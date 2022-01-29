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Formula E / Diriyah ePrix II Antrenman raporu

Diriye E-Prix 3. antrenman: Wehrlein, Vergne'in önünde lider

Ekleyen:
, Şef Editör

Formula E'de sezonun ikinci yarışı öncesi gerçekleştirilen 3. antrenman seansında Porsche sürücüsü Pascal Wehrlein ilk sırada yer aldı.

Diriye E-Prix 3. antrenman: Wehrlein, Vergne'in önünde lider
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Formula E'de sezonun ikinci yarışı bugün yine Diriye'de gerçekleştirilecek ve hafta sonunun tek antrenman seansı, öğle saatlerinde yapıldı.

30 dakika üzerinden gerçekleştirilen antrenman seansında, daha ilk beş dakika geride kalmışken dereceler 1:10'un altına inmeye başladı.

İlk on dakikanın lideri 1:08.614'lük turuyla Edoardo Mortara'ydı. Jaguar sürücüsü Sam Bird peş peşe hızlı turlar atıp 1:08.159 ile ilk sıraya yükseldi.

Bu derece bir süre zirvede kalsa da, Mortara 1:07.656 ile tekrar liderliği tekrar ele geçirdi.

Son 13 dakikaya girilirken Envision Racing sürücüsü Nick Cassidy aracının kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarptı. Bunun üzerine seans kırmızı bayrakla durduruldu.

Seansın kalan bölümünde pist temizlenemedi. Fakat FIA, sürücülere fazladan 10 dakika verme kararı aldı.

Seans tekrar başladığında Oliver Rowland, 1:07.550 ile ilk sırayı Mortara'dan aldı. Daha sonra liderlik Jean Eric Vergne ve Pascal Wehrlein arasında el değişti.

Edoardo Mortara, Venturi Racing, Silver Arrow 02

Edoardo Mortara, Venturi Racing, Silver Arrow 02

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Wehrlein 1:07.215 ile son anlara lider giren isimdi. Kalan bölümde kendisini geçen bir isim olmadı ve Porsche sürücü, seansın en hızlı ismi oldu.

Onu 0.241 saniye geriden Vergne takip ederken, Rowland 0.335 saniye geride üçüncü oldu. Son anlarda pitte kalmayı tercih eden Mortara 0.347 saniye geride dördüncü olurken, Da Costa 0.431 saniye geride beşinci ve Dennis 0.569 saniye geride altıncı oldu. Andretti sürücüsü, seansın son anlarında bariyerlere çarptı ve aracına hasar verdi.

Lotterer'in yedinci olduğu seansta, ilk yarışın galibi Nyck de Vries 0.571 saniye geride sekizinci, Sebastien Buemi dokuzuncu ve Robin Frijns 10. oldu.

Mitch Evans, Lucas di Grassi ve Stoffel Vandoorne, ilk 13'ü tamamladılar.

Antonio Giovinazzi ise 1.229 saniye geride 19. en iyi zamanı yaptı ve takım arkadaşından sadece 0.011 saniye yavaş kaldı.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark km/s
1 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 20 1'07.215   133.577
2 France Jean-Eric Vergne China Techeetah 19 1'07.456 0.241 133.100
3 United Kingdom Oliver Rowland India Mahindra Racing 18 1'07.550 0.335 132.914
4 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 17 1'07.562 0.347 132.891
5 Portugal Antonio Felix da Costa China Techeetah 20 1'07.646 0.431 132.726
6 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport 16 1'07.674 0.459 132.671
7 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 18 1'07.742 0.527 132.538
8 Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes 20 1'07.786 0.571 132.452
9 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 18 1'07.787 0.572 132.450
10 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 16 1'07.891 0.676 132.247
11 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 20 1'07.931 0.716 132.169
12 Brazil Lucas di Grassi Monaco Venturi 20 1'07.943 0.728 132.146
13 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 20 1'07.944 0.729 132.144
14 Germany Maximilian Gunther France DAMS 17 1'08.020 0.805 131.996
15 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing 19 1'08.159 0.944 131.727
16 United Kingdom Alexander Sims India Mahindra Racing 16 1'08.186 0.971 131.675
17 United States Oliver Askew United States Andretti Autosport 16 1'08.224 1.009 131.601
18 Brazil Sergio SetteCamara United States Dragon Racing 17 1'08.433 1.218 131.199
19 Italy Antonio Giovinazzi United States Dragon Racing 17 1'08.444 1.229 131.178
20 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 8 1'08.894 1.679 130.321
21 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 18 1'09.010 1.795 130.102
22 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom NIO Formula E Team 18 1'09.331 2.116 129.500
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