Formula E
Formula E
R
Formula E
Diriye E-Prix
26 Şub
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Diriye E-Prix II
27 Şub
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Roma E-Prix
10 Nis
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Roma ePrix II
11 Nis
Yarış:
02 Saat
:
54 Dakika
:
28 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula E
Paris E-Prix
24 Nis
İptal edildi
R
Formula E
Valensiya ePrix
24 Nis
Sıradaki Etkinlik
12 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Valencia ePrix II
25 Nis
Sıradaki Etkinlik
13 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Monako E-Prix
08 May
Sıradaki Etkinlik
26 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Marakeş ePrix
22 May
Sıradaki Etkinlik
40 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Seul E-Prix
23 May
Sıradaki Etkinlik
41 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Berlin E-Prix
19 Haz
Sıradaki Etkinlik
68 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
New York City E-Prix
10 Tem
Sıradaki Etkinlik
89 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Londra E-Prix I
24 Tem
Sıradaki Etkinlik
103 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Londra E-Prix II
25 Tem
Sıradaki Etkinlik
104 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Vergne ve Bird, FIA’ya Roma’nın start çizgisinin değiştirilmesi çağrısı yaptı Sonraki / Lotterer, Vandoorne’la ilk turda yaptığı kazayı savundu
Formula E / Roma E-Prix / Haberler

Di Grassi: ''Aracın bozulması için ortada hiçbir sebep yoktu''

Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı

Yarışın bitimine 5 dakikadan az süre kalmışken yarışı lider götüren Lucas di Grassi, teknik bir arıza yüzünden yarışı tamamlayamamıştı. Böylelikle Audi, neredeyse iki seneden sonra kazanacakları ilk yarışı da kazanamamış oldu. Brazilyalı pilot, yarıştan sonra verdiği demeçlerde aracının böyle bir sorun yaşaması için ortada hiçbir sebep olmadığını belirtti.

Di Grassi: ''Aracın bozulması için ortada hiçbir sebep yoktu''

Audi, FE’deki son sezonunda galibiyetler hedefleyerek, ilk kez kendi güç ünitesini tasarlamıştı.

İlk turda Lotterer ve Vandoorne’un yaptığı kazanın ardından ikinciliğe yükselen di Grassi, sonrasında ise lider Oliver Rowland’ın sıralama turlarında maksimum enerji limiti olan 250kw’ı aştığı için pit yolunda geçme cezası almasıyla liderliği yükseldi. Brezilyalı pilot, Vergne’ün mükemmel atak modu stratejisinin ardından ikinciliğe düşse de bitime 8 dakika kala 4. virajda yaptığı muazzam atakla liderliği geri almıştı.

Lucas Di Grassi, Audi Sport ABT Schaeffler, Audi e-tron FE07, Jean-Eric Vergne, DS Techeetah, DS E-Tense FE21

Lucas Di Grassi, Audi Sport ABT Schaeffler, Audi e-tron FE07, Jean-Eric Vergne, DS Techeetah, DS E-Tense FE21
1/1

Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

Ancak Audi pilotunun yarışı bitime 4 dakika, henüz tam olarak açıklanmasa da bir şaft problemi yüzünden sona erdi.

Autosport.com’a konuşan di Grassi, herhangi bir duvara temas etmediğini ve arızanın bir sebebi olmadığını söyledi: ‘’Aracın arka tarafında bir mekanik problem yaşandı, nedenini henüz bilmiyoruz.’’

‘’Aracın arka tarafının açılıp kontrol edilmesi gerek ancak yazılım, elektrik ya da batarya problemi değildi; mekanik bir problemdi. Mekanik bir parça çalışmayı bıraktı ve 3. virajın çıkışında sürüşüm yoktu. Motorun döndüğünü duyabiliyordum ancak ortada bir şey yoktu. Sonrasında herhangi bir uyarı ya da alarm var mı diye direksiyonuna baktım ancak her şey bitmişti.’’

‘’Çok temiz bir yarış sürdüm. Duvara en ufak şekilde bile dokunmadım, araçta bir çizik bile yok. Böyle bir sorunun yaşanması için herhangi bir sebep yoktu.’’ ifadelerini kullandı.

2016-2017 şampiyonu, Vergne’e geçildiği strateji savaşını diğer sürücülere ‘referans noktası’ olduğundan kaybettiğini de ekledi: ‘’Yarıştığımız koşullar çok çetrefilliydi çünkü yarı kuru yarı ıslaktı.’’

‘’Böyle koşullarda en öndeki araçsanız, diğer sürücülere referans olursunuz. O virajın ıslak ya da kuru olduğunu anlamanız gerektiğinden arkanızdakiler de dikkatli olur. Vergne, tecrübesini kullanarak güzel bir strateji ile beni arkasında bıraktı. Fakat bizim tempomuz bugün daha güçlüydü. Onları iki kere pist üstünde geçebildik.’’

‘’Yarış galibiyeti beni bekliyordu, pist kurumaya ve tempom güçlenmeye başlamıştı.’’

2 kez Dünya şampiyonu ve yarışın galibi Vergne, bataryasını onu yeniden geçmek için koruduğundan di Grassi’nin geçmesine izin verdiğini söyledi.

Jean-Eric Vergne, DS Techeetah

Jean-Eric Vergne, DS Techeetah
1/1

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Fransız pilot, ‘’Lucas beni geçmek istediğinde ona zorluk çıkarmadım. Zaten bolca enerji tasarrufu yapıyordum ve onun benden daha az enerjisinin olduğunu biliyordum.’’

‘’Bana atak yaptığında, olmasına izin verdim. O noktada, 6 ya da 7 turumuz daha olduğunu biliyordum. Yarış sonuna doğru onu geçebileceğimi düşünüyordum.’’ diye ekledi.

 

 

paylaşım
yorumlar
Vergne ve Bird, FIA’ya Roma’nın start çizgisinin değiştirilmesi çağrısı yaptı

Önceki haber

Vergne ve Bird, FIA’ya Roma’nın start çizgisinin değiştirilmesi çağrısı yaptı

Sonraki haber

Lotterer, Vandoorne’la ilk turda yaptığı kazayı savundu

Lotterer, Vandoorne’la ilk turda yaptığı kazayı savundu
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Etkinlik Roma E-Prix
Pilotlar Lucas di Grassi
Takımlar Audi Sport ABT Schaeffler
Editör Matt Kew

Çok Okunanlar

1
Formula 1

AlphaTauri, 2021'in sürprizi olabilir mi?

14s
2
Formula 1

Vowles: "Hamilton’ın 2 turda yaptığını, Rosberg 1000 turda yaptı"

1g
3
MotoGP

Lorenzo: ‘’Rossi beni ve taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı’’

11s
4
Formula 1

F1 takvimiyle ilgili şüpheler devam ediyor

23s
5
Formula 1

Ricciardo: ''Şu anda Max’la arkadaş olmamız daha kolay''

13s
Son Haberler
Rome E-Prix 3. antrenman: Islak zemindeki seansın lideri Cassidy
Formula E

Rome E-Prix 3. antrenman: Islak zemindeki seansın lideri Cassidy

1s
Lotterer, Vandoorne’la ilk turda yaptığı kazayı savundu
Formula E

Lotterer, Vandoorne’la ilk turda yaptığı kazayı savundu

1s
Di Grassi: ''Aracın bozulması için ortada hiçbir sebep yoktu''
Formula E

Di Grassi: ''Aracın bozulması için ortada hiçbir sebep yoktu''

2s
Vergne ve Bird, FIA’ya Roma’nın start çizgisinin değiştirilmesi çağrısı yaptı
Formula E

Vergne ve Bird, FIA’ya Roma’nın start çizgisinin değiştirilmesi çağrısı yaptı

12s
Vandoorne’un kazasına bir rögar kapağı neden olmuş
Formula E

Vandoorne’un kazasına bir rögar kapağı neden olmuş

12s
Son Videolar
Jaguar Racing | Mitch Evans 7. sezon için kullanacağı yeni kaskını tanıttı 00:58
Formula E
31 Mar 2021

Jaguar Racing | Mitch Evans 7. sezon için kullanacağı yeni kaskını tanıttı

Jaguar Racing | 1. & 2. Tur | Diriyah E-Prix Öne Çıkan Anlar 04:20
Formula E
10 Mar 2021

Jaguar Racing | 1. & 2. Tur | Diriyah E-Prix Öne Çıkan Anlar

Jaguar Racing | 7. Sezon 2. Tur | Diriyah E-Prix Öne Çıkan Anlar 01:01
Formula E
1 Mar 2021

Jaguar Racing | 7. Sezon 2. Tur | Diriyah E-Prix Öne Çıkan Anlar

Jaguar Racing | 7. Sezon 1. Tur | Diriyah E-Prix Öne Çıkan Anlar 01:01
Formula E
28 Şub 2021

Jaguar Racing | 7. Sezon 1. Tur | Diriyah E-Prix Öne Çıkan Anlar

Jaguar Racing: Formula E Diriyah E-Prix Teaser Trailer 00:29
Formula E
26 Şub 2021

Jaguar Racing: Formula E Diriyah E-Prix Teaser Trailer

Daha fazlası
Matt Kew
Rome E-Prix 3. antrenman: Islak zemindeki seansın lideri Cassidy Roma E-Prix
Formula E / Antrenman raporu

Rome E-Prix 3. antrenman: Islak zemindeki seansın lideri Cassidy

Lotterer, Vandoorne’la ilk turda yaptığı kazayı savundu Roma E-Prix
Formula E / Haberler

Lotterer, Vandoorne’la ilk turda yaptığı kazayı savundu

Vergne ve Bird, FIA’ya Roma’nın start çizgisinin değiştirilmesi çağrısı yaptı Roma E-Prix
Formula E / Haberler

Vergne ve Bird, FIA’ya Roma’nın start çizgisinin değiştirilmesi çağrısı yaptı

Daha fazlası
Lucas di Grassi
Berlin E-Prix: Antrenmanlarda Di Grassi, Lotterer'in önünde lider Berlin ePrix II
Formula E / Antrenman raporu

Berlin E-Prix: Antrenmanlarda Di Grassi, Lotterer'in önünde lider

Di Grassi: "Abt, Formula E'de bir şansı daha hak ediyor"
Formula E / Son dakika

Di Grassi: "Abt, Formula E'de bir şansı daha hak ediyor"

Diriyah E-Prix: BMW sürücüsü Sims yine pole pozisyonunda Diriyah E-prix II
Formula E / Sıralama turları raporu

Diriyah E-Prix: BMW sürücüsü Sims yine pole pozisyonunda

Daha fazlası
Audi Sport ABT Schaeffler
Audi, 2020/21 FE aracını tanıttı
Formula E / Son dakika

Audi, 2020/21 FE aracını tanıttı

Resmi: Audi, Abt yerine Rast ile yarışacak
Formula E / Son dakika

Resmi: Audi, Abt yerine Rast ile yarışacak

Vergne, Abt'ın sözleşmesinin askıya alınması hakkında konuştu: "Bu sadece bir oyun"
Formula E / Son dakika

Vergne, Abt'ın sözleşmesinin askıya alınması hakkında konuştu: "Bu sadece bir oyun"

Çok Okunanlar Bugün

AlphaTauri, 2021'in sürprizi olabilir mi?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

AlphaTauri, 2021'in sürprizi olabilir mi?

Vowles: "Hamilton’ın 2 turda yaptığını, Rosberg 1000 turda yaptı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vowles: "Hamilton’ın 2 turda yaptığını, Rosberg 1000 turda yaptı"

Ricciardo: ''Şu anda Max’la arkadaş olmamız daha kolay''
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: ''Şu anda Max’la arkadaş olmamız daha kolay''

F1 takvimiyle ilgili şüpheler devam ediyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

F1 takvimiyle ilgili şüpheler devam ediyor

Lorenzo: ‘’Rossi beni ve taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı’’
MotoGP MotoGP / Haberler

Lorenzo: ‘’Rossi beni ve taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı’’

Leclerc: ‘’Sainz’ın Ferrari coşkusu bulaşıcı’’
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: ‘’Sainz’ın Ferrari coşkusu bulaşıcı’’

Ferrari, Leclerc'e SF90'ı hediye etti
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Leclerc'e SF90'ı hediye etti

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi

Son Haberler

Rome E-Prix 3. antrenman: Islak zemindeki seansın lideri Cassidy
Formula E Formula E / Antrenman raporu

Rome E-Prix 3. antrenman: Islak zemindeki seansın lideri Cassidy

Lotterer, Vandoorne’la ilk turda yaptığı kazayı savundu
Formula E Formula E / Haberler

Lotterer, Vandoorne’la ilk turda yaptığı kazayı savundu

Di Grassi: ''Aracın bozulması için ortada hiçbir sebep yoktu''
Formula E Formula E / Haberler

Di Grassi: ''Aracın bozulması için ortada hiçbir sebep yoktu''

Vergne ve Bird, FIA’ya Roma’nın start çizgisinin değiştirilmesi çağrısı yaptı
Formula E Formula E / Haberler

Vergne ve Bird, FIA’ya Roma’nın start çizgisinin değiştirilmesi çağrısı yaptı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.