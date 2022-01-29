Diriye E-Prix 3. antrenman: Wehrlein, Vergne'in önünde lider

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Formula E'de sezonun ikinci yarışı bugün yine Diriye'de gerçekleştirilecek ve hafta sonunun tek antrenman seansı, öğle saatlerinde yapıldı.

30 dakika üzerinden gerçekleştirilen antrenman seansında, daha ilk beş dakika geride kalmışken dereceler 1:10'un altına inmeye başladı.

İlk on dakikanın lideri 1:08.614'lük turuyla Edoardo Mortara'ydı. Jaguar sürücüsü Sam Bird peş peşe hızlı turlar atıp 1:08.159 ile ilk sıraya yükseldi.

Bu derece bir süre zirvede kalsa da, Mortara 1:07.656 ile tekrar liderliği tekrar ele geçirdi.

Son 13 dakikaya girilirken Envision Racing sürücüsü Nick Cassidy aracının kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarptı. Bunun üzerine seans kırmızı bayrakla durduruldu.

Seansın kalan bölümünde pist temizlenemedi. Fakat FIA, sürücülere fazladan 10 dakika verme kararı aldı.

Seans tekrar başladığında Oliver Rowland, 1:07.550 ile ilk sırayı Mortara'dan aldı. Daha sonra liderlik Jean Eric Vergne ve Pascal Wehrlein arasında el değişti.

Edoardo Mortara, Venturi Racing, Silver Arrow 02 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Wehrlein 1:07.215 ile son anlara lider giren isimdi. Kalan bölümde kendisini geçen bir isim olmadı ve Porsche sürücü, seansın en hızlı ismi oldu.

Onu 0.241 saniye geriden Vergne takip ederken, Rowland 0.335 saniye geride üçüncü oldu. Son anlarda pitte kalmayı tercih eden Mortara 0.347 saniye geride dördüncü olurken, Da Costa 0.431 saniye geride beşinci ve Dennis 0.569 saniye geride altıncı oldu. Andretti sürücüsü, seansın son anlarında bariyerlere çarptı ve aracına hasar verdi.

Lotterer'in yedinci olduğu seansta, ilk yarışın galibi Nyck de Vries 0.571 saniye geride sekizinci, Sebastien Buemi dokuzuncu ve Robin Frijns 10. oldu.

Mitch Evans, Lucas di Grassi ve Stoffel Vandoorne, ilk 13'ü tamamladılar.

Antonio Giovinazzi ise 1.229 saniye geride 19. en iyi zamanı yaptı ve takım arkadaşından sadece 0.011 saniye yavaş kaldı.

Seans sonucu: