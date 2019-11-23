Diriyah E-Prix: Cumartesi antrenmanında Da Costa lider

Dün gerçekleştirilen yarışla birlikte piste sürekli lastik parçalarının düşmesiyle şartlar çok ciddi seviyede iyileşti. Bu sayede dünkü yarış öncesinde gerçekleştirilen sıralamalara göre tur zamanları 3.5 sn civarında daha iyiydi.

Son 10 dakika içerisinde pilotların maksimum gücü kullanmaya başlamasıyla tur zamanları art arda iyileşti.

1:11.084 ile Da Costa seansın en hızlı ismi olurken onu 0.022 sn geride dünkü yarışın galibi Sam Bird ile 0.093 sn geride ilk yarışta pole pozisyonunu kazanan Alexander Sims takip ettiler.

Nissan sürücüsü Oliver Rowland 4. olurken onun hemen arkasında Pascal Wehrlein yer aldı. Wehrlein 2. sektörde en hızlı zamanı kaydetse de son sektörde Edoardo Mortara'ya denk gelince daha hızlı gidemedi.

Dünkü yarışta podyuma çıkan Andre Lotterer ve Stoffel Vandoorne ancak 15. ve 16. olabildiler.

Son şampiyon Jean Eric Vergne, seansın ilk 10 dakikasında 16. virajda bariyerlere vurarak sol arka süspansiyonunu kırdı.