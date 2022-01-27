Diriyah E-Prix 1. antrenman: Sezonun ilk seansında Rowland lider, De Vries kaza yaptı

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Formula E'de 2022 sezonunun ilk antrenman seansı bugün Suudi Arabistan'da gerçekleştirildi.

Akşam saatlerinde, 30 dakika üzerinden gerçekleştirilen seans biraz olaylı başladı.

Henüz ilk altı dakika geride kalırken Mercedes pilotu ve son şampiyon Nyck de Vries aracını kenara çekti ve bunun üzerine sarı bayraklar sallandı.

Tekrarlarda De Vries'ın arkadan kayma yaşadığı ve sol taraftaki bariyerlere çarpıp arka süspansiyonunu kırdığı görüldü.

Pistin temizlenmesinin ardından seans tekrar başladı ve bu noktada 1:15.622 yapan Sebastien Buemi liderdi.

Fakat seansın henüz çok başıydı ve bu yüzden dereceler, atılan her turun ardından daha da gelişti. Son 14 dakikalık bölüme ilerlerken 1:12.614'le Jaguar pilotu Mitch Evans liderdi.

Dereceler son 10 dakikalık bölümde 1:12'nin de altına indi. 1:12'nin altına inen ilk isim 1:11.968 yapan Mercedes pilotu Stoffel Vandoorne'du.

Son beş dakikaya girilirken Techeetah sürücüsü Jean Eric Vergne'den 1:11.019 geldi ve en yakın rakibinin 0.6 saniye önünde ilk sıraya yerleşti.

Son anlarda peş peşe hızlı zamanlar geldi. Vergne'in takım arkadaşı Antonio Felix da Costa 1:10.717 yaparak, takım arkadaşını geride bıraktı.

Jean-Eric Vergne, DS Techeetah, DS E-Tense FE21 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Son sözü ise 1:10.559 yapan yeni Mahindra pilotu Oliver Rowland söyledi. Böylelikle Britanyalı sürücü, sezonun ilk seansını lider tamamlamış oldu.

Techeetah sürücüsü Da Costa, seansı lider tamamlayacak gibi görünse de Rowland'ın derecesini geliştirmesiyle 0.158 saniye geride ikinci oldu.

Jake Dennis, BMW'nin seriden çekilmesinin ardından birlikte yarışmaya devam ettiği Andretti ile, 0.180 saniye geride üçüncü olurken, onu da 0.005 saniye geriden Vergne takip etti.

Bu dört sürücü sadece 0.185 saniye içerisinde dizildi.

Son bölümde derecesini geliştiren Evans 0.505 saniye geride beşinci, Edoardo Mortara 0.621 saniye geride altıncı ve Porsche'den Pascal Wehrlein yedinci oldu.

İlk onu Buemi, Lucas di Grassi ve Nick Cassidy tamamladı.

Yeni sürücüler arasında en hızlısı 0.919 saniye geride 13. olan Dan Ticktum oldu. Genç pilot, tecrübeli takım arkadaşı Oliver Turvey'i de geride bıraktı.

Bu yıl Dragon ile Formula E'ye geçen Antonio Giovinazzi ise ilk antrenman seansında 1.8 saniye geride 20. oldu. O da takım arkadaşı Sergio Sette Camara'dan yaklaşık 0.5 saniye daha yavaştı.

Diriyah E-Prix - 1. antrenman:



