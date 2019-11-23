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Formula E / Diriyah E-prix II / Antrenman raporu

Diriyah E-Prix: Cumartesi antrenmanında Da Costa lider

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Diriyah E-Prix: Cumartesi antrenmanında Da Costa lider
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
23 Kas 2019 07:42

DS Techeetah sürücüsü Antonio Felix da Costa Diriyah E-Prix hafta sonunda cumartesi antrenmanını ilk sırada tamamlayan isim oldu.

Dün gerçekleştirilen yarışla birlikte piste sürekli lastik parçalarının düşmesiyle şartlar çok ciddi seviyede iyileşti. Bu sayede dünkü yarış öncesinde gerçekleştirilen sıralamalara göre tur zamanları 3.5 sn civarında daha iyiydi.

Son 10 dakika içerisinde pilotların maksimum gücü kullanmaya başlamasıyla tur zamanları art arda iyileşti.

1:11.084 ile Da Costa seansın en hızlı ismi olurken onu 0.022 sn geride dünkü yarışın galibi Sam Bird ile 0.093 sn geride ilk yarışta pole pozisyonunu kazanan Alexander Sims takip ettiler.

Nissan sürücüsü Oliver Rowland 4. olurken onun hemen arkasında Pascal Wehrlein yer aldı. Wehrlein 2. sektörde en hızlı zamanı kaydetse de son sektörde Edoardo Mortara'ya denk gelince daha hızlı gidemedi.

Dünkü yarışta podyuma çıkan Andre Lotterer ve Stoffel Vandoorne ancak 15. ve 16. olabildiler.

Son şampiyon Jean Eric Vergne, seansın ilk 10 dakikasında 16. virajda bariyerlere vurarak sol arka süspansiyonunu kırdı.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Takım Zaman Fark
1 Portugal Antonio Felix da Costa China Techeetah 1'11.084  
2 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Virgin Racing 1'11.106 0.022
3 United Kingdom Alexander Sims United States Andretti Autosport 1'11.177 0.093
4 United Kingdom Oliver Rowland Japan Nissan e.dams 1'11.493 0.409
5 Germany Pascal Wehrlein India Mahindra Racing 1'11.523 0.439
6 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 1'11.608 0.524
7 Germany Daniel Abt Germany Audi Sport Team Abt 1'11.643 0.559
8 Brazil Lucas di Grassi Germany Audi Sport Team Abt 1'11.696 0.612
9 Germany Maximilian Gunther United States Andretti Autosport 1'11.885 0.801
10 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 1'11.925 0.841
11 Belgium Jérôme d'Ambrosio India Mahindra Racing 1'11.968 0.884
12 Switzerland Sébastien Buemi Japan Nissan e.dams 1'12.171 1.087
13 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 1'12.197 1.113
14 Brazil Felipe Massa Monaco Venturi 1'12.223 1.139
15 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 1'12.239 1.155
16 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 1'12.319 1.235
17 Switzerland Nico Müller United States Dragon Racing 1'12.370 1.286
18 New Zealand Brendon Hartley United States Dragon Racing 1'12.717 1.633
19 Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes 1'12.740 1.656
20 China Ma Qing Hua United Kingdom NIO Formula E Team 1'12.755 1.671
21 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 1'12.755 1.671
22 Switzerland Neel Jani Germany Porsche Team 1'13.087 2.003
23 United Kingdom James Calado United Kingdom Jaguar Racing 1'14.004 2.920
24 France Jean-Eric Vergne China Techeetah 1'17.144 6.060
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Etkinlik Diriyah E-prix II
Alt-etkinlik 3. Antrenman
Pilotlar Antonio Felix da Costa
Takımlar Techeetah
Editör Jake Boxall-Legge

Yarış merkezi

Diriyah E-prix II

Diriyah E-prix II

23 Kas - 23 Kas
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Cum 22 Kas
Cmt 23 Kas
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08:40
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