerçekleştirilen sıralama turlarında ise pole pozisyonu Mercedes pilotu Stoffel Vandoorne'a gitmişti.

Temiz taraftan start alan Vandoorne, startta ilk sırasını korumayı başardı. Üçüncü sıradan start alan Nyck de Vries ise Jake Dennis'i geçerek ikinci sıraya yükseldi.

Böylelikle ilk viraja girilirken Mercedes dublesi oluştu. De Vries'in geçişiyle birlikte ilk turun sonunda Vandoorne, de Vries, Dennis, Andre Lotterer, Sam Bird sıralaması oluştu.

Yarışa 9. sıradan başlayan Lucas di Grassi iyi bir startla 6. sıraya yükseldi. Günther, Nick Cassidy'nin önünde 7. sırada yer aldı.

Sıralama turlarında fren sorunundan dolayı kaza yapan Edoardo Mortara ise ilk 10'u tamamladı.

Yarışa 16. sıradan başlayan sezon 6 şampiyonu Antonio Felix da Costa, arka sıralarda yaşanan temasların ardından sol arka süspansiyonuna ciddi hasar aldı ve yarışa veda etmek zorunda kaldı.

İlk 5 turu geride bıraktığımızda, ilk 5 pilot birbirini yakın şekilde takip ediyordu.

İlk 5 içinde atak modunu kullanan ilk pilot Lotterer oldu. Lotterer'den bir tur sonra ise 2. sıradaki de Vries ile 3. sıradaki Dennis de atak modlarını aldılar.

Lider Vandoorne ise atak modunu almadan yoluna devam etti. De Vries ile Dennis'den 1 tur daha sonra ise lider Vandoorne da atak modunu kaldı.

Belçikalı pilot, atak modunu almasının ardından ilk sırada yarış çizgisine geri döndü ve galibiyet için önemli bir adım attı.

İlk atak modu kullanımlarının ardından Vandoorne, de Vries, Dennis, Lotterer sıralaması devam ediyordu.

Arkalarda ise Robin Frijns ile Oliver Rowland arasında yaşanan temasın ardından Rowland bariyerlere girdi. Frijns, kazaya neden olmasından dolayı pitten geçme cezası aldı.

Bu kazanın ardından Rowland yarışa veda etti ve güvenlik aracı piste girdi. Böylelikle yeni Porsche Taycan güvenlik aracını da ilk defa pistte görmüş olduk.

Bitime 27 dakika kaldığında yeniden yeşil ışıklar yandı ve yarış hızına geri dönüldü.

Yarışın yeniden başlamasıyla birlikte; 4. sıradaki Lotterer, ikinci atak modunu aldı ve bu stratejiyle 3. sıradaki Dennis'i geçmek istedi.

Bir tur sonra 3. sıradaki Dennis de atak modunu aldı. Ancak atak modunu Dennis'den bir tur önce alan Lotterer, güzel stratejisiyle Dennis'i geçmeyi başardı. Dennis, sonraki turlarda Lotterer'le pozisyon için mücadele etti ama Lotterer sert savunmalarından birini daha yaparak pozisyonunu korudu.

Dennis-Lotterer ikilisinin önünde ise yarışın kaderini değiştiren bir olay yaşandı.

Yarışın lideri Vandoorne, ikinci atak modunu almak istedi ancak atak modu çizgisini kaçırdı. Hem zaman kaybeden hem de atak modunu kaçıran Vandoorne, de Vries'e geçildi ve büyük hatasıyla birlikte liderliği de Vries'e kaybetti.

Son 20 dakikaya girdiğimizde ilk 7'de yer alan tüm pilotlar atak modlarını kullanmışlardı. Pilotların iki atak modlarını da kullanmalarının ardından; de Vries, Vandoorne, Lotterer, Dennis, Bird, di Grassi, Cassidy sıralaması oluşmuştu.

Bitime 10 dakika kala ise Dennis, Lotterer'i pist üstünde geçti ve 3. sırasını geri aldı. Enerjisini diğer pilotlar kadar iyi yönetemeyen Lotterer, enerji tasarrufu yapmak zorunda kaldı tempo kaybı yaşadı. Alman pilot, bundan dolayı 13. sıraya kadar geriledi.

Vandoorne'un 2. atak modunu alırken yaptığı hatayı değerlendiren de Vries, liderliği ele geçirmesinin ardından hata yapmadı ve Diriye'de sezonun ilk yarışını kazanan isim oldu.

Yarışın neredeyse yarısından fazlasını ilk sırada götüren Vandoorne, basit ama pahalıya patlayan bir hata yapmasının ardından damalı bayrağı ikinci sırada görebildi.

Bu sonuçla birlikte Mercedes duble yapmış oldu.

Yarışın son bölümlerinde Lotterer'le mücadele eden Dennis, yarışı 3. sırada tamamladı ve podyumun son basamağında yerini aldı.

Sam Bird, di Grassi'nin önünde 4. olmayı başarırken; Cassidy yarışı 6. sırada noktaladı. Sıralama turlarında kaza yapan Mortara, iyi bir yarışı arkasında bıraktı ve 7. oldu.

Çifte şampiyon Jean-Eric Vergne, 8. sırada finiş görürken; çaylak pilot Oliver Askew ilk yarışında 9. olarak ilk puanlarını almayı başardı.

Jaguar pilotu Mitch Evans ise ilk 10'u tamamlayan isim oldu. Dan Ticktum ilk FE yarışını 18. sırada tamamlarken, Antonio Giovinazzi 20. sırada finiş gördü.

Formula E, yarın gerçekleştirilecek Diriye E-Prix II ile devam edecek.

Yarış sonucu:

Stoffel Vandoorne, Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02, Jake Dennis, Andretti Motorsport, BMW iFE.21, Nyck de Vries, Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02, Andre Lotterer, Porsche, Porsche 99X Electric, the rest of the field at the start

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images