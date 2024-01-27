Diriye E-Prix: Cassidy, Jaguar'a 2024'teki ilk galibiyetini tattırdı
Hafta sonunun ikinci Diriye E-Prix'sinde Jaguar adına ilk galibiyetini alan Nick Cassidy, Robin Frijns'i geride bırakarak Formula E'de liderliği ele geçirdi.
Suudi Arabistan'daki açılış yarışını üçüncü sırada tamamlayan Cassidy, gridde üçüncü sırada başladığı yarışta beşinci turda liderliği ele geçirdi.
Cassidy, 36 turluk yarışın geri kalanında Envision'dan Frijns ve Nissan'dan Oliver Rowland'ı arkasında tutmayı her iki Atak Modu aktivasyonunda da başardı ve liderliğini korudu.
Yarışa pol pozisyonunun sahibi Rowland, ilk çizgiden iyi bir çıkış yaptı. Ancak düzlüğün ikinci bölümünde yavaş kalması, ilk çizgideki diğer isim olan Frijns'in yanına gelmesine ve ilk virajda liderliği ele geçirmesine izin verdi.
Nissan sürücüsü dördüncü turda Atak Modu aktivasyonlarından ilkini gerçekleştirerek Cassidy'ye bir pozisyon daha kaybetti ve öndeki ikiliden yavaş yavaş uzaklaşmaya başladı.
Bu durum Frijns'in bir tur sonra liderliği Cassidy'ye bırakmasına izin verdi. Ancak Cassidy arkasındaki Hollandalı ile arasındaki farkı açmak için liderlikteki hızını artırmaya başlayınca sadece ikinci sıraya geriledi.
Cassidy, Frijns'e karşı 1.6 saniyelik bir avantaj elde etmişti. Bu da ilk Atak Modunu alırken liderliği korumak için yeterli olabilirdi. Ancak Frijns yedinci turda aynı anda ikinci aktivasyonunu alırken aynı farkı korudu.
Cassidy 13. turda son Atak Modunu kullandığında, hızını yavaşlatmaya ve Frijns'i takip eden gruba yaklaştırmaya başlamadan önce neredeyse 2 saniyelik bir fark yaratarak liderliği rahatça korudu.
Rowland, McLaren'den Jake Hughes, DS Penske'den Stoffel Vandoorne ve Sacha Fenestraz'ın ikinci Nissan'ı bu grubun başını çekerken, ilk altı sıradaki pilotlar her iki Atak Modu aktivasyonunu da yarışın yarı mesafesi geçilirken kullandılar.
Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images
Robin Frijns, Envision Racing, Jaguar I-TYPE 6, Oliver Rowland, Nissan Formula E Team, Nissan e-4ORCE 04, Nick Cassidy, Jaguar TCS Racing, Jaguar I-TYPE 6, Jehan Daruvala, Maserati MSG Racing, Maserati Tipo Folgore, Jake Hughes, McLaren, e-4ORCE 04, the rest of the field at the start
Gerilerde, Mexico City E-Prix galibi Pascal Wehrlein 10. başladıktan sonra iyi bir ilerleme kaydetti ve McLaren pilotunun önündeki Jean-Eric Vergne'e hamle yapmaya çalışmasının ardından 19. virajın çıkışında Sam Bird'ü geçti.
Bird bir sonraki turda duvara çarpıp süspansiyonuna zarar verdikten sonra pite girerken, Wehrlein Vergne'i 1. virajda geçip yedinci sıraya yükseldi.
Daha gerilerde ise, Diriye'deki birinci yarışı kazanan ve son şampiyon Jake Dennis 14. başlangıç pozisyonundan ilerleme kaydetmekte zorlandı.
Jaguar sürücüsü Mitch Evans'ı takip eden ve gridde bir sıra önde başlayan Andretti sürücüsü, Evans'ın ikinci Atak Modunu almasıyla öne geçti.
Ön tarafa geri dönen Cassidy, yarışın ikinci yarısında hızını kontrol etti. Liderliği hiçbir zaman saniyenin birkaç onda birinden fazla olmadı, ancak arkasındaki Frijns veya Rowland tarafından ciddi bir tehlikeyle karşılaşmadı.
Podyumu tamamlayanların arkasında sıralama değişmedi. Hughes'un arkasındaki Vandoorne, Fenestraz, Wehrlein, Vergne, Maserati MSG'den Maximilian Guenther ve son puanı ve en hızlı turu alan Dennis ilk on sıradaki isimler oldu.
Diriye E-Prix II Yarış Sonucu:
|Sürücü bilgisi
|
|
|Sıra
|Sürücü
|#
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Puan
|Yarış dışı
|1
|N. Cassidy Jaguar Racing
|37
|36
|
43'51.868
|25
|2
|R. Frijns Virgin Racing
|4
|36
|
+1.192
43'53.060
|1.192
|18
|3
|O. Rowland Nissan e.dams
|22
|36
|
+1.875
43'53.743
|0.683
|18
|4
|J. Hughes McLaren
|5
|36
|
+2.931
43'54.799
|1.056
|12
|5
|S. Vandoorne DS Penske
|2
|36
|
+3.397
43'55.265
|0.466
|10
|6
|S. Fenestraz Nissan e.dams
|23
|36
|
+4.598
43'56.466
|1.201
|8
|7
|P. Wehrlein Porsche Team
|94
|36
|
+4.816
43'56.684
|0.218
|6
|8
|J. Vergne DS Penske
|25
|36
|
+5.195
43'57.063
|0.379
|4
|9
|M. Gunther Maserati Racing
|7
|36
|
+5.709
43'57.577
|0.514
|2
|10
|J. Dennis Andretti Formula E
|1
|36
|
+6.240
43'58.108
|0.531
|2
|11
|M. Evans Jaguar Racing
|9
|36
|
+6.866
43'58.734
|0.626
|12
|E. Mortara Mahindra Racing
|48
|36
|
+10.116
44'01.984
|3.250
|13
|N. Müller Audi Sport Team Abt
|51
|36
|
+14.462
44'06.330
|4.346
|14
|A. Felix da Costa Porsche Team
|13
|36
|
+17.960
44'09.828
|3.498
|15
|N. deVries Mahindra Racing
|21
|36
|
+19.295
44'11.163
|1.335
|16
|N. Nato Andretti Formula E
|17
|36
|
+20.235
44'12.103
|0.940
|17
|S. SetteCamara ERT Formula E Team
|3
|36
|
+21.564
44'13.432
|1.329
|18
|L. di Grassi Audi Sport Team Abt
|11
|36
|
+25.639
44'17.507
|4.075
|dnf
|D. Ticktum ERT Formula E Team
|33
|32
|
+4 Laps
41'33.940
|4 Laps
|Yarış dışı
|dnf
|J. Daruvala Maserati Racing
|18
|25
|
+11 Laps
30'55.484
|7 Laps
|Yarış dışı
|dnf
|S. Bird McLaren
|8
|22
|
+14 Laps
27'34.329
|3 Laps
|Yarış dışı
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