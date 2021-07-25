Di Grassi, Londra E-Prix'sinden diskalifiye edildi, Audi 50,000 euro ceza aldı

DS Teecheetah pilotu Antonio Felix da Costa'yla Porsche pilotu Andre Lotterer'in düzlükte bir araya gelmesinin ardından güvenlik aracı piste girmişti. Di Grassi, bu güvenlik aracı çıkmadan önce 8.sıradaydı.

Güvenlik aracı ise oldukça yavaş gitmekteydi, Audi pilotu Lucas di Grassi de start/finiş düzlüğünde güvenlik aracı arkasında gitmektense pit yoluna girdi, Audi garajı önünde kısa bir süre durdu ve ana düzlüğü güvenlik aracı arkasında gidenlerden daha hızlı geçerek Stoffel Vandoorne'un önünde lider olarak piste geri döndü.

Pit yolu kısa olduğundan ve güvenlik aracı fazlasıyla yavaş gittiğinden, bu taktik mükemmel çalıştı.

Ancak Audi'nin bu taktiği, yarış kontrol tarafından inceleme altında alındı ve di Grassi'ye "güvenlik aracı kuralları ihlali" gerekçesiyle pitten geçme cezası verildi.

Ancak Audi, bu cezayı çekmemeye karar verdi ve di Grassi pite gelmedi. Bundan dolayı da son turun başında di Grassi'ye siyah bayrak gösterildi.

Bu, yarış sonunda zaman cezasına çevrildi ve di Grassi yarışı 8 .sıradan tamamladı.

Di Grassi, pit yolundaki kaygan yüzeyde blokaj yaptı ve garajın önünde tamamen duramadı. Bundan dolayı da bu taktik illegal olarak görüldü ve di Grassi pitten geçme cezası aldı ancak takım, di Grassi'ye pitten geçme cezası aldığını söylemedi.

Bu olayların akabinde Di Grassi, ikinci Londra E-Prix'sinden diskalifiye edilirken; Audi de pilotuna haber vermediği için 50,000 euro ceza aldı. Bu cezanın 5000 eurosunun hemen ödenmesi gerekmekte.