Dennis: "Galibiyete çok yakındık"

Andretti pilotu 10. sıradan yarışa başladıktan sonra tırmanarak zafer için mücadele etti ve cumartesi günü Brezilya'daki 34 turluk yarışın bir bölümünü lider götürdü.

Her iki 'Atak Modu' aktivasyonunu da yaptıktan sonra kendini üçüncü sırada bulan Britanyalı pilot, stratejik unsurdan yararlanmak için kendisi ve takım arasında "iletişimin iyi olmadığını" kabul etti.

Autosport'a verdiği demeçte Dennis, "Bence galibiyete yakındık. İkinci 'Atak Modu' benim açımdan oldukça belirsizdi."

"Hâlâ atak modumuz varken onu almam söylendi. Bu yüzden atak modunda bir başarısızlık olacaktı, sonra iptal etmem için geç bir çağrı aldım ve sonra tekrar aldım. Her şey biraz karışıktı."

"Benimle takım arasında pek iyi bir ilişki yoktu, iletişim iyi değildi."

"Hayatımıza devam ediyoruz ve bundan ders çıkarıyoruz ve sanırım böyle bir durumla tekrar karşılaşırsak daha hazırlıklı olacağız." dedi.

Sam Bird, NEOM McLaren Formula E Team, e-4ORCE 04, Antonio Felix da Costa, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3 Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Son turlarda hem kazanan Sam Bird hem de ikinci Mitch Evans'tan daha fazla enerjiye sahip olmasına rağmen, yükselen araç içi sıcaklıklar nedeniyle Dennis'in güç kaybetti ve geri düşmeye başladı.

Bu durum onu Pascal Wehrlein'in pençesine düşürdü ve Porsche sürücüsü son turda son virajda Dennis'in iç tarafına doğru atak yaptı.

Her iki pilot da viraj çıkışında ivme kaybetti ve Dennis beşinci sıraya kadar geriledi.

Dennis, "O [Wehrlein] arayı açmaya çalıştı ve ben de muhtemelen diğerlerine göre 100 bg kadar gerideydim, düzlüklerde çok yavaştım."

"Açıkçası yapabileceğiniz çok şey var ve onlar size karşı çok büyük bir hız avantajına sahipti ve bizi cezalandırdılar ve açıkçası Oliver bundan en iyi şekilde yararlandı." dedi.

Rowland, Dennis'in bir sıra gerisinden 11. sırada başlamıştı ancak pistte istikrarlı bir şekilde ilerleyerek 30. turda Jean-Eric Vergne'i 1. virajda geçerek altıncı sıraya yükseldi ve iki tur sonra Antonio Felix da Costa'yı geçerek bir sıra daha yükseldi.

Ardından hem Dennis'i hem de Wehrlein'ı hızla geride bıraktı ve son turda son virajda yaptığı geçiş ile podyuma çıktı.

Rowland, "Dürüst olmak gerekirse, beşinci olduğumda kendimi Noel'de gibi hissetmiştim."

"Diğer ikisinin [batarya sıcaklıklarıyla] benden daha fazla mücadele ettiğini görebiliyordum. Ama yarışı bitirmek konusunda oldukça endişeliydim."

"7. virajda mücadele ettiklerini gördüm ve sadece yaklaşıp bir şey olursa avantaj yakalayabileceğimi düşündüm."

"Birbirlerine karşı oldukça agresiftiler ve 11. virajda [son viraj] birbirlerini içeriden sıkıştırdılar ve ben de altlarına girip onları çizgiye kadar geçmeyi başardım ki bu oldukça güzeldi." dedi.