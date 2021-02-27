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Önceki / Mercedes, Mortara'nın kazası nedeniyle sıralama turlarına katılamayacak
Formula E / Sıralama turları raporu

Diriyah E-Prix: Frijns pole pozisyonunda, Mercedes'ler sıralamaya katılamadı

Ekleyen:
Çeviren:
Efe Kahya
, Editör

Edoardo Mortara'nın antrenmanlarda yaşadığı kaza nedeniyle inceleme altına alınan Mercedes güç üniteli araçların yokluğunda Envision Virgin Racing pilotu Robin Frijns, FE kariyerinin ilk pole pozisyonunu alan isim oldu.

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Diriyah E-Prix: Frijns pole pozisyonunda, Mercedes'ler sıralamaya katılamadı

Sergio Sette Camara, geçen seneki Berlin E-Prix yarışlarında ortaya koyduğu muazzam tek tur performansını bu sıralama seansına da taşıdı. Grup dört içerisinden superpole'a kalan Brezilyalı pilot, yaşadığı arkadan kaymalara rağmen seansı ikinci sırada tamamlamayı başardı.

Jaguar Racing pilotu Sam Bird ise, ilk yarışta Alex Lynn ile kaza yapmasının ardından, grup dört çıkışlı bir diğer isim olurken ilk altıda kendine yer bulmayı başardı. Ancak hafta sonundaki "en kötü ikinci sektör" performansı ile beraber Bird, ancak üçüncü sırayı alabildi.

Geçtiğimiz sezonu puansız kapayan NIO 333 takımı, sıralamalarda öne çıkmayı başardı. Takımın iki pilotu Oliver Turvey ve Tom Blomqvist, grup seanslarından superpole'e kalarak dördüncü ve beşinci sıraları aldılar. 

Dragon Penske Autosport'un ortaya koyduğu inanılmaz tek tur performansı ise Nico Muller'i superpole'e taşımayı başardı. Ancak superpole seasında piste çıkan ilk pilot olması, onun sıcak lastiklere sahip olması anlamına geldi ve bu da Alman pilotun kötü tur atmasına neden oldu. Muller yarışa altıncı sıradan başlayacak.

İki kez şampiyon Jean-Eric Vergne ise, Sette Camara, Muller ve Blomqvist'in final grubunda ortaya koyduğu ekstra performans nedeniyle, superpole'e katılamayan isimlerin en iyisi olarak yer aldı. Fransız pilot yarışa yedinci sıradan başlayacak.

Fransız pilotun arkasında ise vatandaşı olan Nissan e.dams sürücüsü Sebastien Buemi olacak.

Grup dört içerisinde çıkmanın avantajını kullanamayan Alex Lynn, 21. virajda yaptığı hata nedeniyle ümitlerini sonlandıran son şampiyon Antonio Felix da Costa'nın önünde, dokuzuncu sırada yer aldı.

Nick Cassidy, aldığı 11.lik ile en hızlı çaylak sürücü olurken, arkasında ise Maximilian Gunther ve Oliver Rowland yer aldı.

Nissan e.dams sürücüsü Rowland, son turunu atabilme zamanına saliseler kala turuna başlayarak, açılış grubunu karıştıran isim oldu. Buna rağmen Rowland, Porsche pilotu Pascal Wehrlein'ın 0.8 saniye önünde yer almayı başardı.

Bu büyük farkı bölen isimler ise Alexander Sims ve Lucas di Grassi oldu. 

İlk yarışı üçüncü ve dördüncü sırada tamamlayan Mitch Evans ve Rene Rast ise, kısa sıralama seansının azizliğine uğradılar. Doğru zamanda çizgiyi geçemeyen pilotlar, sırasıyla 18. ve 19. olarak yarışa başlayacaklar. 

Tüm Mercedes güç üniteli araçlar ve kaza yapan Andre Lotterer, sıralamalarda tur atamayarak yarışa son sıradan başlayacaklar.

Sıra Sürücü Takım Zaman Fark km/s
1 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 1'07.889   132.251
2 Brazil Sergio SetteCamara DRAGON / PENSKE AUTOSPORT 1'08.178 0.289 131.690
3 United Kingdom Sam Bird Jaguar Racing 1'08.405 0.516 131.253
4 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 1'08.439 0.550 131.188
5 United Kingdom Tom Blomqvist United Kingdom NIO Formula E Team 1'08.732 0.843 130.629
6 Switzerland Nico Müller DRAGON / PENSKE AUTOSPORT 1'09.060 1.171 130.008
7 France Jean-Eric Vergne China Techeetah 1'08.471 0.582 131.127
8 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 1'08.544 0.655 130.987
9 United Kingdom Alex Lynn India Mahindra Racing 1'08.632 0.743 130.819
10 Portugal Antonio Felix da Costa China Techeetah 1'08.649 0.760 130.787
11 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 1'08.733 0.844 130.627
12 Germany Maximilian Gunther United States Andretti Autosport 1'08.797 0.908 130.505
13 United Kingdom Oliver Rowland France DAMS 1'08.798 0.909 130.503
14 United Kingdom Alexander Sims India Mahindra Racing 1'08.876 0.987 130.356
15 Brazil Lucas di Grassi Germany Audi Sport Team Abt 1'08.970 1.081 130.178
16 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 1'09.601 1.712 128.998
17 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport 1'11.194 3.305 126.111
18 New Zealand Mitch Evans Jaguar Racing 1'13.868 5.979 121.546
19 Germany René Rast Germany Audi Sport Team Abt 1'13.954 6.065 121.405
20 Netherlands Nyck deVries Mercedes-EQ Formula E Team      
21 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi      
22 Belgium Stoffel Vandoorne Mercedes-EQ Formula E Team      
23 France Norman Nato Monaco Venturi      
24 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team      
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Mercedes, Mortara'nın kazası nedeniyle sıralama turlarına katılamayacak

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Editör Matt Kew

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