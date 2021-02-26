Diriyah E-Prix 2. antrenman: De Vries lider, Mercedes 1-2!

Suudi Arabistan'da gerçekleştirilecek yeni Formula E sezonunun ilk yarışı öncesinde ikinci antrenman seansı bugün gerçekleşti.

Seans toplamda yarım saat sürdü ve dünkü ilk antrenman seansının lideri Nyck de Vries 1:10.535'lik derecesiyle ilk 10 dakikanın en hızlı ismi olmayı başardı.

İlk 12 dakika geride kalırken Dragon sürücüsü Nico Müller aracının kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarparak kırmızı bayrakların çıkmasına neden oldu.

Seans yeniden başladıktan sonra Venturi Racing'den Edoardo Mortara 1:09.313 yapıp liderliği eline geçirmeyi başardı.

Sonrasında dereceler 1:09'un da altına indi ve De Vries 1:08.583 yaparak liderliğe oturdu.

Bitime yaklaşık 1.5 dakika kala Robin Frijns'ın yolda kalmasıyla beraber Mercedes pilotunun derecesini geçebilen bir isim çıkmadı ve Hollandalı sürücü, ikinci seansın da en hızlı ismi oldu.

De Vries'ın Belçikalı takım arkadaşı Stoffel Vandoorne 1:08.760'lık zaman turuyla 0.177 saniye geride ikinci olurken, Mortara 1:08.836 ile üçüncü oldu ve böylelikle ilk üç, Mercedes güç ünitesi kullanan araçlardan oluştu.

Nissan e.dams sürücüsü Oliver Rowland 1:08.887'lik zaman turuyla Mortara'yı 0.051 saniye geride dördüncü sıradan takip etti. Dün ikinci sırada yer alan Porsche sürücüsü Andre Lotterer ise ilk beşi tamamladı.

Dragon sürücüsü Sergio Sette Camara'nın altıncı olduğu seansta, Mahindra Racing'den Alex Lynn yedinci ve dün yaşadığı zorlukların ardından bugün daha iyi görünen Sebastien Buemi sekizinci oldu.

İlk onu Jaguar Raicng'den Mitch Evans ve Andretti BMW'den Maximilain Gunther tamamladı.

Audi sürücüleri Rene Rast ve Lucas di Grassi 13. ve 15. en iyi zamanı yaptılar.

Techeetah sürücüleri Antonio Felix da Costa ve Jean Eric Vergne ancak 18. ve 20. olabildiler.

Porsche'den Pascal Wehrlein yine sönük bir seans geçirmesinin ardından ancak 16. olabildi.

2. antrenman sonucu: