Diriyah E-Prix: BMW sürücüsü Sims yine pole pozisyonunda

Sims, cuma günkü en iyi turundan 3 saniye daha hızlı bir derece elde etti ve 1:11.476’lık turuyla ikinci yarış öncesinde pole pozisyonunu elde etti.

BMW sürücüsünün, ilk iki sektörde Lucas di Grassi’ye karşı 0.4 saniyelik bir avantajı bulunuyordu. 16. virajın çıkışında arkadan yaşayan Sims, buna rağmen önde kalmayı başardı.

Superpole’de yer alan diğer sürücülerin daha iyi bir tur atamamasıyla beraber pole pozisyonu, ilk yarıştaki gibi Sims’in oldu.

Nissan e.dams sürücüsü Sebastien Buemi 0.220 saniye geride ikinci olurken, Audi’den Di Grassi 0.308 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.

Superpole seansında yer alan diğer isimlerden Jaguar sürücüsü Mitch Evans dördüncü, Mahindra’dan Jerome D’Ambrosio beşinci, turunda hata yapan Techeetah sürücüsü Antonio Felix da Costa altıncı oldu.

İlk yarışın galibi Virgin sürücüsü Sam Bird yedinci sırada kendisine yer bulurken, Edoardo Mortara sekizinci, Maximilian Gunther dokuzuncu, Andre Lotterer onuncu oldu.

Antrenmanlarda duvara çarpan son şampiyon Jean-Eric Vergne 11. olurken, Mercedes sürücüleri Stoffel Vandoorne ve Nyck de Vries sırasıyla 12. ve 24. sıralarda yer aldılar.

Sıralama turları sonucu: