Dennis: "Yarışın bir noktasında her şey aleyhime gelişiyormuş gibiydi"

Hafta sonunun ilk yarışı, son turlarda yaşanan olaylar nedeniyle iki kez kırmızı bayrakla durdurulurken, şampiyonluk mücadelesi 37 tur boyunca gergin bir şekilde devam etti.

Yarışa ilk çizgiden başlayan Dennis ilk turlarda geriye düşerek biraz sıkıntı yaşadı, anck Nick Cassidy'nin takım arkadaşı Sebastien Buemi ile çarpışması tüm sıkıntıları bir anda ortadan kaldırdı.

İki yeniden başlangıçtan da sağ çıkmayı başaran Dennis, günün sonunda galibiyeti Evans'a kaptırsa da damalı bayrağı üçüncü sırada gördü, sonrasında da ikinciliğe yükseldi.

Bu, şampiyonluk mücadelesinin sezon finalinden bir yarış önce sona ermesi ve Dennis'in mutlu sona ulaşması anlamına geliyordu.

Dennis, "Sanırım kimse bu kadar kaotik bir yarış beklemiyordu: birden fazla Güvenlik Aracı periyodu, kırmızı bayraklar, pistin her bölgesinde kazalar..."

"Özellikle ilk kırmızı bayraktan sonra o kadar çok duygu yaşadım ki, sanki tüm yarış birçok nedenden dolayı benim aleyhime gelişiyormuş gibi hissettim. Duygularımı kontrol etmek gerçekten çok zordu."

"Sürüş esnasında çok da zorlanmadım, her zamanki gibi mühendisime söylenip durdum, o da eleştirilerimi sineye çekiyordu."

"Kırmızı bayraktan sonra herkes beni yakalamaya çalışıyor gibiydi, neyse ki durumu tersine çevirmeyi ve soğukkanlılığımızı korumayı başardık."

Nick Cassidy, Envision Racing, Jaguar I-TYPE 6 the race as Jake Dennis, Andretti Autosport, Porsche 99 X Electric Gen3, Sebastien Buemi, Envision Racing, Jaguar I-TYPE 6 battle behind

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images