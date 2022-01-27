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Formula E / Diriyah ePrix I Antrenman raporu

Diriyah E-Prix 1. antrenman: Sezonun ilk seansında Rowland lider, De Vries kaza yaptı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

Diriyah E-Prix'sinin ilk antrenman seansını Mahindra Racing sürücüsü Oliver Rowland ilk sırada tamamladı.

Diriyah E-Prix 1. antrenman: Sezonun ilk seansında Rowland lider, De Vries kaza yaptı
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Formula E'de 2022 sezonunun ilk antrenman seansı bugün Suudi Arabistan'da gerçekleştirildi.

Akşam saatlerinde, 30 dakika üzerinden gerçekleştirilen seans biraz olaylı başladı.

Henüz ilk altı dakika geride kalırken Mercedes pilotu ve son şampiyon Nyck de Vries aracını kenara çekti ve bunun üzerine sarı bayraklar sallandı.

Tekrarlarda De Vries'ın arkadan kayma yaşadığı ve sol taraftaki bariyerlere çarpıp arka süspansiyonunu kırdığı görüldü.

Pistin temizlenmesinin ardından seans tekrar başladı ve bu noktada 1:15.622 yapan Sebastien Buemi liderdi.

Fakat seansın henüz çok başıydı ve bu yüzden dereceler, atılan her turun ardından daha da gelişti. Son 14 dakikalık bölüme ilerlerken 1:12.614'le Jaguar pilotu  Mitch Evans liderdi.

Dereceler son 10 dakikalık bölümde 1:12'nin de altına indi. 1:12'nin altına inen ilk isim 1:11.968 yapan Mercedes pilotu Stoffel Vandoorne'du.

Son beş dakikaya girilirken Techeetah sürücüsü Jean Eric Vergne'den 1:11.019 geldi ve en yakın rakibinin 0.6 saniye önünde ilk sıraya yerleşti.

Son anlarda peş peşe hızlı zamanlar geldi. Vergne'in takım arkadaşı Antonio Felix da Costa 1:10.717 yaparak, takım arkadaşını geride bıraktı.

Jean-Eric Vergne, DS Techeetah, DS E-Tense FE21

Jean-Eric Vergne, DS Techeetah, DS E-Tense FE21

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Son sözü ise 1:10.559 yapan yeni Mahindra pilotu Oliver Rowland söyledi. Böylelikle Britanyalı sürücü, sezonun ilk seansını lider tamamlamış oldu.

Techeetah sürücüsü Da Costa, seansı lider tamamlayacak gibi görünse de Rowland'ın derecesini geliştirmesiyle 0.158 saniye geride ikinci oldu.

Jake Dennis, BMW'nin seriden çekilmesinin ardından birlikte yarışmaya devam ettiği Andretti ile, 0.180 saniye geride üçüncü olurken, onu da 0.005 saniye geriden Vergne takip etti.

Bu dört sürücü sadece 0.185 saniye içerisinde dizildi.

Son bölümde derecesini geliştiren Evans 0.505 saniye geride beşinci, Edoardo Mortara 0.621 saniye geride altıncı ve Porsche'den Pascal Wehrlein yedinci oldu.

İlk onu Buemi, Lucas di Grassi ve Nick Cassidy tamamladı.

Yeni sürücüler arasında en hızlısı 0.919 saniye geride 13. olan Dan Ticktum oldu. Genç pilot, tecrübeli takım arkadaşı Oliver Turvey'i de geride bıraktı.

Bu yıl Dragon ile Formula E'ye geçen Antonio Giovinazzi ise ilk antrenman seansında 1.8 saniye geride 20. oldu. O da takım arkadaşı Sergio Sette Camara'dan yaklaşık 0.5 saniye daha yavaştı.

Diriyah E-Prix - 1. antrenman:

Sıra # Sürücü Takım Zaman Fark
1 30 United Kingdom Oliver Rowland India Mahindra Racing 1'10.559  
2 13 Portugal Antonio Felix da Costa China Techeetah 1'10.717 0.158
3 27 United Kingdom Jake Dennis Avalanche Andretti Formula E 1'10.739 0.180
4 25 France Jean-Eric Vergne China Techeetah 1'10.744 0.185
5 9 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 1'11.064 0.505
6 48 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 1'11.080 0.521
7 94 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 1'11.139 0.580
8 23 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 1'11.199 0.640
9 11 Brazil Lucas di Grassi Monaco Venturi 1'11.233 0.674
10 37 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 1'11.329 0.770
11 36 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 1'11.400 0.841
12 29 United Kingdom Alexander Sims India Mahindra Racing 1'11.461 0.902
13 33 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom NIO Formula E Team 1'11.478 0.919
14 5 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 1'11.610 1.051
15 4 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 1'11.640 1.081
16 10 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing 1'11.751 1.192
17 22 Germany Maximilian Gunther France DAMS 1'11.921 1.362
18 7 Brazil Sergio SetteCamara United States Dragon Racing 1'11.955 1.396
19 3 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 1'12.361 1.802
20 99 Italy Antonio Giovinazzi United States Dragon Racing 1'12.442 1.883
21 28 United States Oliver Askew Avalanche Andretti Formula E 1'12.668 2.109
22 17 Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes 1'40.153 29.594
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