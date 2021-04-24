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Formula E / Valensiya ePrix / Haberler

Di Grassi: ‘’FIA, Formula E atak modu sistemini, pist limitleri ihlallerinde kullanabilir’’

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Lucas di Grassi, Formula E atak modu sistemini, pist limitlerinin geçildiğinde gücün azaltacak bir sistem olarak kullanılabileceklerini düşünüyor ve bunu FIA ile görüştüğünü belirtti.

Di Grassi: ‘’FIA, Formula E atak modu sistemini, pist limitleri ihlallerinde kullanabilir’’

Son dört yıldır resmi sezon öncesi testlerinin yapıldığı Circuit Ricardo Tormo, pist limitlerinin sürekli ihlali konusunda sürücüler tarafından çok eleştiri alıyordu.

Geçtiğimiz sezon testlerin yapıldığı ve bu sene iki yarışlık etkinlikle takvime giren pistte, 1, 2, 6 ve 12. virajlarda pist limitlerinin ihlal edilip edilmediğini gözlemlemek için kameralar yerleştirildi.

Bu testlerde, devamlı ihlal yapan sürücüler, seanslardan beş dakika men cezası alıyordu.

Audi sürücüsü di Grassi, Autosport’a verdiği röportajda, FIA’nın bu ihlalleri gözlemek için alternatif bir sistem kullanmasını önerdi.

Di Grassi şöyle konuştu: ‘’Beyaz çizgide kalmalıyız. Geçtiğimiz hafta sonu Formula 1’de, Imola’da gördüğümüz gibi, ben bu tip çözümleri sevmiyorum.’’

‘’Bunu FIA’ya da söyledim, onlara mesaj gönderdim ve birkaç kişiyi aradım.’’

‘’Onlara, ‘Millet, Formula E’de inanılmaz bir fırsata sahibiz. Atak modları için kullandığımız sensörler var.’ dedim.’’

Di Grassi, aynı sensörlerin, araçları otomatik olarak yavaşlatabileceğini düşündüğünü ekledi.

2016-17 şampiyonu şöyle devam etti: ‘’Aynı kurulumu içeren bir yazılım yapıp, kapıları pistin dışına koyabilirsiniz.’’

‘’Eğer bunu geçerseniz, gücünüz azaltılabilir. Bu döngüyü pist limitleri içine yerleştirirsiniz ve dokunursanız veya dışına taşarsanız, gücünüz 10-20 saniye boyunca düşebilir.’’

‘’Böylelikle, turları silerken öznelliğe veya ‘dışına çıktı mı, çıkmadı mı?’ diye düşünmeye gerek kalmayacak.’’

‘’Şu anda, kameraya 10 kez bakmanız ve hakemlerle 10 dakika sonrasına bir karar vermeniz gerekiyor.’’

‘’Bence, dediğim şekilde ilerlemek bizim için daha kolay olacaktır.’’

‘’Araçta zaten sensörler mevcut, sadece yazılım programına ihtiyacımız var.’’

‘’Eğer şikanın dışına taşarsanız veya bir hata yaparsanız, başka bir şikana girmeniz gerekmeden gücünüz kesilecek.’’

‘’Hiç avantaj kazanmayacaksınız. Pist limitlerini iyi yönde geliştirebiliriz.’’

Cuma öğleden sonra Shakedown sırasında, di Grassi’nin tur zamanı, 2. virajda pist limitlerini aşması gerekçesiyle silinmişti.

Dragon Penske Autosport’tan Sergio Sette Camara ve Nissan e.dams sürücüsü Oliver Rowland’ın da tur zamanları silindi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Etkinlik Valensiya ePrix
Pilotlar Lucas di Grassi
Editör Matt Kew

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