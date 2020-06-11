Di Grassi: "Abt, Formula E'de bir şansı daha hak ediyor"

Audi Formula E pilotu Daniel Abt, koronavirüs döneminde gerçekleştirilen Formula E Race at Home Challenge sanal serisinin Berlin yarışında yerine başkasını yarıştırdığı için 10.000 Euro para cezası almış ve yarıştan diskalifiye edilmişti.

Abt'ın yerine Envision Racing adına eSpor yarışlarına katılan 18 yaşındaki Lorenz Hoerzing'in yarıştığı ortaya çıkmıştı.

27 yaşındaki sürücü sonrasında Audi'den tamamen gönderildi ve bunun üzerine yaptığının hata olduğunu söyleyerek herkesten özür diledi.

Abt'ın Formula E'deki en iyi sezonu Meksika ve Berlin'de iki galibiyet aldığı 2017-18 sezonuydu. O yıl şampiyonayı beşinci sırada noktaladı.

Bu yıl aldığı tek puan ise Suudi Arabistan'daydı ve onda da altı sırada yer aldı.

Di Grassi ve Abt, Formula E'nin ilk sezonu olan 2014/15'ten bu yana birlikte yarışıyorlardı.

2016/17 şampiyonu Di Grassi, Motorsport.com'la yaptığı röportajda, Abt'ı “hafife alınmaması gereken bir sürücü" olarak yorumladı.

“Daniel'i gerçekten özleyeceğim ve sanırım Formula E gridinde olabilecek yeteneği ve kapasitesi var. İlk tanıştığımızda kariyerimizin farklı aşamalarındaydık ve Formula E'de yarışmaya başladık."

“Daniel Formula 2'den geliyordu. Ben ise F1'den sonra spor araçlarına katılmıştım ve oradan geliyordum. Ondan yedi yaş daha büyüktüm, bu yüzden daha deneyimliydim ve benden çok şey öğrendi."

“Bizimle araç kullanırken çok iyi bir sürücüydü, kesinlikle bir Formula E sürücüsü olarak kalmayı hak ediyor ve bence insanlar yeteneğini hafife alıyorlar."

“Çok yetenekli, çok iyi bir hıza sahip ve son birkaç yıldır son derece rekabetçi olduğunu düşünüyorum, bu yüzden kesinlikle orada olması gerekiyor.”

Di Grassi, altı yıllık süreçte ilişkilerinde inişler ve çıkışlar olduğunu ancak her zaman aralarında iyi bir ilişki olduğunu belirtti.

Di Grassi, “Takıma katıldığımda soyadı nedeniyle takım içerisinde tercih edileceği konusunda biraz endişelerim vardı."

“Ama Abt tarafından yönetildiğinde bile, takım çok profesyonel bir şekilde hareket etti ve asıl amaç, ben ya da Daniel olup olmadığına bakılmaksızın kazanmaktı."

“O, iyi bir takım arkadaşıydı, takım içinde asla büyük tartışmalarımız olmadı.” dedi.