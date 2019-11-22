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Formula E / Ad Diriyah E-prix / Yarış raporu

Diriyah E-Prix: Bird kazandı, Porsche ve Mercedes podyuma çıktı

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Diriyah E-Prix: Bird kazandı, Porsche ve Mercedes podyuma çıktı
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
22 Kas 2019 14:01

Envision Virgin Racing sürücüsü Sam Bird, 2019/20 Formula E sezonunun açılış yarışı olan Diriyah E-Prix’sini Porsche’den Andre Lotterer ve Mercedes’ten Stoffel Vandoorne’un önünde kazanmayı başardı.

Bird, beşinci sıradan başladığı yarışta agresif bir atak modu stratejisi izleyerek FE kariyerindeki 9. galibiyetini almayı başardı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan BMW sürücüsü Alexander Sims, iyi bir startla Mercedes ikilisinin önünde liderliğini korumayı başardı. Bird ise Venturi sürücüsü Edoardo Mortara’yı geçip 4. sıraya yükseldi.

Atak modunu kullandıktan sonra Mercedes’ten Nyck de Vries’in önüne geçmeyi başaran Bird, Vandoorne’un arkasında üçüncü sıraya yerleşti.

Yarışın 23. turunda Vandoorne, liderlik için Sims’e atak yaptı ancak ikili temas yaşadı ve her ikisi de dışarı taştı. Bunun sonucunda Vandoorne liderliğe, Bird ikinciliğe yükseldi.

27. turda ise Bird, liderlik için Vandoorne’a atak yaptı ve rakibini geçmeyi başardı. Bu turdan sonra Vandoorne son atak modunu kullandı ve Lotterer’in gerisinde üçüncü sırada yarış çizgisine geri döndü.

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Sam Bird, Virgin Racing, Audi e-tron FE06

Sam Bird, Virgin Racing, Audi e-tron FE06
1/5

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sam Bird, Virgin Racing, Audi e-tron FE06

Sam Bird, Virgin Racing, Audi e-tron FE06
2/5

Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images

Nyck De Vries, Mercedes Benz EQ, EQ Silver Arrow 01 Sam Bird, Virgin Racing, Audi e-tron FE06, Edoardo Mortara, Venturi, EQ Silver Arrow 01

Nyck De Vries, Mercedes Benz EQ, EQ Silver Arrow 01 Sam Bird, Virgin Racing, Audi e-tron FE06, Edoardo Mortara, Venturi, EQ Silver Arrow 01
3/5

Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

Edoardo Mortara, Venturi, EQ Silver Arrow 01 Sam Bird, Virgin Racing, Audi e-tron FE06

Edoardo Mortara, Venturi, EQ Silver Arrow 01 Sam Bird, Virgin Racing, Audi e-tron FE06
4/5

Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

Nyck De Vries, Mercedes Benz EQ, EQ Silver Arrow 01 Sam Bird, Virgin Racing, Audi e-tron FE06

Nyck De Vries, Mercedes Benz EQ, EQ Silver Arrow 01 Sam Bird, Virgin Racing, Audi e-tron FE06
5/5

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Ancak 30. turda Daniel Abt ile Antonio Felix da Costa’nın kazası nedeniyle yarış durduruldu.

Yarış yeniden başladıktan sonra yerini korumayı başaran Bird, 1.3 saniye farkla galibiyete ulaşmayı başardı.

Yarışa 7. sıradan başlayan ve iyi bir yükseliş gerçekleştiren Lotterer ikinci olurken, podyumu tamamlayan isim Vandoorne oldu.

Nissan e.dams sürücüsü Oliver Rowland, yarışı dördüncü sırada tamamlarken, Bird’ün takım arkadaşı Robin Frijns beşinci oldu.

Son turlarda temas yaşayan De Vries ile Sims, sırasıyla 6. ve 8. olurlarken aralarında Mortara yer aldı.

İlk 10’u ise Mahindra’dan Jerome D’Ambrosio ve Jaguar’dan Mitch Evans tamamladı.

Pascal Wehrlein’ın 11. olduğu yarışta Lucas di Grassi 13., Da Costa 14. olabildi.

Son şampiyon Jean-Eric Vergne ise direksiyon kolu sorunu ile 22. turda yarışı bırakmak zorunda kaldı.

Yarışı tamamlayamayan diğer isimler ise Sebastien Buemi ve Nico Müller oldu.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Takım Fark
1 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Virgin Racing  
2 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 1.319
3 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 1.672
4 United Kingdom Oliver Rowland Japan Nissan e.dams 1.944
5 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 3.983
6 Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes 4.560
7 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 5.122
8 United Kingdom Alexander Sims United States Andretti Autosport 5.715
9 Belgium Jérôme d'Ambrosio India Mahindra Racing 6.628
10 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 7.048
11 Germany Pascal Wehrlein India Mahindra Racing 7.460
12 Brazil Felipe Massa Monaco Venturi 8.166
13 Brazil Lucas di Grassi Germany Audi Sport Team Abt 8.404
14 Portugal Antonio Felix da Costa China Techeetah 8.853
15 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 10.172
16 United Kingdom James Calado United Kingdom Jaguar Racing 11.572
17 Switzerland Neel Jani Germany Porsche Team 15.429
18 Germany Maximilian Gunther United States Andretti Autosport 25.662
19 New Zealand Brendon Hartley United States Dragon Racing 42.219
20 China Ma Qing Hua United Kingdom NIO Formula E Team 1 Lap
  Germany Daniel Abt Germany Audi Sport Team Abt 5 Laps
  France Jean-Eric Vergne China Techeetah 13 Laps
  Switzerland Sébastien Buemi Japan Nissan e.dams 31 Laps
  Switzerland Nico Müller United States Dragon Racing  
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Etkinlik Ad Diriyah E-prix
Alt-etkinlik Yarış
Pilotlar Sam Bird
Takımlar Virgin Racing
Editör Alex Kalinauckas

Yarış merkezi

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Ad Diriyah E-prix

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