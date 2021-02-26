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Önceki / Diriyah E-Prix 1. antrenman: De Vries lider
Formula E / Diriye E-Prix / Antrenman raporu

Diriyah E-Prix 2. antrenman: De Vries lider, Mercedes 1-2!

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Suudi Arabistan'da gerçekleştirilecek yeni Formula E sezonunun ilk yarışı öncesinde ikinci antrenman seansını Nyck de Vries ilk sırada tamamladı.

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Diriyah E-Prix 2. antrenman: De Vries lider, Mercedes 1-2!

Suudi Arabistan'da gerçekleştirilecek yeni Formula E sezonunun ilk yarışı öncesinde ikinci antrenman seansı bugün gerçekleşti.

Seans toplamda yarım saat sürdü ve dünkü ilk antrenman seansının lideri Nyck de Vries 1:10.535'lik derecesiyle ilk 10 dakikanın en hızlı ismi olmayı başardı.

İlk 12 dakika geride kalırken Dragon sürücüsü Nico Müller aracının kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarparak kırmızı bayrakların çıkmasına neden oldu.

Seans yeniden başladıktan sonra Venturi Racing'den Edoardo Mortara 1:09.313 yapıp liderliği eline geçirmeyi başardı.

Sonrasında dereceler 1:09'un da altına indi ve De Vries 1:08.583 yaparak liderliğe oturdu.

Bitime yaklaşık 1.5 dakika kala Robin Frijns'ın yolda kalmasıyla beraber Mercedes pilotunun derecesini geçebilen bir isim çıkmadı ve Hollandalı sürücü, ikinci seansın da en hızlı ismi oldu.

De Vries'ın Belçikalı takım arkadaşı Stoffel Vandoorne 1:08.760'lık zaman turuyla 0.177 saniye geride ikinci olurken, Mortara 1:08.836 ile üçüncü oldu ve böylelikle ilk üç, Mercedes güç ünitesi kullanan araçlardan oluştu.

Nissan e.dams sürücüsü Oliver Rowland 1:08.887'lik zaman turuyla Mortara'yı 0.051 saniye geride dördüncü sıradan takip etti. Dün ikinci sırada yer alan Porsche sürücüsü Andre Lotterer ise ilk beşi tamamladı.

Dragon sürücüsü Sergio Sette Camara'nın altıncı olduğu seansta, Mahindra Racing'den Alex Lynn yedinci ve dün yaşadığı zorlukların ardından bugün daha iyi görünen Sebastien Buemi sekizinci oldu.

İlk onu Jaguar Raicng'den Mitch Evans ve Andretti BMW'den Maximilain Gunther tamamladı.

Audi sürücüleri Rene Rast ve Lucas di Grassi 13. ve 15. en iyi zamanı yaptılar. 

Techeetah sürücüleri Antonio Felix da Costa ve Jean Eric Vergne ancak 18. ve 20. olabildiler.

Porsche'den Pascal Wehrlein yine sönük bir seans geçirmesinin ardından ancak 16. olabildi.

2. antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 Netherlands Nyck deVries Mercedes-EQ Formula E Team 16 1'08.583  
2 Belgium Stoffel Vandoorne Mercedes-EQ Formula E Team 16 1'08.760 0.177
3 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 16 1'08.836 0.253
4 United Kingdom Oliver Rowland France DAMS 16 1'08.887 0.304
5 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 16 1'08.955 0.372
6 Brazil Sergio SetteCamara DRAGON / PENSKE AUTOSPORT 14 1'09.121 0.538
7 United Kingdom Alex Lynn India Mahindra Racing 16 1'09.195 0.612
8 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 15 1'09.232 0.649
9 New Zealand Mitch Evans Jaguar Racing 15 1'09.398 0.815
10 Germany Maximilian Gunther United States Andretti Autosport 12 1'09.455 0.872
11 United Kingdom Sam Bird Jaguar Racing 15 1'09.506 0.923
12 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 9 1'09.539 0.956
13 Germany René Rast Germany Audi Sport Team Abt 14 1'09.743 1.160
14 France Norman Nato Monaco Venturi 15 1'09.808 1.225
15 Brazil Lucas di Grassi Germany Audi Sport Team Abt 13 1'09.919 1.336
16 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 15 1'10.046 1.463
17 United Kingdom Alexander Sims India Mahindra Racing 15 1'10.077 1.494
18 Portugal Antonio Felix da Costa China Techeetah 12 1'10.155 1.572
19 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 14 1'10.341 1.758
20 France Jean-Eric Vergne China Techeetah 10 1'10.425 1.842
21 United Kingdom Tom Blomqvist United Kingdom NIO Formula E Team 14 1'10.640 2.057
22 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport 12 1'10.743 2.160
23 Switzerland Nico Müller DRAGON / PENSKE AUTOSPORT 8 1'11.111 2.528
24 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 12 1'11.174 2.591
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Diriyah E-Prix 1. antrenman: De Vries lider

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Etkinlik Diriye E-Prix
Alt-etkinlik 2. Antrenman
Editör Rachit Thukral

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