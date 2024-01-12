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Formula E Mexico City ePrix
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De Vries: "Sorunlu geçen testler mazeret olmamalı"

Nyck de Vries, Mahindra ile sezon öncesi test planının aksamasını, bu hafta sonu Formula E'ye dönüşünde sonuç alamaması için bir bahane olarak görmüyor.

Stefan Mackley
Editör Stefan Mackley
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Nyck de Vries, Mahindra Racing, Mahindra M9Electro

Hollandalı pilot, geçen sezon AlphaTauri ile Formula 1'de geçirdiği kısa sürenin ardından 2022'den bu yana ilk kez tamamen elektrikli bir şampiyonada yarışacak.

2020-21 Formula E şampiyonu, cumartesi günü Mexico City E-Prix'sinde Mahindra ile ilk kez piste çıkacak ancak yarışa çokta yolunda gitmeyen bir sezon öncesi bölümünden sonra giriyor.

Mahindra, geçtiğimiz ekim ayında Valencia'da testte sadece bir araç kullanabilmişti. Yan garajda çıkan bir batarya yangını Vries'in aracı kullanılamaz hale getirmişti.

Kaybedilen pist zamanı nedeniyle ekibe özel bir test yapma izni verildi ve bu test aralık ayı başında İspanya'daki Monteblanco'da yapıldı.

Hem de Vries hem de takım arkadaşı Edoardo Mortara iki gün boyunca direksiyon başına geçti. Ancak test yağışlı hava ve soğuk koşullar nedeniyle aksadı.

Rakiplerine kıyasla hayati ve önemli pist sürelerini kaybetmelerine rağmen de Vries, ekibin yeni sezon arifesinde ideal olmayan durumdan en iyi şekilde yararlanması gerektiğine inanıyor.

Autosport'a verdiği demeçte De Vries, "Bence bu benim için bir mazeret değil. Bunların benim için bir önemi yok."

Nyck de Vries, Mahindra Racing

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Nyck de Vries, Mahindra Racing

"Neyse o, alabileceğimizi alıyoruz ve ben de Gen3 araçlarında yeniyim, yarış farklı ve ilerledikçe öğreneceğiz."

"Önümüzde hala yapılacak çok iş olduğunun farkındayız ancak şu ana kadar yaptığımız değişiklikler ve kaydettiğimiz ilerleme konusunda da olumluyuz." dedi.

Bu sezon ayrıca, F1'e geçmeden önce aracı sadece kısa bir süre denemiş olan de Vries'in geçen dönem tanıtılan Gen3 aracının direksiyonundaki ilk sezonu olacak.

Araçta tam olarak istediği hızı bulmaktan uzak olduğunu ancak bunun zamanla değişeceğini kabul ediyor.

"Tamamen entegre olmamı beklemenin haksızlık olduğunu düşünüyorum. Yani Valencia'da bir buçuk gün, Monteblanco'da bir gün test yaptım. Araca tamamen alışmış olmayı hayal edebilir miyim? Hayır,"

"Ama bu sürecin bir parçası, her şeye giderek daha fazla aşina oluyorum ve bu aynı zamanda devam eden bir gelişim süreci, yani işler değişiyor. Doğru yönde ilerliyoruz, bunu böyle söyleyelim." dedi.

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