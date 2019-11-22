Diriyah E-Prix: BMW, Sims ile Mercedes'in önünde pole pozisyonunda

Sim, 3. gruptan superpole seansına kalmayı başarmasının ardından 1:14.563'lük derecesiyle en hızlı isim oldu ve hem sezonun ilk pole pozisyonunu, hem de 3 puanı kazanmayı başardı.

Formula E'de ilk yarışına çıkacak olan Mercedes'te Vandoorne 2. oldu ve Alman ekibe ilk çizgi startını kazandırdı. Mercedes'in diğer sürücüsü, 2019 Formula 2 şampiyonu Nyck de Vries, 3. olmayı başardı. De Vries hızlı turunun ilk iki sektöründe Sims'in zamanı ile başa baş gidiyordu ancak son sektörde yavaş kaldı.

Edoardo Mortada, Mercedes müşterisi Venturi Racing ile 4. olurken onun arkasında Sam Bird yer aldı.

6. sıradaki Mahindra Racing’den Jerome d’Ambrosio'yu Formula E'de ilk yarışına çıkacak olan Porsche'nin deneyimli sürücüsü Andre Lotterer ve Nissan'dan Oliver Rowland takip ettiler. İlk 10'u tamamlayan isimler Maximilian Guenther ve Oliver Turvey oldular.

Son iki sezonun şampiyonu Jean Eric Vergne ancak 11. olurken onun arkasında Robin Frijns yer aldı.

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