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Önceki / Vandoorne: ''2. yarıştaki galibiyet, ilk yarışta yaşananları telafi etti''
Formula E / Roma ePrix II / Son dakika

De Vries son turdaki kazanın ardından grid cezası aldı

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

Nyck de Vries, Rome E-Prix’sinde Sam Bird ile yaptığı kaza sonucu ilk Valencia Formula E yarışına grid cezası ile başlayacak.

De Vries son turdaki kazanın ardından grid cezası aldı

Suudi Arabistan yarışının galibi de Vries, Jaguar sürücüsüne,  10. sırayı elde etmek için Roma'daki yarışın son turunda bir atak yaptı.

Mercedes pilotu de Vries, 7. viraja yaklaşırken arabasının arkasını kaybetti. Başta, yarış çizgisini yakalasa da apekste Bird’in aracına çarptı, o da Nissan pilotu Oliver Rowland ile temas yaşadı.

Bu durum, De Vries ve Bird’i yarış dışı bırakırken Rowland yarışa devam edebildi ve 9. sırayı korumayı başardı. Ancak Rowland, yarışın ilk bölümünde Nick Cassidy ile yaşadığı temastan ötürü 10 saniyelik bir zaman cezası alarak 16. sıraya düştü.

De Vries, Motorsport.com’a şunları söyledi: “Bence bu bir yarış hatasıydı.”

“İkimiz de bir pozisyon için atak yapma ve savunma hevesimizi kabul etmeliyiz.”

Yetkililer, de Vries'e ilk Valencia yarışı için beş sıra grid cezası verdi. Ayrıca, yarış lisansına 2 ceza puanı daha ekleyerek ceza puanlarını toplam sekize çıkardı.

Bird, bir takım hatasınından dolayı, kaç turunun kaldığından emin olmadıklarını doğruladı ki bunda de Vries'in çarpışması da bir rol oynadı.

2019 FIA Formula 2 şampiyonu şöyle devam etti: "Sam kalan turlar hakkında iyi bilgilendirilmedi.

"Kaldırma noktaları son derece erken idi... son derece, son derece erken. Düşündüklerinden emin değilim, ama en azından kötü bir şekilde iletildi.

“Bu bana fırsatlar için bir umut verdi, ama göz yaşlarıyla sonuçlandı.”

Darbede direksiyonuna çarpmanın bir sonucu olarak elinin hasar gördüğünü belirtti. Buna rağmen Bird, takım arkadaşı Mitch Evans'a karşı puan üstünlüğünü korumaya devam ediyor.

Bird, ''Açıkçası [ne olduğundan] tam olarak emin değilim." 

''Kalan turlarda bir hata yaptık, bu da beni gerçekten tehlikeye attı.''

"Sonra o virajda ne olduysa oldu. Tam olarak emin değilim.

"Kilitlenmişim gibi görünüyordu. Nick daha da çok kilitlendi. Elimin nasıl şiştiğini görmem gerekiyordu.” dedi.

Mercedes takım Müdürü Ian James, Motorsport.com'a pilotunun hüsrana uğradığını söylerken, Jaguar Racing takım direktörü James Barclay, “Sam, kazada direksiyona vurarak elini incitti."

"Kapanış hızı gerçekten fazlaydı. Nick, tümsekte aracın hakimiyetini kaybetmiş gibi görünüyordu ya da frenlerde bir sorun vardı. Sonunda büyük bir kapanış hızıydı.''

“Aslında oldukça şanslıydık. Hasar çok daha kötü olabilirdi. Kasıtlı olan bir şey değildi."

"Nyck açıkça bir hata yaptı ya da orada bir şeyler ters gitti çünkü bu alışılmadık bir şeydi.”

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Vandoorne: ''2. yarıştaki galibiyet, ilk yarışta yaşananları telafi etti''

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Vandoorne: ''2. yarıştaki galibiyet, ilk yarışta yaşananları telafi etti''
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Seri Formula E
Etkinlik Roma ePrix II
Editör Matt Kew

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