Diriyah E-Prix 1. antrenman: De Vries lider

Her iki Alman üretici de geçen sezon Diriyah e-Prix'deki ilk yarışlarında poyuma çıktılar ve perşembe günkü ilk FE seansını zirvede tamamladılar.

Önceki yıllarına aksine seans, akşam saatlerinde yapıldı ve pist yapay olarak aydınlatıldı.

Son turda aracını tam güçte çalıştıran De Vries, 1:08.693'lük zaman turuyla 1:09'un altına inen tek isim oldu ve seansı ilk sırada bitirdi.

Bu zaman turu, 45 dakikalık seansı 1:09.281 ile ikinci sırada tamamlayan Porsche sürücüsü Lotterer'den 0.588 saniye daha iyiydi.

Audi sürücüsü Lucas di Grassi, seansı üçüncü sırada tamamlayıp hafta sonuna güçlü bir başlangıç yaparken, Venturi Racing-Mercedes'ten Edoardo Mortara dördüncü en iyi dereceyi yaparak yine hafta sonuna iyi başlayan isimlerden bir tanesi oldu.

Nissan e.dams sürücüsü Oliver Rowland'ın beşinci olduğu seansta, takım arkadaşı Sebastien Buemi özellikle 18. ve 19. virajlarda zorlandı ve seansı 18. bitirdi.

2015-16 FE şampiyonu ve İsviçreli sürücü, frenleme bölgesinde aracın arka tarafını iki kez kaybetti ve sert şekilde kerblere çıktı.

Seansın ilk bölümünde liderliğe yükselen Mahindra Racing sürücüsü Alex Lynn yedinci en iyi zamanı yaparken, onu Jaguar Racing'den Mitch Evans takip etti.

DS Techeetah sürücüsü ve son FE şampiyonu Antonio Felix da Costa seansın en iyi sekizinci derecesini yaparken, aracını durdurmakta epey zorlandığı görüldü.

Envision Virgin Racing'den Robin Frijns'ın dokuzuncu olduğu seansta, sezon öncesi testlerinin hızlı ismi ve BMW sürücüsü Maximilian Guenther ilk onu tamamladı.

Geçen yılın geride kalan ekiplerinden NIO ile seriye dönen Tom Blomqvist, 13. olarak nispeten iyi bir dönüş yaparken, Jean Eric Vergne ancak 15. olabildi.

Porsche'nin yeni sürücüsü Pascal Wehrlein, yeni takımıyla ilk seansını 17. sırada bitirebildi.

Jaguar'ın yeni sürücüsü Sam Bird 20. olurken, son üç sırada Norman Nato, Nick Cassidy ve Jake Dennis yer aldı.

İlk seans sonucu: