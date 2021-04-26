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Formula E / Valencia ePrix II / Haberler

Dennis: ''Kimse ilk sırayı koruyabileceğimi düşünmüyordu''

Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı

Formula E kariyerindeki ilk galibiyete bugün gerçekleştirilen ve pole pozisyonundan başladığı Valensiya E-Prix’sinde ulaşan çaylak pilot Jake Dennis, kimsenin onun liderliğe tutunabileceğine inanmadığını söyledi.

Dennis: ''Kimse ilk sırayı koruyabileceğimi düşünmüyordu''

Hem düzlükte karşıdan esen rüzgar hem de Ricardo Tormo pistinin hızlı ve akıcı yapısı birleşince, bütün hafta sonu olduğu gibi sürücüler için enerji tasarruf etmek oldukça zorlaştı.

Sürücüler, yarıştan önce de bahsettikleri gibi bisiklet yarışlarındaki peletona benzer şekilde birbirlerinin hava koridoruna girdi. Böylelikle hava sürtünmesini azalttılar ve düzlüklerde gazı daha az kullanabildiler. Kimse en önde olup, hava koridorunu kaybetmek istemediğinden, dolaylı olarak lider de olmak istemiyordu.

Bu sabah gerçekleştirilen sıralama turları seansında pistin gitgide kurumasını avantaja çeviren Dennis, FE’deki ilk pozisyonunu almıştı. Dennis, takımın yarıştan önce 2. sıradan başlayan Alexander Lynn’in liderliği alması üzerine hesap yaptığını söyledi.

Fakat Lynn, neredeyse bütün yarış onu 1 saniye içinde takip etti. Lynn’in temposu Dennis’e kıyasla çok daha güçlüydü ancak bahsedildiği gibi kimse lider olmak istemiyordu. Lynn de enerjisini son turlara saklayarak, Dennis’i son turlarda geçmek istiyordu. Yarışın bitimine 10 dakika kala 3. sıradaki Norman Nato, Lynn’in arkasına temas ederek onu çakıl havuzuna yolladı. Böylelikle galibiyete çok yakın olan Lynn, 8. sıraya düştü.

Yarışın galibi Dennis ise yarışı şöyle anlattı: ‘’En başından beri planımız Lynn’e yol vermekti ama onun geçmek istemediği çok açıktı.’’

‘’Biz de planımızı değiştirdik. O, yaptığım her hareketi kopyaladı.’’

‘’Bir poker oyunu gibiydi. Kartlarımızı biraz gösteriyorduk ama yarışın sonunun zorlu olacağı açıktı.’’

‘’Kusursuz bir strateji uyguladık. Çizgiyi geçmeden önce sürenin bitmesini sağlayarak yarışı bir tur kısalttık ve son tur tam gaz gittik. En iyi strateji buydu ve işe yaradı.’’

‘’Kimse lider olmak istemiyordu ama birinin olması gerekti. Ben bir nevi ‘denek’ olarak kullanıldım.’’

Jake Dennis, BMW i Andretti Motorsport, BMW iFE.21, Alex Lynn, Mahindra Racing, M7Electro, Oliver Turvey, NIO 333, NIO 333 001, Norman Nato, Venturi Racing, Silver Arrow 02, Tom Blomqvist, NIO 333, NIO 333 001, at the start

Jake Dennis, BMW i Andretti Motorsport, BMW iFE.21, Alex Lynn, Mahindra Racing, M7Electro, Oliver Turvey, NIO 333, NIO 333 001, Norman Nato, Venturi Racing, Silver Arrow 02, Tom Blomqvist, NIO 333, NIO 333 001, at the start

Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

‘’Lider bendim ve yine de her şeyi kontrol edebildim, enerjiyi koruyabildim ki bu mükemmel.’’

‘’Yarışı kazanmamızla birlikte rahatladık. Bu galibiyet, BMW güç ünitelerinin ne kadar verimli olduğunu gösterdi.’’

Cumartesi günkü yarış için pole pozisyonunun sahibi olan Da Costa, dün verdiği röportajda bazı sürücülerden onu ilk turda geçmeyeceklerini söyleyen mesajları aldığını belirtmişti.

Yine bazı sürücüler, bugün de Dennis’e yarıştan önce ‘bu BMW aracıyla kazanamazsın’ demiş.

Konu hakkında konuşan Dennis, ‘’Herkes, 30 turu da lider gittiğim için şaşkın, kimse buna inanamıyor.’’

‘’Tabii; Da Costa, Vergne, Rowland gibi pilotlara karşı yarışıp kazanmak özgüveninizi arttırıyor’’ dedi.

Dennis, FE’deki BMW koltuğunu, BMW fabrika takım sürücüleri Phillip Eng, Marco Wittmann ve Lucas Auer’in de olduğu bir ekip arasındaki mücadelenin ardından kazanmıştı. İngiliz pilot, simülatördeki başarısıyla Alman ekibi etkileyerek koltuğu kapmıştı.

Dennis, bugünkü galibiyetin bu kararı doğrularak nitelikte belirtti ve şu ifadeleri kullandı: ‘’Bana güvenip bu şansı vermelerinin ardından onlara sezonun ilk galibiyetini getirmem etkileyici.’’

‘’Bu galibiyet, beni seçmekle doğru bir karar verdiklerini de gösteriyor. Beni araçlarına koydukları için onlara minnettarım.’’

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Etkinlik Valencia ePrix II
Pilotlar Jake Dennis
Takımlar BMW i Andretti Motorsport
Editör Matt Kew

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