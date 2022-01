Dennis: "De Vries'ın beni startta geçeceğini biiyordum"

Yeni sıralama formatında finale kalan Andretti pilotu, Mercedes sürücüsü Stoffel Vandoorne ile verdiği final mücadelesini kaybetti ancak yarışa ikinci başladı.

Fakat daha ilk metrelerde Nyck de Vries'ın gerisinde kalan De Vries, ardından Mercedes sürücülerinden uzaklaşmaya başladı ve yarışı üçüncü sırada tamamladı.

Genç sürücü, iki Mercedes'e karşı savaştığı yarışın ilk turunda, beklediği her şeyin gerçekleştiğini ve Porsche sürücüsü Andre Lotterer'i geçtikten sonra iki Mercedes'i yakalamasının pek de mümkün görünmediğini belitti.

Dennis, "Neler olacağına dair tahminde bulunduğum her şey gerçek oldu. 'Stoffel sağ tarafa doğru yanaşır, bu yüzden erken yapmam gerekir, Nyck de dışarıdan gelir ve beni geçer' diye düşünmüştüm, olan şey tam olarak buydu!"

"Beni gerçekten şaşırtmadı. Sonrasında onlarla ve Lotterer ile beraber ilk dörde yerleştik. Son derece iyi bir tempomuz vardı ve arka gruptan koptuk."

"Tek problem, dört kişilik bir grup olup, diğerlerinden uzaklaştığınızda, dördüncü kişinin atak modunu serbestçe kullanma riski var ve bunu bizden daha erken alıp, bizi geride bıraktı."

"Muhtemelen önde kalmaya çalışmak bir hataydı. Sonunda onun arkasında kaldık." dedi.

Dennis, ilk turlarda de Vries'i geçemedi ve Lotterer tarafından geçilmesinin ardından Mercedes ikilisiyle teması kaybetti.

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images