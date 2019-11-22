Diriyah E-Prix: BMW, Sims ile Mercedes'in önünde pole pozisyonunda
BMW Andretti sürücüsü Alexander Sims, 2019-20 Formula E şampiyonasının ilk yarışı olan Diriyah E-Prix öncesinde pole pozisyonunu kazanırken Mercedes pilotu Stoffel Vandoorne ikinci sırada yer aldı.
Sim, 3. gruptan superpole seansına kalmayı başarmasının ardından 1:14.563'lük derecesiyle en hızlı isim oldu ve hem sezonun ilk pole pozisyonunu, hem de 3 puanı kazanmayı başardı.
Formula E'de ilk yarışına çıkacak olan Mercedes'te Vandoorne 2. oldu ve Alman ekibe ilk çizgi startını kazandırdı. Mercedes'in diğer sürücüsü, 2019 Formula 2 şampiyonu Nyck de Vries, 3. olmayı başardı. De Vries hızlı turunun ilk iki sektöründe Sims'in zamanı ile başa baş gidiyordu ancak son sektörde yavaş kaldı.
Edoardo Mortada, Mercedes müşterisi Venturi Racing ile 4. olurken onun arkasında Sam Bird yer aldı.
6. sıradaki Mahindra Racing’den Jerome d’Ambrosio'yu Formula E'de ilk yarışına çıkacak olan Porsche'nin deneyimli sürücüsü Andre Lotterer ve Nissan'dan Oliver Rowland takip ettiler. İlk 10'u tamamlayan isimler Maximilian Guenther ve Oliver Turvey oldular.
Son iki sezonun şampiyonu Jean Eric Vergne ancak 11. olurken onun arkasında Robin Frijns yer aldı.
Sıralama sonucu:
|Poz.
|#
|Pilot
|Takım
|Derece
|Fark
|1
|27
|Alexander Sims
|BMW i Andretti Motorsport
|1'14.563
|2
|5
|Stoffel Vandoorne
|Mercedes-Benz EQ Formula E Team
|1'14.839
|0.276
|3
|17
|Nyck de Vries
|Mercedes-Benz EQ Formula E Team
|1'14.929
|0.366
|4
|48
|Edoardo Mortara
|Venturi Formula E Team
|1'15.131
|0.568
|5
|2
|Sam Bird
|Envision Virgin Racing
|1'15.350
|0.787
|6
|64
|Jerome D' Ambrosio
|Mahindra Racing
|1'15.539
|0.976
|7
|36
|Andre Lotterer
|TAG Heuer Porsche Formula E Team
|1'15.518
|0.955
|8
|22
|Oliver Rowland
|Nissan e.Dams
|1'15.653
|1.090
|9
|28
|Maximilian Günther
|BMW i Andretti Motorsport
|1'15.680
|1.117
|10
|3
|Oliver Turvey
|NIO 333 FE Team
|1'16.018
|1.455
|11
|25
|Jean-Eric Vergne
|DS Techeetah Formula E Team
|1'16.129
|1.566
|12
|4
|Robin Frijns
|Envision Virgin Racing
|1'16.200
|1.637
|13
|94
|Pascal Wehrlein
|Mahindra Racing
|1'16.200
|1.637
|14
|23
|Sebastien Buemi
|Nissan e.Dams
|1'16.243
|1.680
|15
|66
|Daniel Abt
|Audi Sport ABT Schaeffler
|1'16.264
|1.701
|16
|20
|Mitch Evans
|Panasonic Jaguar Racing
|1'16.532
|1.969
|17
|19
|Felipe Massa
|Venturi Formula E Team
|1'16.583
|2.020
|18
|6
|Brendon Hartley
|Geox Dragon
|1'17.074
|2.511
|19
|11
|Lucas di Grassi
|Audi Sport ABT Schaeffler
|1'17.213
|2.650
|20
|18
|Neel Jani
|TAG Heuer Porsche Formula E Team
|1'17.745
|3.182
|21
|13
|Antonio Felix da Costa
|DS Techeetah Formula E Team
|1'18.613
|4.050
|22
|33
|Ma Qinghua
|NIO 333 FE Team
|1'21.701
|7.138
|23
|7
|Nico Müller
|Geox Dragon
|1'23.017
|8.454
|24
|51
|James Calado
|Panasonic Jaguar Racing
|1'23.792
|9.229
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula E
|Etkinlik
|Ad Diriyah E-prix
|Pilotlar
|Alexander Sims
|Takımlar
|BMW i Andretti Motorsport
|Editör
|Alex Kalinauckas
Diriyah E-Prix: BMW, Sims ile Mercedes'in önünde pole pozisyonunda
Yarış merkezi
|Seans
|Tarih
|
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
|İçerik
|1. antrenman seansı
|
Cum 22 Kas
Cum 22 Kas
|
04:50
06:50
|
Çok Okunanlar
Program
Sağlayan