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Formula E Haberler

Di Grassi, 2022 Formula E sezonunda Venturi ile yarışacak

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Formula E şampiyonu Lucas di Grassi, Audi'nin şampiyonadan ayrılmasının ardından 2022 Formula E sezonu için Venturi ile sözleşem imzaladı.

Di Grassi, 2022 Formula E sezonunda Venturi ile yarışacak

Di Grassi'nin Mercedes motorlu müşteri takımına geçişi, Berlin E-Prix'sinin galibi olan Norman Nato'nun takımdan ayrıldığı anlamına geliyor.

2016-17 şampiyonu Di Grassi, Jaguar sürücüsü Sam Bird ile beraber serinin başlangıcından bu yana her sezon seride yer alma istatistiğini sürdürmüş olacaklar.

Brezilyalı pilot, Audi'nin ayrıldığından sonra Formula E'de yer almaya devam edeceği konusunda ısrarcıydı.

Motorsport.com'un geçen ay açıkladığı üzere Di Grassi, Andretti Autosport ve Venturi de dahil olmak üzere birden fazla ekiple görüşmeye başladı.

Sonunda Di Grassi'nin gelecek yıl Edoardo Mortara'nın takım arkadaşı olarak Venturi'de yarışacağı açıklandı.

Di Grassi, "Beni tanıyan herkes ne kadar rekabetçi biri olduğumu bilir. Önde savaşabileceğini ve şampiyonluk için gerçekten mücadele edebileceğini bildiğim bir takım için yarışmak, benim açımdan çok önemli."

"[Venturi] geçen sezon çok, çok iyi bir performans sergiledi ve yedinci oldular. Takımın son yıllarda önemli bir ilerleme kaydettiğini görebilirsiniz. Orada gerçekten iyi bir momentum var ve her alanda net adımlar attılar."

"Edo harika bir sezon geçirdi, gerçekten güçlüydü, sonuna kadar şampiyonluk için savaştı ve sezon boyunca birçok kez iki Venturi aracıyla da savaş içerine girdim. Onların ne kadar rekabetçi olduklarını görebiliyordum." dedi.

Di Grassi'nin anlaşmasının kaç yıl olduğu henüz bilinmiyor ancak başlangıçta sadece bir yıllık bir anlaşmaya sahip olması oldukça muhtemel.

Diğer tarafta Nato, Venturi ile yedek pilotluğa geri dönmesi konusunda henüz herhangi bir anlaşma imzalamadı. Fakat takım patronu Susie Wolff, kendisini diğer takımlarla görüşme izni verdiklerini belirtti.

Wolff, "Geçen sezon güçlü bir paketimiz olduğunu gösterdik. Bir podyumla başlayıp galibiyetle biten sezon boyunca birçok önemli olay yaşandı."

"Edo, başından beri bildiğimiz şey olan, onun bir dünya şampiyonluğu adayı olduğunu gösterdi. [O ve di Grassi] birbirlerini zorlayacak ve bizi bir takım olarak ileriye taşıyacaklar."

"Her iki aracın da her yarışta puan kazanması, takımların şampiyonası anlamında bizim için çok önemli ve yeni sürücü kadromuzla iyimser olmamız için pek çok sebebimiz var." dedi.

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