Dennis, antrenmanlardaki kaza için sarı bayrakların yokluğunu suçladı

Audi pilotu Lucas di Grassi’nin lider götürdüğü antrenman seansının sona ermesinden saniyeler sonra Turvey, beklenmedik bir şekilde Dennis ve DS Techeetah pilotu Jean-Eric Vergne’in araçlarına çarptı.

NIO 333 sürücüsü Turvey, revize edilmiş Roma pistinin “kör” virajı olarak bilinen 6. virajı nispeten yüksek bir hızda aldı ve Vergne'den sonra Dennis'e çarptı. Pilotlar, 45 dakikalık ilk antrenman seansının sonunda start denemesi yapmak için hareketsiz durumda bekliyorlardı.

Üç pilot da yaralanmadı ancak 2. antrenman seansına katılamadılar.

Dennis, Autosport'a şunları söyledi: "Onu savunmak gerekirse, hiç kırmızı bayrak yoktu, sarı bayrak yoktu, hiçbir şey yoktu. Çok az çaba gösterilmişti.

“Turvey, oldukça hızlanıyordu ki bunu damalı bayraktan sonra yapmak saçmaydı.”

“Ulaştığı hızla, ilk sırayı [antrenman başlangıcı için] elde edemiyordu. Birine çarpacaktı, sadece ben ve [Vergne] bunun kurbanları olduk.

"Bu, antrenmanlara başlamak için en uygun durum değil ama hepimiz start denemelerine başladığımızı biliyorduk. Belli ki sadece unuttu ya da takım ona söylemedi."

“Bu tamamen kör bir virajdı. Seans sırasında bile, 'birisi burada kaza yaparsa, kesinlikle ona çarparsın' diye düşünüyordum. Bizi gördüğünde hiçbir şey yapamadı.”

Dennis, sıralama turlarında 2 saniye yavaş olacağını tahmin ediyor çünkü dört yeni ve aşınmamış lastik kullanacak.

Bu durum, 3 lastiğinin patlamasının sonucunda oldu. Lastiklerden biri duvarın kenarındaki kamera yüzünden patladı.

BMW Andretti takım patronu Roger Griffiths, Turvey'in yavaşlaması gerektiğini de söyledi.

"Çok büyük bir şoktu, orada hareketsiz duruyorsun ve bir sonra bir anda arkadan birinin sana çarpıyor."

"Buradaki pistin biraz kafa karıştırıcı olduğunu biliyorum. Ancak bunu ilk kez yapmıyoruz."

“Biz tamamen masumduk. Daha fazla hasar olmadığına şaşırdım.”

DS Techeetah patronu Mark Preston, Autosport'a Vergne'nin TV kanalında biraz yorgunluk yaşadıktan sonra her şeyin yolunda olduğunu söyledi.

Preston şöyle devam etti: “Sürücüler damalı bayrağı geçmişti bu yüzden seansın sonlandığını biliyorlardı.

“Kaza, arka tarafı [arabadan] kopardı. Arka süspansiyonu ve onunla birlikte her şeyi çekti.”

Vergne şunları ekledi: "Hayatımda ilk kez gerçekleşeceğini beklemediğim bir kaza geçirdim. Benim açımdan iyi olan şey, korkacak zamanım olmamasıydı.”