Diriyah E-Prix: Olaylı ikinci yarışı Sims kazandı, BMW duble yaptı!

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Alexander Sims, iyi bir startla yerini korumayı başardı.

Sims ilk dakikalarda en hızlı turları kaydederek farkı 2 saniyenin üzerinde çıkarttı.

Bitime yaklaşık 33 dakika kala üçüncü sıradaki Antonio Felix da Costa, önündeki Sebastien Buemi’ye temas etti ve rakibinin spin atmasına sebep oldu.

Bunun sonucunda Buemi 14. sıraya kadar geriledi ancak spinden sonra piste tehlikeli şekilde geri döndüğü için 10 saniye zaman cezası aldı. Da Costa ise pitten geçme cezası aldı.

Birkaç dakika sonra ise Sam Bird ile Mitch Evans temas yaşadı ve arkalarından gelen Pascal Wehrlein da Bird’den kaçamayarak rakibine çarptı.

Bunun sonucunda Bird yarış dışı kaldı, Evans ile Wehrlein ise en geriye düştü. Ayrıca Evans pitten geçme cezası aldı ve güvenlik aracı piste girdi.

Yarış yeniden başladıktan dakikalar sonra ise bu sefer diğer Virgin sürücüsü Robin Frijns spin attı ve duvara çarparak yarış dışı kaldı. Bu olaydan sonra yine güvenlik aracı piste girdi.

Yarış yeniden başladıktan sonra yerini rahat şekilde korumayı başaran Sims, serideki ilk galibiyetini almayı başardı.

Güvenlik aracı periyodunun sonunda tartışmalı şekilde sıralar kazanan Günther ikinci olurken, podyumu Audi sürücüsü Lucas di Grassi tamamladı.

Yarışa 11. sıradan başlayan Mercedes sürücüsü Stoffel Vandoorne iyi bir yükselişle dördüncü olmayı başarırken, Venturi'den Edoardo Mortara beşinci, Porsche'den Andre Lotterer altıncı sırada yer aldı. Ancak Lotterer güvenlik aracı arkasında geçiş yaptığı için zaman cezası aldı ve 16. sıraya geriledi.

Nissan e.dams sürücüsü Oliver Rowland, Lotterer'in cezasıyla beraber altıncı sırada kendisine yer bulurken, yarışa son çizgiden başlayan Nyck de Vries yedinci olarak iyi bir yükseliş gerçekleştirdi.

İlk 10'u ise NIO'dan Oliver Turvey, Audi'den Daniel Abt ve Jaguar'dan James Calado tamamladı.

Son şampiyon Jean-Eric Vergne son sıradan başladığı yarışta 11. olup puan almaya çok yaklaşırken, Da Costa 13., Buemi 14., Wehrlein 17., Felipe Massa 19. olabildi.

Yarış sonucu: