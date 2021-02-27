Diriyah E-Prix: Frijns pole pozisyonunda, Mercedes'ler sıralamaya katılamadı

Sergio Sette Camara, geçen seneki Berlin E-Prix yarışlarında ortaya koyduğu muazzam tek tur performansını bu sıralama seansına da taşıdı. Grup dört içerisinden superpole'a kalan Brezilyalı pilot, yaşadığı arkadan kaymalara rağmen seansı ikinci sırada tamamlamayı başardı.

Jaguar Racing pilotu Sam Bird ise, ilk yarışta Alex Lynn ile kaza yapmasının ardından, grup dört çıkışlı bir diğer isim olurken ilk altıda kendine yer bulmayı başardı. Ancak hafta sonundaki "en kötü ikinci sektör" performansı ile beraber Bird, ancak üçüncü sırayı alabildi.

Geçtiğimiz sezonu puansız kapayan NIO 333 takımı, sıralamalarda öne çıkmayı başardı. Takımın iki pilotu Oliver Turvey ve Tom Blomqvist, grup seanslarından superpole'e kalarak dördüncü ve beşinci sıraları aldılar.

Dragon Penske Autosport'un ortaya koyduğu inanılmaz tek tur performansı ise Nico Muller'i superpole'e taşımayı başardı. Ancak superpole seasında piste çıkan ilk pilot olması, onun sıcak lastiklere sahip olması anlamına geldi ve bu da Alman pilotun kötü tur atmasına neden oldu. Muller yarışa altıncı sıradan başlayacak.

İki kez şampiyon Jean-Eric Vergne ise, Sette Camara, Muller ve Blomqvist'in final grubunda ortaya koyduğu ekstra performans nedeniyle, superpole'e katılamayan isimlerin en iyisi olarak yer aldı. Fransız pilot yarışa yedinci sıradan başlayacak.

Fransız pilotun arkasında ise vatandaşı olan Nissan e.dams sürücüsü Sebastien Buemi olacak.

Grup dört içerisinde çıkmanın avantajını kullanamayan Alex Lynn, 21. virajda yaptığı hata nedeniyle ümitlerini sonlandıran son şampiyon Antonio Felix da Costa'nın önünde, dokuzuncu sırada yer aldı.

Nick Cassidy, aldığı 11.lik ile en hızlı çaylak sürücü olurken, arkasında ise Maximilian Gunther ve Oliver Rowland yer aldı.

Nissan e.dams sürücüsü Rowland, son turunu atabilme zamanına saliseler kala turuna başlayarak, açılış grubunu karıştıran isim oldu. Buna rağmen Rowland, Porsche pilotu Pascal Wehrlein'ın 0.8 saniye önünde yer almayı başardı.

Bu büyük farkı bölen isimler ise Alexander Sims ve Lucas di Grassi oldu.

İlk yarışı üçüncü ve dördüncü sırada tamamlayan Mitch Evans ve Rene Rast ise, kısa sıralama seansının azizliğine uğradılar. Doğru zamanda çizgiyi geçemeyen pilotlar, sırasıyla 18. ve 19. olarak yarışa başlayacaklar.

Tüm Mercedes güç üniteli araçlar ve kaza yapan Andre Lotterer, sıralamalarda tur atamayarak yarışa son sıradan başlayacaklar.