Dennis, Andretti Formula E takımıyla anlaşma yeniledi

Haberi dinle

Amerikalı takımla ilk senesinde başarılı performans sergileyen Dennia, 2020-21 sezonunda iki galibiyetle şampiyonayı 3. sırada tamamlamıştı. BMW takımdan ve seriden ayrılsa da Dennis takımda kalmaya devam etti.

Andretti ile ikinci sezonunda şampiyonadaki sonucu açısından daha az başarılı olan Dennis, buna rağmen daha fazla puan kazandı ve Londra'daki iki yarıştan ilkini kazandı.

Bugün yapılan açıklamada Dennis'in Formula E'nin Gen3 döneminde Porsche ile bağ kuran Andretti takımında devam edeceği duyuruldu. Dennis böylece birkaç sene daha Andretti adına yarışmayı sürdürecek.

Dennis, "Formula E macerama Andretti ile başlamıştım ve serideki kariyerimde beni desteklemeye devam edecek olan takımla çalışmaya devam edeceğim için heyecanlıyım."

"Gen3 dönemiyle 9. sezon tüm takımlar için heyecan verici olacak. Bizim için ise Porsche'nin bize güç ünitesini sağlayacak olması nedeniyle daha heyecan verici olacak."

"Çok motive olmuş durumdayım ve Avalanche Andretti FE ile son iki yılda gördüğüm özveri, ekip çalışması ve yatırımla gelecekte galibiyetler ve şampiyonluklar için savaşabileceğimizden eminim." dedi.

Jake Dennis, Andretti Motorsport, BMW iFE.21 Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images