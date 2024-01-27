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Formula E Diriye ePrix II
Yarış raporu

Diriye E-Prix: Cassidy, Jaguar'a 2024'teki ilk galibiyetini tattırdı

Hafta sonunun ikinci Diriye E-Prix'sinde Jaguar adına ilk galibiyetini alan Nick Cassidy, Robin Frijns'i geride bırakarak Formula E'de liderliği ele geçirdi.

Stefan Mackley
Editör Stefan Mackley
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Nick Cassidy, Jaguar TCS Racing, 3. sıra, podyumda kutlama yapıyor

Suudi Arabistan'daki açılış yarışını üçüncü sırada tamamlayan Cassidy, gridde üçüncü sırada başladığı yarışta beşinci turda liderliği ele geçirdi.

Cassidy, 36 turluk yarışın geri kalanında Envision'dan Frijns ve Nissan'dan Oliver Rowland'ı arkasında tutmayı her iki Atak Modu aktivasyonunda da başardı ve liderliğini korudu.

Yarışa pol pozisyonunun sahibi Rowland, ilk çizgiden iyi bir çıkış yaptı. Ancak düzlüğün ikinci bölümünde yavaş kalması, ilk çizgideki diğer isim olan Frijns'in yanına gelmesine ve ilk virajda liderliği ele geçirmesine izin verdi.

Nissan sürücüsü dördüncü turda Atak Modu aktivasyonlarından ilkini gerçekleştirerek Cassidy'ye bir pozisyon daha kaybetti ve öndeki ikiliden yavaş yavaş uzaklaşmaya başladı.

Bu durum Frijns'in bir tur sonra liderliği Cassidy'ye bırakmasına izin verdi. Ancak Cassidy arkasındaki Hollandalı ile arasındaki farkı açmak için liderlikteki hızını artırmaya başlayınca sadece ikinci sıraya geriledi.

Cassidy, Frijns'e karşı 1.6 saniyelik bir avantaj elde etmişti. Bu da ilk Atak Modunu alırken liderliği korumak için yeterli olabilirdi. Ancak Frijns yedinci turda aynı anda ikinci aktivasyonunu alırken aynı farkı korudu.

Cassidy 13. turda son Atak Modunu kullandığında, hızını yavaşlatmaya ve Frijns'i takip eden gruba yaklaştırmaya başlamadan önce neredeyse 2 saniyelik bir fark yaratarak liderliği rahatça korudu.

Rowland, McLaren'den Jake Hughes, DS Penske'den Stoffel Vandoorne ve Sacha Fenestraz'ın ikinci Nissan'ı bu grubun başını çekerken, ilk altı sıradaki pilotlar her iki Atak Modu aktivasyonunu da yarışın yarı mesafesi geçilirken kullandılar.

Robin Frijns, Envision Racing, Jaguar I-TYPE 6, Oliver Rowland, Nissan Formula E Team, Nissan e-4ORCE 04, Nick Cassidy, Jaguar TCS Racing, Jaguar I-TYPE 6, Jehan Daruvala, Maserati MSG Racing, Maserati Tipo Folgore, Jake Hughes, McLaren, e-4ORCE 04, the rest of the field at the start

Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

Robin Frijns, Envision Racing, Jaguar I-TYPE 6, Oliver Rowland, Nissan Formula E Team, Nissan e-4ORCE 04, Nick Cassidy, Jaguar TCS Racing, Jaguar I-TYPE 6, Jehan Daruvala, Maserati MSG Racing, Maserati Tipo Folgore, Jake Hughes, McLaren, e-4ORCE 04, the rest of the field at the start

Gerilerde, Mexico City E-Prix galibi Pascal Wehrlein 10. başladıktan sonra iyi bir ilerleme kaydetti ve McLaren pilotunun önündeki Jean-Eric Vergne'e hamle yapmaya çalışmasının ardından 19. virajın çıkışında Sam Bird'ü geçti.

Bird bir sonraki turda duvara çarpıp süspansiyonuna zarar verdikten sonra pite girerken, Wehrlein Vergne'i 1. virajda geçip yedinci sıraya yükseldi.

Daha gerilerde ise, Diriye'deki birinci yarışı kazanan ve son şampiyon Jake Dennis 14. başlangıç pozisyonundan ilerleme kaydetmekte zorlandı.

Jaguar sürücüsü Mitch Evans'ı takip eden ve gridde bir sıra önde başlayan Andretti sürücüsü, Evans'ın ikinci Atak Modunu almasıyla öne geçti.

Ön tarafa geri dönen Cassidy, yarışın ikinci yarısında hızını kontrol etti. Liderliği hiçbir zaman saniyenin birkaç onda birinden fazla olmadı, ancak arkasındaki Frijns veya Rowland tarafından ciddi bir tehlikeyle karşılaşmadı.

Podyumu tamamlayanların arkasında sıralama değişmedi. Hughes'un arkasındaki Vandoorne, Fenestraz, Wehrlein, Vergne, Maserati MSG'den Maximilian Guenther ve son puanı ve en hızlı turu alan Dennis ilk on sıradaki isimler oldu.

Diriye E-Prix II Yarış Sonucu:

 
 
       
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s Puan Yarış dışı
1 New Zealand N. Cassidy Jaguar Racing 37 36

43'51.868

     25  
2 Netherlands R. Frijns Virgin Racing 4 36

+1.192

43'53.060

 1.192   18  
3 United Kingdom O. Rowland Nissan e.dams 22 36

+1.875

43'53.743

 0.683   18  
4 United Kingdom J. Hughes McLaren 5 36

+2.931

43'54.799

 1.056   12  
5 Belgium S. Vandoorne DS Penske 2 36

+3.397

43'55.265

 0.466   10  
6 France S. Fenestraz Nissan e.dams 23 36

+4.598

43'56.466

 1.201   8  
7 Germany P. Wehrlein Porsche Team 94 36

+4.816

43'56.684

 0.218   6  
8 France J. Vergne DS Penske 25 36

+5.195

43'57.063

 0.379   4  
9 Germany M. Gunther Maserati Racing 7 36

+5.709

43'57.577

 0.514   2  
10 United Kingdom J. Dennis Andretti Formula E 1 36

+6.240

43'58.108

 0.531   2  
11 New Zealand M. Evans Jaguar Racing 9 36

+6.866

43'58.734

 0.626      
12 Switzerland E. Mortara Mahindra Racing 48 36

+10.116

44'01.984

 3.250      
13 Switzerland N. Müller Audi Sport Team Abt 51 36

+14.462

44'06.330

 4.346      
14 Portugal A. Felix da Costa Porsche Team 13 36

+17.960

44'09.828

 3.498      
15 Netherlands N. deVries Mahindra Racing 21 36

+19.295

44'11.163

 1.335      
16 France N. Nato Andretti Formula E 17 36

+20.235

44'12.103

 0.940      
17 Brazil S. SetteCamara ERT Formula E Team 3 36

+21.564

44'13.432

 1.329      
18 Brazil L. di Grassi Audi Sport Team Abt 11 36

+25.639

44'17.507

 4.075      
dnf United Kingdom D. Ticktum ERT Formula E Team 33 32

+4 Laps

41'33.940

 4 Laps     Yarış dışı
dnf India J. Daruvala Maserati Racing 18 25

+11 Laps

30'55.484

 7 Laps     Yarış dışı
dnf United Kingdom S. Bird McLaren 8 22

+14 Laps

27'34.329

 3 Laps     Yarış dışı
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