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Formula E / Ad Diriyah E-prix / Sıralama turları raporu

Diriyah E-Prix: BMW, Sims ile Mercedes'in önünde pole pozisyonunda

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Diriyah E-Prix: BMW, Sims ile Mercedes'in önünde pole pozisyonunda
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
22 Kas 2019 10:11

BMW Andretti sürücüsü Alexander Sims, 2019-20 Formula E şampiyonasının ilk yarışı olan Diriyah E-Prix öncesinde pole pozisyonunu kazanırken Mercedes pilotu Stoffel Vandoorne ikinci sırada yer aldı.

Sim, 3. gruptan superpole seansına kalmayı başarmasının ardından 1:14.563'lük derecesiyle en hızlı isim oldu ve hem sezonun ilk pole pozisyonunu, hem de 3 puanı kazanmayı başardı.

Formula E'de ilk yarışına çıkacak olan Mercedes'te Vandoorne 2. oldu ve Alman ekibe ilk çizgi startını kazandırdı. Mercedes'in diğer sürücüsü, 2019 Formula 2 şampiyonu Nyck de Vries, 3. olmayı başardı. De Vries hızlı turunun ilk iki sektöründe Sims'in zamanı ile başa baş gidiyordu ancak son sektörde yavaş kaldı.

Edoardo Mortada, Mercedes müşterisi Venturi Racing ile 4. olurken onun arkasında Sam Bird yer aldı. 

6. sıradaki Mahindra Racing’den Jerome d’Ambrosio'yu Formula E'de ilk yarışına çıkacak olan Porsche'nin deneyimli sürücüsü Andre Lotterer ve Nissan'dan Oliver Rowland takip ettiler. İlk 10'u tamamlayan isimler Maximilian Guenther ve Oliver Turvey oldular.

Son iki sezonun şampiyonu Jean Eric Vergne ancak 11. olurken onun arkasında Robin Frijns yer aldı.

Sıralama sonucu:

Poz. # Pilot Takım Derece Fark
1 27 GBR Alexander Sims BMW i Andretti Motorsport 1'14.563  
2 5 BEL Stoffel Vandoorne Mercedes-Benz EQ Formula E Team 1'14.839 0.276
3 17 HOL Nyck de Vries Mercedes-Benz EQ Formula E Team 1'14.929 0.366
4 48 SUI Edoardo Mortara Venturi Formula E Team 1'15.131 0.568
5 2 GBR Sam Bird Envision Virgin Racing 1'15.350 0.787
6 64 BEL Jerome D' Ambrosio Mahindra Racing 1'15.539 0.976
7 36 GER Andre Lotterer TAG Heuer Porsche Formula E Team 1'15.518 0.955
8 22 GBR Oliver Rowland Nissan e.Dams 1'15.653 1.090
9 28 GER Maximilian Günther BMW i Andretti Motorsport 1'15.680 1.117
10 3 GBR Oliver Turvey NIO 333 FE Team 1'16.018 1.455
11 25 FRA Jean-Eric Vergne DS Techeetah Formula E Team 1'16.129 1.566
12 4 HOL Robin Frijns Envision Virgin Racing 1'16.200 1.637
13 94 GER Pascal Wehrlein Mahindra Racing 1'16.200 1.637
14 23 SUI Sebastien Buemi Nissan e.Dams 1'16.243 1.680
15 66 GER Daniel Abt Audi Sport ABT Schaeffler 1'16.264 1.701
16 20 NZL Mitch Evans Panasonic Jaguar Racing 1'16.532 1.969
17 19 BRA Felipe Massa Venturi Formula E Team 1'16.583 2.020
18 6 NZL Brendon Hartley Geox Dragon 1'17.074 2.511
19 11 BRA Lucas di Grassi Audi Sport ABT Schaeffler 1'17.213 2.650
20 18 SUI Neel Jani TAG Heuer Porsche Formula E Team 1'17.745 3.182
21 13 POR Antonio Felix da Costa DS Techeetah Formula E Team 1'18.613 4.050
22 33 CHN Ma Qinghua NIO 333 FE Team 1'21.701 7.138
23 7 SUI Nico Müller Geox Dragon 1'23.017 8.454
24 51 GBR James Calado Panasonic Jaguar Racing 1'23.792 9.229
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Etkinlik Ad Diriyah E-prix
Pilotlar Alexander Sims
Takımlar BMW i Andretti Motorsport
Editör Alex Kalinauckas

Yarış merkezi

Ad Diriyah E-prix

Ad Diriyah E-prix

22 Kas - 22 Kas
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