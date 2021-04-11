Di Grassi: ''Aracın bozulması için ortada hiçbir sebep yoktu''

Audi, FE’deki son sezonunda galibiyetler hedefleyerek, ilk kez kendi güç ünitesini tasarlamıştı.

İlk turda Lotterer ve Vandoorne’un yaptığı kazanın ardından ikinciliğe yükselen di Grassi, sonrasında ise lider Oliver Rowland’ın sıralama turlarında maksimum enerji limiti olan 250kw’ı aştığı için pit yolunda geçme cezası almasıyla liderliği yükseldi. Brezilyalı pilot, Vergne’ün mükemmel atak modu stratejisinin ardından ikinciliğe düşse de bitime 8 dakika kala 4. virajda yaptığı muazzam atakla liderliği geri almıştı.

Lucas Di Grassi, Audi Sport ABT Schaeffler, Audi e-tron FE07, Jean-Eric Vergne, DS Techeetah, DS E-Tense FE21 1 / 1 Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

Ancak Audi pilotunun yarışı bitime 4 dakika, henüz tam olarak açıklanmasa da bir şaft problemi yüzünden sona erdi.

Autosport.com’a konuşan di Grassi, herhangi bir duvara temas etmediğini ve arızanın bir sebebi olmadığını söyledi: ‘’Aracın arka tarafında bir mekanik problem yaşandı, nedenini henüz bilmiyoruz.’’

‘’Aracın arka tarafının açılıp kontrol edilmesi gerek ancak yazılım, elektrik ya da batarya problemi değildi; mekanik bir problemdi. Mekanik bir parça çalışmayı bıraktı ve 3. virajın çıkışında sürüşüm yoktu. Motorun döndüğünü duyabiliyordum ancak ortada bir şey yoktu. Sonrasında herhangi bir uyarı ya da alarm var mı diye direksiyonuna baktım ancak her şey bitmişti.’’

‘’Çok temiz bir yarış sürdüm. Duvara en ufak şekilde bile dokunmadım, araçta bir çizik bile yok. Böyle bir sorunun yaşanması için herhangi bir sebep yoktu.’’ ifadelerini kullandı.

2016-2017 şampiyonu, Vergne’e geçildiği strateji savaşını diğer sürücülere ‘referans noktası’ olduğundan kaybettiğini de ekledi: ‘’Yarıştığımız koşullar çok çetrefilliydi çünkü yarı kuru yarı ıslaktı.’’

‘’Böyle koşullarda en öndeki araçsanız, diğer sürücülere referans olursunuz. O virajın ıslak ya da kuru olduğunu anlamanız gerektiğinden arkanızdakiler de dikkatli olur. Vergne, tecrübesini kullanarak güzel bir strateji ile beni arkasında bıraktı. Fakat bizim tempomuz bugün daha güçlüydü. Onları iki kere pist üstünde geçebildik.’’

‘’Yarış galibiyeti beni bekliyordu, pist kurumaya ve tempom güçlenmeye başlamıştı.’’

2 kez Dünya şampiyonu ve yarışın galibi Vergne, bataryasını onu yeniden geçmek için koruduğundan di Grassi’nin geçmesine izin verdiğini söyledi.

Jean-Eric Vergne, DS Techeetah 1 / 1 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Fransız pilot, ‘’Lucas beni geçmek istediğinde ona zorluk çıkarmadım. Zaten bolca enerji tasarrufu yapıyordum ve onun benden daha az enerjisinin olduğunu biliyordum.’’

‘’Bana atak yaptığında, olmasına izin verdim. O noktada, 6 ya da 7 turumuz daha olduğunu biliyordum. Yarış sonuna doğru onu geçebileceğimi düşünüyordum.’’ diye ekledi.