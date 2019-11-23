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Formula E / Diriyah E-prix II / Sıralama turları raporu

Diriyah E-Prix: BMW sürücüsü Sims yine pole pozisyonunda

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Diriyah E-Prix: BMW sürücüsü Sims yine pole pozisyonunda
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
23 Kas 2019 09:50

Alexander Sims, Diriyah E-Prix’sinin ikinci yarışı öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarını ilk sırada tamamladı ve üst üste üçüncü pole pozisyonunu aldı.

Sims, cuma günkü en iyi turundan 3 saniye daha hızlı bir derece elde etti ve 1:11.476’lık turuyla ikinci yarış öncesinde pole pozisyonunu elde etti.

BMW sürücüsünün, ilk iki sektörde Lucas di Grassi’ye karşı 0.4 saniyelik bir avantajı bulunuyordu. 16. virajın çıkışında arkadan yaşayan Sims, buna rağmen önde kalmayı başardı.

Superpole’de yer alan diğer sürücülerin daha iyi bir tur atamamasıyla beraber pole pozisyonu, ilk yarıştaki gibi Sims’in oldu.

Nissan e.dams sürücüsü Sebastien Buemi 0.220 saniye geride ikinci olurken, Audi’den Di Grassi 0.308 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.

Superpole seansında yer alan diğer isimlerden Jaguar sürücüsü Mitch Evans dördüncü, Mahindra’dan Jerome D’Ambrosio beşinci, turunda hata yapan Techeetah sürücüsü Antonio Felix da Costa altıncı oldu.

İlk yarışın galibi Virgin sürücüsü Sam Bird yedinci sırada kendisine yer bulurken, Edoardo Mortara sekizinci, Maximilian Gunther dokuzuncu, Andre Lotterer onuncu oldu.

Antrenmanlarda duvara çarpan son şampiyon Jean-Eric Vergne 11. olurken, Mercedes sürücüleri Stoffel Vandoorne ve Nyck de Vries sırasıyla 12. ve 24. sıralarda yer aldılar.

Sıralama turları sonucu:

Sıra # Sürücü Takım Zaman Fark
1 27 United Kingdom Alexander Sims United States Andretti Autosport 1'11.476  
2 23 Switzerland Sébastien Buemi Japan Nissan e.dams 1'11.696 0.220
3 11 Brazil Lucas di Grassi Germany Audi Sport Team Abt 1'11.784 0.308
4 20 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 1'11.929 0.453
5 64 Belgium Jérôme d'Ambrosio India Mahindra Racing 1'12.093 0.617
6 13 Portugal Antonio Felix da Costa China Techeetah 1'14.134 2.658
7 2 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Virgin Racing 1'12.007 0.531
8 48 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 1'12.008 0.532
9 28 Germany Maximilian Gunther United States Andretti Autosport 1'12.051 0.575
10 36 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 1'12.153 0.677
11 25 France Jean-Eric Vergne China Techeetah 1'12.327 0.851
12 5 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 1'12.422 0.946
13 4 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 1'12.454 0.978
14 94 Germany Pascal Wehrlein India Mahindra Racing 1'12.635 1.159
15 66 Germany Daniel Abt Germany Audi Sport Team Abt 1'12.642 1.166
16 19 Brazil Felipe Massa Monaco Venturi 1'12.656 1.180
17 22 United Kingdom Oliver Rowland Japan Nissan e.dams 1'12.660 1.184
18 3 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 1'12.671 1.195
19 18 Switzerland Neel Jani Germany Porsche Team 1'12.732 1.256
20 6 New Zealand Brendon Hartley United States Dragon Racing 1'13.182 1.706
21 33 China Ma Qing Hua United Kingdom NIO Formula E Team 1'13.205 1.729
22 51 United Kingdom James Calado United Kingdom Jaguar Racing 1'13.430 1.954
23 7 Switzerland Nico Müller United States Dragon Racing 1'13.703 2.227
24 17 Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes 1'14.082 2.606
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Etkinlik Diriyah E-prix II
Alt-etkinlik Sıralama turları
Pilotlar Alexander Sims , Lucas di Grassi , Sébastien Buemi
Takımlar BMW i Andretti Motorsport
Editör Alex Kalinauckas

Yarış merkezi

Diriyah E-prix II

Diriyah E-prix II

23 Kas - 23 Kas
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Cmt 23 Kas
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10:55
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