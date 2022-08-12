Di Grassi, 2022-23 Formula E sezonu için Mahindra ile anlaştı!

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Uzun yıllar Audi ile yarışan ve bu yıl Venturi'ye geçen Di Grassi, bu hafta sonu Seul'de 100. Formula E yarışına katılacak.

2016-17 FE şampiyonu, 2014'teki ilk yarıştan bu yana seride yer alıyor ve şampiyonada 1000 puan barajına ulaşan ilk Formula E sürücüsü olmak istiyor.

Di Grassi, gelecek sezon için Mahindra takımıyla anlaştı ve burada, GT yarışlarına odaklanma kararı alan Sims'in yerini alacak.

Di Grassi, "Mahindra'ya katılmak, kariyerimde yeni bir mücadeleyi temsil ediyor ve zamanlama bundan daha iyi olamazdı çünkü FIA Formula E Dünya Şampiyonası'nın dokuzuncu sezonunda Gen3 araçlarının gelmesiyle birlikte herkes sıfırdan başlıyor."

"Kısa vadeli hedef yarışları kazanmak ve uzun vadeli hedef de Mahindra Racing'in dünya şampiyonluğunu kazanmasına ve dünya çapındaki elektrikli yarışlarda bir simge olmasına yardımcı olmak olacak. Birlikte heyecan verici ve sürdürülebilir bir gelecek inşa edeceğiz." dedi.

Mahindra şu anda zor bir sezon geçiriyor ve Formula E takımlarının şampiyonasını dokuzuncu sırada götürüyor.

Takımın bu yılki en iyi sonucu, Sims'in New York'ta elde ettiği dördüncülüktü. Rowland ise yıl boyunca sadece bir kez yedinci, bir kez sekizinci ve bir kez 10. olabildi. Bundan ötürü de ikili toplamda 25 puan alabildi.

Di Grassi'nin takım arkadaşı, bu yıl kendilerine katılan Rowland olacak.

Oliver Rowland, Mahindra Racing, Mahindra M7Electro, Alexander Sims, Mahindra Racing, Mahindra M7Electro Photo by: Andreas Beil