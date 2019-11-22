Diriyah E-Prix: Bird kazandı, Porsche ve Mercedes podyuma çıktı

Bird, beşinci sıradan başladığı yarışta agresif bir atak modu stratejisi izleyerek FE kariyerindeki 9. galibiyetini almayı başardı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan BMW sürücüsü Alexander Sims, iyi bir startla Mercedes ikilisinin önünde liderliğini korumayı başardı. Bird ise Venturi sürücüsü Edoardo Mortara’yı geçip 4. sıraya yükseldi.

Atak modunu kullandıktan sonra Mercedes’ten Nyck de Vries’in önüne geçmeyi başaran Bird, Vandoorne’un arkasında üçüncü sıraya yerleşti.

Yarışın 23. turunda Vandoorne, liderlik için Sims’e atak yaptı ancak ikili temas yaşadı ve her ikisi de dışarı taştı. Bunun sonucunda Vandoorne liderliğe, Bird ikinciliğe yükseldi.

27. turda ise Bird, liderlik için Vandoorne’a atak yaptı ve rakibini geçmeyi başardı. Bu turdan sonra Vandoorne son atak modunu kullandı ve Lotterer’in gerisinde üçüncü sırada yarış çizgisine geri döndü.

Slider Liste Sam Bird, Virgin Racing, Audi e-tron FE06 1 / 5 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Sam Bird, Virgin Racing, Audi e-tron FE06 2 / 5 Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images Nyck De Vries, Mercedes Benz EQ, EQ Silver Arrow 01 Sam Bird, Virgin Racing, Audi e-tron FE06, Edoardo Mortara, Venturi, EQ Silver Arrow 01 3 / 5 Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images Edoardo Mortara, Venturi, EQ Silver Arrow 01 Sam Bird, Virgin Racing, Audi e-tron FE06 4 / 5 Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images Nyck De Vries, Mercedes Benz EQ, EQ Silver Arrow 01 Sam Bird, Virgin Racing, Audi e-tron FE06 5 / 5 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Ancak 30. turda Daniel Abt ile Antonio Felix da Costa’nın kazası nedeniyle yarış durduruldu.

Yarış yeniden başladıktan sonra yerini korumayı başaran Bird, 1.3 saniye farkla galibiyete ulaşmayı başardı.

Yarışa 7. sıradan başlayan ve iyi bir yükseliş gerçekleştiren Lotterer ikinci olurken, podyumu tamamlayan isim Vandoorne oldu.

Nissan e.dams sürücüsü Oliver Rowland, yarışı dördüncü sırada tamamlarken, Bird’ün takım arkadaşı Robin Frijns beşinci oldu.

Son turlarda temas yaşayan De Vries ile Sims, sırasıyla 6. ve 8. olurlarken aralarında Mortara yer aldı.

İlk 10’u ise Mahindra’dan Jerome D’Ambrosio ve Jaguar’dan Mitch Evans tamamladı.

Pascal Wehrlein’ın 11. olduğu yarışta Lucas di Grassi 13., Da Costa 14. olabildi.

Son şampiyon Jean-Eric Vergne ise direksiyon kolu sorunu ile 22. turda yarışı bırakmak zorunda kaldı.

Yarışı tamamlayamayan diğer isimler ise Sebastien Buemi ve Nico Müller oldu.

Yarış sonucu: