Formula E
Formula E
R
Formula E
Jakarta ePrix
05 Haz
-
06 Haz
Etkinlik Bitti
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula E / Son dakika

Di Grassi: "Abt, Formula E'de bir şansı daha hak ediyor"

paylaşım
yorumlar
Di Grassi: "Abt, Formula E'de bir şansı daha hak ediyor"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
11 Haz 2020 09:16

Lucas di Grassi, Audi Formula E takımındaki takım arkadaşı Daniel Abt'ı özleyeceğini ve Alman pilotun bir şansı daha hak ettiğini söyledi.

Audi Formula E pilotu Daniel Abt, koronavirüs döneminde gerçekleştirilen Formula E Race at Home Challenge sanal serisinin Berlin yarışında yerine başkasını yarıştırdığı için 10.000 Euro para cezası almış ve yarıştan diskalifiye edilmişti.

Abt'ın yerine Envision Racing adına eSpor yarışlarına katılan 18 yaşındaki Lorenz Hoerzing'in yarıştığı ortaya çıkmıştı.

27 yaşındaki sürücü sonrasında Audi'den tamamen gönderildi ve bunun üzerine yaptığının hata olduğunu söyleyerek herkesten özür diledi.

Abt'ın Formula E'deki en iyi sezonu Meksika ve Berlin'de iki galibiyet aldığı 2017-18 sezonuydu. O yıl şampiyonayı beşinci sırada noktaladı.

Bu yıl aldığı tek puan ise Suudi Arabistan'daydı ve onda da altı sırada yer aldı.

Di Grassi ve Abt, Formula E'nin ilk sezonu olan 2014/15'ten bu yana birlikte yarışıyorlardı.

2016/17 şampiyonu Di Grassi, Motorsport.com'la yaptığı röportajda, Abt'ı “hafife alınmaması gereken bir sürücü" olarak yorumladı.

“Daniel'i gerçekten özleyeceğim ve sanırım Formula E gridinde olabilecek yeteneği ve kapasitesi var. İlk tanıştığımızda kariyerimizin farklı aşamalarındaydık ve Formula E'de yarışmaya başladık."

“Daniel Formula 2'den geliyordu. Ben ise F1'den sonra spor araçlarına katılmıştım ve oradan geliyordum. Ondan yedi yaş daha büyüktüm, bu yüzden daha deneyimliydim ve benden çok şey öğrendi."

“Bizimle araç kullanırken çok iyi bir sürücüydü, kesinlikle bir Formula E sürücüsü olarak kalmayı hak ediyor ve bence insanlar yeteneğini hafife alıyorlar."

“Çok yetenekli, çok iyi bir hıza sahip ve son birkaç yıldır son derece rekabetçi olduğunu düşünüyorum, bu yüzden kesinlikle orada olması gerekiyor.”

Di Grassi, altı yıllık süreçte ilişkilerinde inişler ve çıkışlar olduğunu ancak her zaman aralarında iyi bir ilişki olduğunu belirtti.

Di Grassi, “Takıma katıldığımda soyadı nedeniyle takım içerisinde tercih edileceği konusunda biraz endişelerim vardı."

“Ama Abt tarafından yönetildiğinde bile, takım çok profesyonel bir şekilde hareket etti ve asıl amaç, ben ya da Daniel olup olmadığına bakılmaksızın kazanmaktı."

“O, iyi bir takım arkadaşıydı, takım içinde asla büyük tartışmalarımız olmadı.” dedi.

Sonraki haber
Formula E aracını test edecek olan Rast, Abt'ın yerini alabilir

Önceki haber

Formula E aracını test edecek olan Rast, Abt'ın yerini alabilir
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Pilotlar Daniel Abt , Lucas di Grassi
Takımlar Audi Sport ABT Schaeffler
Editör James Newbold

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Williams'ı satın almak isteyen üç farklı aday olabilir

2
Formula 1

Bottas: "Mercedes, Vettel'le anlaşma ihtimalini reddetti"

3
Formula 1

Mercedes, Silverstone testinin ardından mutlu

3s
4
Formula 1

Hamilton: "Hiç paslanmış gibi hissetmedim"

5
Formula 1

Mercedes, pilot seçiminde hem kısa hem de uzun vadeli düşünecek

2s

Son Videolar

#ThinkingForward Alejandro Agag röportajı 24:32
Formula E

#ThinkingForward Alejandro Agag röportajı

Canlı izle: Formula E Race at Home Challenge 2. Yarış 00:00
Formula E

Canlı izle: Formula E Race at Home Challenge 2. Yarış

Race at Home Challenge: Yarış özeti 01:57
Formula E

Race at Home Challenge: Yarış özeti

Marakeş E-Prix: En iyi takım telsizi konuşmaları 09:11
Formula E

Marakeş E-Prix: En iyi takım telsizi konuşmaları

Marakeş E-Prix: En iyi araç üstü görüntüleri 06:52
Formula E

Marakeş E-Prix: En iyi araç üstü görüntüleri

Son Haberler

Di Grassi: "Abt, Formula E'de bir şansı daha hak ediyor"
FE

Di Grassi: "Abt, Formula E'de bir şansı daha hak ediyor"

Formula E aracını test edecek olan Rast, Abt'ın yerini alabilir
FE

Formula E aracını test edecek olan Rast, Abt'ın yerini alabilir

Wehrlein, Mahindra ile yollarını ayırdı
FE

Wehrlein, Mahindra ile yollarını ayırdı

Wehrlein'ın son yarışta kaybettiği şampiyona hakkında herhangi bir sorunu yok
eSpr

Wehrlein'ın son yarışta kaybettiği şampiyona hakkında herhangi bir sorunu yok

Formula E Race At Home Challenge Berlin: Rowland kazandı, Vandoorne şampiyon!
FE

Formula E Race At Home Challenge Berlin: Rowland kazandı, Vandoorne şampiyon!

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.