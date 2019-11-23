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Formula E / Ad Diriyah E-prix / Yarış raporu

Diriyah E-Prix: Olaylı ikinci yarışı Sims kazandı, BMW duble yaptı!

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Diriyah E-Prix: Olaylı ikinci yarışı Sims kazandı, BMW duble yaptı!
Ekleyen:
, Editör
23 Kas 2019 13:03

Formula E’nin Diriyah’taki ikinci yarışını Alexander Sims kazanırken, Maximilian Günther'in ikinci olmasıyla beraber BMW i Andretti duble yapmış oldu.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Alexander Sims, iyi bir startla yerini korumayı başardı.

Sims ilk dakikalarda en hızlı turları kaydederek farkı 2 saniyenin üzerinde çıkarttı.

Bitime yaklaşık 33 dakika kala üçüncü sıradaki Antonio Felix da Costa, önündeki Sebastien Buemi’ye temas etti ve rakibinin spin atmasına sebep oldu.

Bunun sonucunda Buemi 14. sıraya kadar geriledi ancak spinden sonra piste tehlikeli şekilde geri döndüğü için 10 saniye zaman cezası aldı. Da Costa ise pitten geçme cezası aldı.

Birkaç dakika sonra ise Sam Bird ile Mitch Evans temas yaşadı ve arkalarından gelen Pascal Wehrlein da Bird’den kaçamayarak rakibine çarptı.

Bunun sonucunda Bird yarış dışı kaldı, Evans ile Wehrlein ise en geriye düştü. Ayrıca Evans pitten geçme cezası aldı ve güvenlik aracı piste girdi.

Yarış yeniden başladıktan dakikalar sonra ise bu sefer diğer Virgin sürücüsü Robin Frijns spin attı ve duvara çarparak yarış dışı kaldı. Bu olaydan sonra yine güvenlik aracı piste girdi.

Yarış yeniden başladıktan sonra yerini rahat şekilde korumayı başaran Sims, serideki ilk galibiyetini almayı başardı.

Güvenlik aracı periyodunun sonunda tartışmalı şekilde sıralar kazanan Günther ikinci olurken, podyumu Audi sürücüsü Lucas di Grassi tamamladı.

Yarışa 11. sıradan başlayan Mercedes sürücüsü Stoffel Vandoorne iyi bir yükselişle dördüncü olmayı başarırken, Venturi'den Edoardo Mortara beşinci, Porsche'den Andre Lotterer altıncı sırada yer aldı. Ancak Lotterer güvenlik aracı arkasında geçiş yaptığı için zaman cezası aldı ve 16. sıraya geriledi.

Nissan e.dams sürücüsü Oliver Rowland, Lotterer'in cezasıyla beraber altıncı sırada kendisine yer bulurken, yarışa son çizgiden başlayan Nyck de Vries yedinci olarak iyi bir yükseliş gerçekleştirdi.

İlk 10'u ise NIO'dan Oliver Turvey, Audi'den Daniel Abt ve Jaguar'dan James Calado tamamladı.

Son şampiyon Jean-Eric Vergne son sıradan başladığı yarışta 11. olup puan almaya çok yaklaşırken, Da Costa 13., Buemi 14., Wehrlein 17., Felipe Massa 19. olabildi.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara Puan
1 United Kingdom Alexander Sims United States Andretti Autosport 30 46'48.327     28
2 Germany Maximilian Gunther United States Andretti Autosport 30 46'49.710 1.383 1.383 18
3 Brazil Lucas di Grassi Germany Audi Sport Team Abt 30 46'51.144 2.817 1.434 16
4 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 30 46'51.908 3.581 0.764 12
5 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 30 46'52.621 4.294 0.713 10
6 United Kingdom Oliver Rowland Japan Nissan e.dams 30 46'53.802 5.475 1.181 6
7 Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes 30 46'55.645 7.318 1.843 4
8 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 30 47'04.871 16.544 9.226 2
9 Germany Daniel Abt Germany Audi Sport Team Abt 30 47'05.269 16.942 0.398 1
10 United Kingdom James Calado United Kingdom Jaguar Racing 30 47'05.548 17.221 0.279  
11 France Jean-Eric Vergne China Techeetah 30 47'07.721 19.394 2.173  
12 New Zealand Brendon Hartley United States Dragon Racing 30 47'09.029 20.702 1.308  
13 Portugal Antonio Felix da Costa China Techeetah 30 47'10.961 22.634 1.932 1
14 Switzerland Sébastien Buemi Japan Nissan e.dams 30 47'14.618 26.291 3.657  
15 Switzerland Neel Jani Germany Porsche Team 30 47'15.820 27.493 1.202  
16 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 30 47'17.373 29.046 1.553 8
17 Germany Pascal Wehrlein India Mahindra Racing 30 47'23.617 35.290 6.244  
18 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 30 47'25.432 37.105 1.815  
19 Brazil Felipe Massa Monaco Venturi 30 47'34.085 45.758 8.653  
20 China Ma Qing Hua United Kingdom NIO Formula E Team 30 47'52.492 1'04.165 18.407  
  Switzerland Nico Müller United States Dragon Racing 28 45'09.814 2 Laps 2 Laps  
  Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 18 27'09.645 12 Laps 10 Laps  
  United Kingdom Sam Bird United Kingdom Virgin Racing 13 16'45.189 17 Laps 5 Laps  
  Belgium Jérôme d'Ambrosio India Mahindra Racing 0 0.000      
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Etkinlik Ad Diriyah E-prix
Editör Cem Özel

Yarış merkezi

Diriyah E-prix II

Diriyah E-prix II

23 Kas - 23 Kas
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3. Antrenman
Cmt 23 Kas
Cmt 23 Kas
00:40
08:40
Sıralama turları
Cmt 23 Kas
Cmt 23 Kas
02:55
10:55
Yarış
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Cmt 23 Kas
07:00
15:00
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