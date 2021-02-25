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Formula E / Antrenman raporu

Diriyah E-Prix 1. antrenman: De Vries lider

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Mercedes sürücüsü Nyck de Vries, Andre Lotterer'ın Porsche ile ikinci sırada olduğu ilk antrenman seansında zirvede yer aldı.

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Diriyah E-Prix 1. antrenman: De Vries lider

Her iki Alman üretici de geçen sezon Diriyah e-Prix'deki ilk yarışlarında poyuma çıktılar ve perşembe günkü ilk FE seansını zirvede tamamladılar.

Önceki yıllarına aksine seans, akşam saatlerinde yapıldı ve pist yapay olarak aydınlatıldı.

Son turda aracını tam güçte çalıştıran De Vries, 1:08.693'lük zaman turuyla 1:09'un altına inen tek isim oldu ve seansı ilk sırada bitirdi.

Bu zaman turu, 45 dakikalık seansı 1:09.281 ile ikinci sırada tamamlayan Porsche sürücüsü Lotterer'den 0.588 saniye daha iyiydi.

Audi sürücüsü Lucas di Grassi, seansı üçüncü sırada tamamlayıp hafta sonuna güçlü bir başlangıç yaparken, Venturi Racing-Mercedes'ten Edoardo Mortara dördüncü en iyi dereceyi yaparak yine hafta sonuna iyi başlayan isimlerden bir tanesi oldu.

Nissan e.dams sürücüsü Oliver Rowland'ın beşinci olduğu seansta, takım arkadaşı Sebastien Buemi özellikle 18. ve 19. virajlarda zorlandı ve seansı 18. bitirdi.

2015-16 FE şampiyonu ve İsviçreli sürücü, frenleme bölgesinde aracın arka tarafını iki kez kaybetti ve sert şekilde kerblere çıktı.

Seansın ilk bölümünde liderliğe yükselen Mahindra Racing sürücüsü Alex Lynn yedinci en iyi zamanı yaparken, onu Jaguar Racing'den Mitch Evans takip etti.

DS Techeetah sürücüsü ve son FE şampiyonu Antonio Felix da Costa seansın en iyi sekizinci derecesini yaparken, aracını durdurmakta epey zorlandığı görüldü.

Envision Virgin Racing'den Robin Frijns'ın dokuzuncu olduğu seansta, sezon öncesi testlerinin hızlı ismi ve BMW sürücüsü Maximilian Guenther ilk onu tamamladı.

Geçen yılın geride kalan ekiplerinden NIO ile seriye dönen Tom Blomqvist, 13. olarak nispeten iyi bir dönüş yaparken, Jean Eric Vergne ancak 15. olabildi.

Porsche'nin yeni sürücüsü Pascal Wehrlein, yeni takımıyla ilk seansını 17. sırada bitirebildi.

Jaguar'ın yeni sürücüsü Sam Bird 20. olurken, son üç sırada Norman Nato, Nick Cassidy ve Jake Dennis yer aldı.

İlk seans sonucu:

Sıra Sürücü Takım Zaman Fark
1 Netherlands Nyck deVries Mercedes-EQ Formula E Team 1'08.693  
2 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 1'09.281 0.588
3 Brazil Lucas di Grassi Germany Audi Sport Team Abt 1'09.327 0.634
4 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 1'09.392 0.699
5 United Kingdom Oliver Rowland France DAMS 1'09.419 0.726
6 United Kingdom Alex Lynn India Mahindra Racing 1'09.489 0.796
7 New Zealand Mitch Evans Jaguar Racing 1'09.492 0.799
8 Portugal Antonio Felix da Costa China Techeetah 1'09.503 0.810
9 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 1'09.552 0.859
10 Germany Maximilian Gunther United States Andretti Autosport 1'09.614 0.921
11 United Kingdom Alexander Sims India Mahindra Racing 1'09.703 1.010
12 Belgium Stoffel Vandoorne Mercedes-EQ Formula E Team 1'09.726 1.033
13 United Kingdom Tom Blomqvist United Kingdom NIO Formula E Team 1'09.764 1.071
14 Germany René Rast Germany Audi Sport Team Abt 1'09.779 1.086
15 France Jean-Eric Vergne China Techeetah 1'09.799 1.106
16 Switzerland Nico Müller DRAGON / PENSKE AUTOSPORT 1'09.897 1.204
17 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 1'09.905 1.212
18 Brazil Sergio SetteCamara DRAGON / PENSKE AUTOSPORT 1'10.007 1.314
19 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 1'10.032 1.339
20 United Kingdom Sam Bird Jaguar Racing 1'10.066 1.373
21 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 1'10.088 1.395
22 France Norman Nato Monaco Venturi 1'10.124 1.431
23 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 1'10.164 1.471
24 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport 1'10.441 1.748
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Seri Formula E
Pilotlar Nyck deVries
Takımlar Mercedes
Editör Matt Kew

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