Dennis, sezona ezici bir zaferle başlaması karşısında şaşkın
Jake Dennis, Valencia testlerinde çok yavaş göründüklerini, dolayısıyla sezonu ezici bir zaferle açmasının kendisini şaşırttığını söylüyor.
Gen3 döneminin ilk yarışına ikinci sıradan başlayan Dennis, 12. turda pole pozisyonundan başlayan Lucas di Grassi'yi geçerek liderliğe yükselmesinin ardından gaza bastı ve ikinci sıradaki Pascal Wehrlein'in sekiz saniye önünde zafere ulaşan isim oldu.
Her ne kadar Porsche motoru çok iyi bir ilk izlenim verse de, böylesine dominant bir zaferde en büyük pay kesinlikle Dennis'e aitti.
Avalanche Andretti'nin Valencia testlerinde "en yavaşlardan biri" olduğunu düşünen Dennis, sadece birkaç parça değiştirmelerinin ardından bu denli ilerlemeleri karşısında şaşkın.
Autosport'a konuşan Dennis, "Bundan daha iyisi olamazdı; sanırım bu benim Formula E'deki en iyi zaferim, Meksika'daki ilk zaferim ve Gen3 aracındaki ilk zaferim. Bu yüzden çok mutluyum ama bunu hiç beklemiyordum."
"Bu hafta sonuna gelirken kendime güveniyordum; Valencia'da en yavaş takımlardan biriydik ve dürüst olmak gerekirse çok fazla değişiklik yapmamış olmamıza rağmen durumu tersine çevirmeyi başardık."
"Yaptığımız değişiklikler bize gerçekten uyuyor gibi görünüyor, umarım bunu Suudi Arabistan'a da taşıyabiliriz. Pek zamanımız yok, bu yüzden önümüzdeki dört yarışta fazla bir gelişme olmayacak."
"Ancak daha sonra kimin en çok gelişebileceğini görmek gerçekten ilginç olacak."
Jake Dennis, Andretti Autosport
Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images
Sıralama turlarında etkileyici bir performans sergileyen Dennis, finaldeki turunun başında yaptığı hatanın ardından 3. ve 5. virajlarda ön lastiklerini kilitlemesi nedeniyle pole pozisyonunu kaçırdı.
Dennis'in hatasınınen büyük sebebi, çeyrek finaller sırasında Foro Sol'de ön kanadına hasar vermesi ve FIA tarafından bir değişiklik yapılmasına izin verilmemesiydi.
Durumdan memnun kalmayan Dennis, "Bence tamamen formda olan bir araca karşı finalde yarım bir ön kanatla turlamak pek de harika bir durum değil."
"FIA'nın bazı kuralları gözden geçirmesi gerektiğini düşünüyorum, çünkü değişikliğe izin verilmeyen son noktanın neresi olduğunu bilmiyorum."
"Eğer değişikliğe izin verilmediğini bilseydim kanadımı ilk turda parçalardım ve son tur için yeni bir tane alırdım. Dediğim gibi, kuralın biraz gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.
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