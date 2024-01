Diriye E-Prix: Cassidy, Jaguar'a 2024'teki ilk galibiyetini tattırdı

Suudi Arabistan'daki açılış yarışını üçüncü sırada tamamlayan Cassidy, gridde üçüncü sırada başladığı yarışta beşinci turda liderliği ele geçirdi.

Cassidy, 36 turluk yarışın geri kalanında Envision'dan Frijns ve Nissan'dan Oliver Rowland'ı arkasında tutmayı her iki Atak Modu aktivasyonunda da başardı ve liderliğini korudu.

Yarışa pol pozisyonunun sahibi Rowland, ilk çizgiden iyi bir çıkış yaptı. Ancak düzlüğün ikinci bölümünde yavaş kalması, ilk çizgideki diğer isim olan Frijns'in yanına gelmesine ve ilk virajda liderliği ele geçirmesine izin verdi.

Nissan sürücüsü dördüncü turda Atak Modu aktivasyonlarından ilkini gerçekleştirerek Cassidy'ye bir pozisyon daha kaybetti ve öndeki ikiliden yavaş yavaş uzaklaşmaya başladı.

Bu durum Frijns'in bir tur sonra liderliği Cassidy'ye bırakmasına izin verdi. Ancak Cassidy arkasındaki Hollandalı ile arasındaki farkı açmak için liderlikteki hızını artırmaya başlayınca sadece ikinci sıraya geriledi.

Cassidy, Frijns'e karşı 1.6 saniyelik bir avantaj elde etmişti. Bu da ilk Atak Modunu alırken liderliği korumak için yeterli olabilirdi. Ancak Frijns yedinci turda aynı anda ikinci aktivasyonunu alırken aynı farkı korudu.

Cassidy 13. turda son Atak Modunu kullandığında, hızını yavaşlatmaya ve Frijns'i takip eden gruba yaklaştırmaya başlamadan önce neredeyse 2 saniyelik bir fark yaratarak liderliği rahatça korudu.

Rowland, McLaren'den Jake Hughes, DS Penske'den Stoffel Vandoorne ve Sacha Fenestraz'ın ikinci Nissan'ı bu grubun başını çekerken, ilk altı sıradaki pilotlar her iki Atak Modu aktivasyonunu da yarışın yarı mesafesi geçilirken kullandılar.

Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

Robin Frijns, Envision Racing, Jaguar I-TYPE 6, Oliver Rowland, Nissan Formula E Team, Nissan e-4ORCE 04, Nick Cassidy, Jaguar TCS Racing, Jaguar I-TYPE 6, Jehan Daruvala, Maserati MSG Racing, Maserati Tipo Folgore, Jake Hughes, McLaren, e-4ORCE 04, the rest of the field at the start