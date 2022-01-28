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Formula E / Diriyah ePrix I Antrenman raporu

Diriye E-Prix 2. antrenman: Rowland, ikinci antrenman seansını da ilk sırada tamamladı

Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı

Mahindra Racing pilotu Oliver Rowland, Diriye'de gerçekleştirilen ikinci antrenman seansını da ilk sırada tamamlarken; ilk 4 pilot 0.1 saniyenin içerisinde yer aldı.

Diriye E-Prix 2. antrenman: Rowland, ikinci antrenman seansını da ilk sırada tamamladı
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Perşembe akşamı gerçekleştirilen sezonun ilk antrenman seansını da ilk sırada tamamlayan Rowland, öğlen saatlerinde gerçekleştirilen 2. antrenman seansında kaldığı yerden devam etti. 

Rowland, kaygan Diriye Cadde Pisti'ni 1:08.957 saniyede turlayarak en hızlı isim oldu. 

Formula E'nin 8. sezonu başladı:

Envision Racing pilotu Robin Frijns, seansın son saniyelerinde en hızlı turu alabilmek için denemeden bulundu. Frijns, en hızlı ilk sektör derecesini kaydetse de turunun geri kalanında önce lastiklerini kilitledi ve sonrasında da trafikte kaldı. 

2. antrenman seansı oldukça yoğun geçti. Pilotların daha çok tur atmasıyla birlikte Diriye Cadde Pisti'nin yüzeyindeki toz biraz olsa da kalktı. Pistin gelişmesiyle birlikte tur zamanları 70 saniye bandının altına inmeye başladılar. 

Mitch Evans, 1:10.479'luk derecesiyle, 1. antrenman seansının en hızlı derecesini geçmeyi başaran ilk isim oldu. Antonio Felix da Costa, sonrasında bu dereceyi geçti ve kısa bir süre ilk sırada yer aldı. 

Da Costa'nın derecesini ise Pascal Wehrlein geçti. 1.10'ların altına inen ilk pilot olan Wehrlein, 1:09.973'lük derecesiyle ilk sıraya çıktı. 

İlk antrenman seansındaki erken kazasının ardından sadece 2 tur tamamlayabilen Nyck de Vries, verimli bir seans geçirdi. De Vries'in takım arkadaşı Stoffel Vandoorne ise seansın son 10 dakikasına girilirken ilk sırada yer alıyordu. 

Venturi pilotu Edoardo Mortara, Vandoorne'u geçerek ilk sıraya yerleşse de Dragon Penske'den Sergio Sette Camara, Mortara'yı geçmeyi başardı. 

Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric

Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric

Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

Pist her turun ardından geliştiğinden, liderlik sürekli olarak el değiştiriyordu ve ilk sıraya çıkma sırası Nick Cassidy'deydi. Sonrasında Cassidy'i Sam Bird geçmeyi başardı. 

Ancak Bird de zirvede uzun süre kalamadı. Jake Dennis, 1.09.000'luk derecesiyle ilk sıraya yükseldi ve seansı ilk sırada tamamlayacak gibi duruyordu. 

Fakat son sözü Rowland söyledi. Bitime bir dakika kala 1:08.957'lik derecesiyle ilk sıraya yükselen Rowland, seansı ilk sırada tamamladı. 

Sonrasında Sam Bird de Dennis'i geçti. 

Böylelikle; Rowland, Bird, Dennis, da Costa ilk 4'ü oluştu. Bu 4 pilot, 0.1 saniyenin içinde yer aldılar.

Son turunda hata yapan ve trafikte kalan Frijns seansı 5. sırada noktaladı. Porsche pilotu Pascal Wehrlein ise Frijns'ın 0.1 sn arkasında altıncıydı. 

Vergne, Cassidy'nin önünde 7 oldu. Nissan e.dams'in yeni pilotu Maximilian Günther 9. olurken; çaylak pilot Oliver Askew ilk 10'u tamamladı. 

FE, 15.30'da başlayacak olan sıralama turlarıyla devam edecek. Bu seansta, FE'nin yeni sıralama turları formatı ilk defa uygulanacak. 

Seans sonucu: 

Sıra # Sürücü Takım Zaman Fark
1 30 United Kingdom Oliver Rowland India Mahindra Racing 1'08.957  
2 10 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing 1'08.972 0.015
3 27 United Kingdom Jake Dennis Avalanche Andretti Formula E 1'09.000 0.043
4 13 Portugal Antonio Felix da Costa China Techeetah 1'09.048 0.091
5 4 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 1'09.070 0.113
6 94 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 1'09.172 0.215
7 25 France Jean-Eric Vergne China Techeetah 1'09.208 0.251
8 37 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 1'09.255 0.298
9 22 Germany Maximilian Gunther France DAMS 1'09.413 0.456
10 28 United States Oliver Askew Avalanche Andretti Formula E 1'09.502 0.545
11 7 Brazil Sergio SetteCamara United States Dragon Racing 1'09.508 0.551
12 48 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 1'09.518 0.561
13 11 Brazil Lucas di Grassi Monaco Venturi 1'09.541 0.584
14 9 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 1'09.656 0.699
15 36 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 1'09.718 0.761
16 5 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 1'09.740 0.783
17 23 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 1'09.806 0.849
18 17 Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes 1'09.906 0.949
19 33 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom NIO Formula E Team 1'09.962 1.005
20 29 United Kingdom Alexander Sims India Mahindra Racing 1'10.157 1.200
21 3 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 1'10.520 1.563
22 99 Italy Antonio Giovinazzi United States Dragon Racing 1'10.590 1.633
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Antonio Felix da Costa, DS Techeetah, DS E-Tense FE21

Antonio Felix da Costa, DS Techeetah, DS E-Tense FE21

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

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