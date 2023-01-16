Di Grassi: "Podyuma çıkmayı beklemiyorduk!"

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Zorlu bir sezon öncesi geçiren Mahindra, güç ünitesi tedarikinin gecikmesi ve yapacakları özel testlerin iptal edilmesi nedeniyle Meksika'daki ilk yarış öncesi istediği kadar mesafe kat edememişti.

Her ne kadar Valencia'daki testler takımın tempo açısından çok geride olmadığını gösterse de, genel görüş ilk birkaç yarışta Mahindra'nın geri kalabileceği yönündeydi.

Ancak sıralama turlarında iyi bir performansla pole pozisyonuna ulaşan Di Grassi, yarışta ise Porsche motorlu iki araca dayanamayıp geçilse de üçüncü olarak yeni takımıyla ilk yarışta podyuma çıktı.

Takımın sezona girerken kendinden emin olmadığını söyleyen Di Grassi, podyumu Porsche motorlu iki araçla paylaşmanın kendisini şaşırttığını da itiraf etti.

Di Grassi, "Yarışın nasıl geçeceğini kimse bilmiyordu, özellikle de biz, nitekim sezon öncesi sadece 1.5 gün test yapabildik. Bunun yanı sıra güç üniteleri de elimize gecikmeli ulaştı."

"Buraya gelirken kendimize hiç güvenmiyorduk; sistemler son derece basit ve kullanamadığımız performans gerçekten fazla, dolayısıyla Porsche ile rekabet etmeyi beklemiyordum."

"Sıralama turlarında Jake [Dennis] daha hızlıydı ancak bir hata yaptı, bu yüzden pol pozisyonu için üç puanı alacağım."

"Yarışta enerjimi yönetmekte zorlandım. Hava koridoruna sahip değildim, bu yüzden yarışın ortasında birtakım sıkıntılar yaşadım. Aracı kullanmak çok zordu, bu yüzden sadece bir şeyleri bir araya getirmeye çalışıyordum."

"Neyse ki son turlardaki sarı bayrak periyoduyla birlikte biraz enerji tasarrufu yapabildim, bu yüzden Gen3 ile ilk yarışımda bir pole ve bir podyum elde ettiğim için çok mutluyum." dedi.

Lucas di Grassi, Mahindra Racing, Mahindra M9Electro Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Güç ünitesinin verimlilik açısından iyi olduğunu düşünen Di Grassi, yine de araç ayarları anlamında daha iyisini yapabileceklerini söylüyor.

Brezilyalı sürücü, "Güç ünitesi istediğimiz verimliliğe sahip, ancak aracın tüm sistemlerinin birlikte çalışması gerekiyor ki doğru şekilde fren yaptığınızda dengeyi kaybetmeden enerji dönüşümü gerçekleşebilsin. Aynı zamanda mümkün olduğunca hızlı gitmeniz gerekiyor."

"Araç ayarları da tam olarak doğru değildi, ancak sezonun en zor yarışı hangisi olsun diye sorulsaydı, kesinlikle ilk yarışı seçerdim."

"Meksika enerji açısından kritik bir pist, bizim sistemlerimiz ise henüz hazır değil."

"Bir podyum elde etmek potansiyelimizi gösteriyor, daha fazlasını da elde edebiliriz, ama hala öğrenmemiz gereken çok şey var." dedi.