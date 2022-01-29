Dennis: "De Vries'ın beni startta geçeceğini biiyordum"

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Yeni sıralama formatında finale kalan Andretti pilotu, Mercedes sürücüsü Stoffel Vandoorne ile verdiği final mücadelesini kaybetti ancak yarışa ikinci başladı.

Fakat daha ilk metrelerde Nyck de Vries'ın gerisinde kalan De Vries, ardından Mercedes sürücülerinden uzaklaşmaya başladı ve yarışı üçüncü sırada tamamladı.

Genç sürücü, iki Mercedes'e karşı savaştığı yarışın ilk turunda, beklediği her şeyin gerçekleştiğini ve Porsche sürücüsü Andre Lotterer'i geçtikten sonra iki Mercedes'i yakalamasının pek de mümkün görünmediğini belitti.

Dennis, "Neler olacağına dair tahminde bulunduğum her şey gerçek oldu. 'Stoffel sağ tarafa doğru yanaşır, bu yüzden erken yapmam gerekir, Nyck de dışarıdan gelir ve beni geçer' diye düşünmüştüm, olan şey tam olarak buydu!"

"Beni gerçekten şaşırtmadı. Sonrasında onlarla ve Lotterer ile beraber ilk dörde yerleştik. Son derece iyi bir tempomuz vardı ve arka gruptan koptuk."

"Tek problem, dört kişilik bir grup olup, diğerlerinden uzaklaştığınızda, dördüncü kişinin atak modunu serbestçe kullanma riski var ve bunu bizden daha erken alıp, bizi geride bıraktı."

"Muhtemelen önde kalmaya çalışmak bir hataydı. Sonunda onun arkasında kaldık." dedi.

Dennis, ilk turlarda de Vries'i geçemedi ve Lotterer tarafından geçilmesinin ardından Mercedes ikilisiyle teması kaybetti.

Dennis was unable to pass de Vries in the early laps and lost touch with the leading Mercedes pair after being undercut by Lotterer through attack mode Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Lotterer'ın üçüncülük için yaptığı savunma epey sağlamdı ve pozisyonu korumak için yolun her santimini kullanıyordu. Hatta ilk denemesinde Dennis kontrolü kaybetti. Bitime 10 dakika kala Dennis, Lotterer'i pist üstünde geçti ve 3. sırasını geri aldı. Enerjisini diğer pilotlar kadar iyi yönetemeyen Lotterer, enerji tasarrufu yapmak zorunda kaldı ve 13. sıraya kadar geriledi. Dennis, "Onu geçmek için çok fazla çaba harcadım." "Lotterer geçiş yapması hiç de kolay biri değil ve evet, temas, frenleme savrulma vb. şeyler vardı." "Sonunda başardık ama bu noktada Mercedes sürücüleri farkı çoktan altı saniyeye kadar çıkarmıştı." "Lotterer'in dışından denerseniz, asla işe yaramaz. Yani tek bir seçenek vardı. İlk denediğimde Diriye'ye kadar gittim, pistten çok uzaktaydım!" "Sonra bir dahaki sefere açıkçası biraz temasla da olsa başardım." "Beni duvara itiyordu, iyice yaklaşmıştı ama başardım." dedi.