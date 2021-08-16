Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Berlin'deki kazada Mortara'nın omurgası kırılmış
Formula E / Berlin E-Prix II Haberler

De Vries, son yarışta şansın yüzüne gülmesinden mutlu

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Mercedes Formula E pilotu Nyck de Vries, Berlin'deki dramatik yarışta Formula E'deki ilk şampiyonluğunu kazanmasının ardından şansın kendilerine gülmesi nedeniyle mutlu olduğunu söyledi.

De Vries, son yarışta şansın yüzüne gülmesinden mutlu

Hollandalı sürücü, 2020-21 Formula E sezonunun Berlin'de gerçekleştirilecek final yarışına Venturi'den Edoardo Mortara'nın 3 puan farkla önünde lider geldi.

De Vries'in Tempelhof Havaalanı'ndaki son yarışa 13. sıradan başlaması onun için kötü haberdi ancak startta Mortara'nın kalkış yapamayan Jaguar'dan Mitch Evans ile çarpışması, iki pilotu birden yarış dışı bıraktı.

Güvenlik aracından sonraki yeniden startın ardından BMW'nin çaylağı Jake Dennis şampiyonluk mücadelesine dahil oldu ancak o da 1. virajdan çıkışta, teknik bir aksaklık gibi görünen sorunla kaza yaptı.

İlk turlarda 3 ana rakibi kaza yapan De Vries, yarış boyunca yükselişini sürdürdü ve yarışın sonunda şampiyonluğa ulaştı. De Vries böylece bu sezon ilk defa Dünya Şampiyonası olarak gerçekleştirilen Formula E'nin ilk "Dünya Şampiyonu" olmayı başardı.

De Vries'in takım arkadaşı Stoffel Vandoorne'un 3. olarak podyuma çıkmasının ardından seriden çekilmesi beklenen Mercedes de üreticiler şampiyonu oldu. Mercedes, serideki henüz ikinci sezonunda şampiyon olmayı başardı.

2019'da Formula 2 Şampiyonu olan de Vries, seride yaptığı sürüşle şampiyonluğu hak ettiğini ancak Berlin E-Prix'de şansın kendi yanında olduğunu söyledi.

De Vries, "Ne diyeceğimi bilemiyorum. Biraz duygusal bir haldeyim."

"Tabii ki Mitch ve Edo'nun başına gelenler nedeniyle üzgünüm çünkü onlar da en sonuna kadar savaşmayı hak ettiler. Şampiyona boyunca çok yakın mücadele oldu."

"Herkesin inişleri ve çıkışları oldu ve gerçekten herkes aynı durumdaydı. Bu yüzden bugünkü noktaya ulaştık. Herkesin şampiyon olma şansı vardı."

"Şans bizim yanımızda olduğu için çok, çok minnettarım. Ancak biz de bugün inanılmaz derecede güçlü bir yarış çıkardık. Bununla gurur duyuyorum."

"Herkes gerçekten çok zorladı. Herkes gündüz gece çalıştı. Takıma bu ödülü verdiğimiz için çok minnettarım."

"Benim neler olduğunu anlayabilmem için biraz sakinleşmem gerekiyor. Henüz tam olarak ne olduğunun farkında değilim. İlk dünya şampiyonluğumu kazanalı 10 sene oldu. 2010 ve 2011'de iki defa kartingde şampiyon olmuştum. 2019'da F2'de şampiyon oldum. Sonuç olarak bunu benden kimse alamaz ve önemli olan, beni mutlu eden şey bu." dedi.

Marshals attend the damaged cars of Edoardo Mortara, Venturi Racing, Silver Arrow 02, and Mitch Evans, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 5

Marshals attend the damaged cars of Edoardo Mortara, Venturi Racing, Silver Arrow 02, and Mitch Evans, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 5

Photo by: Rudy Carezzevoli / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Berlin'deki kazada Mortara'nın omurgası kırılmış

Önceki haber

Berlin'deki kazada Mortara'nın omurgası kırılmış
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Klien: “Red Bull, şampiyonluğu kazanmak için Mercedes’ten daha ileri gidecek”

13 s
2
Formula 1

Askerlik deneyimi, Bottas için epey faydalı olmuş

1 g
3
MotoGP

MotoGP Avusturya: Yağmurun vurduğu yarışta, Binder kuru zemin lastikleriyle kazandı!

18 s
4
Formula 1

Alonso: "Alpine, McLaren'a karşı çok fazla performans kaybetti"

15 s
5
Formula 1

Horner: "Marko ve Mateschitz, yakın zamanda spordan ayrılmayacaklar"

13 s
Son Haberler
De Vries, son yarışta şansın yüzüne gülmesinden mutlu
Formula E

De Vries, son yarışta şansın yüzüne gülmesinden mutlu

30dk
Berlin'deki kazada Mortara'nın omurgası kırılmış
Formula E

Berlin'deki kazada Mortara'nın omurgası kırılmış

1 s
Berlin E-Prix: 3 şampiyonluk adayı kaza yaptı, de Vries ve Mercedes şampiyon oldu!
Formula E

Berlin E-Prix: 3 şampiyonluk adayı kaza yaptı, de Vries ve Mercedes şampiyon oldu!

16 s
Mercedes, Gen3 kuralları öncesinde Formula E'den ayrılacak!
Formula E

Mercedes, Gen3 kuralları öncesinde Formula E'den ayrılacak!

20 s
Berlin E-Prix: Sezonun son pole pozisyonu Vandoorne ve Mercedes'in oldu!
Formula E

Berlin E-Prix: Sezonun son pole pozisyonu Vandoorne ve Mercedes'in oldu!

20 s
Son Videolar
Formula E Berlin E-Prix 1. yarış özeti 05:31
Formula E
16 s

Formula E Berlin E-Prix 1. yarış özeti

Formula E: Frijns, Envision Virgin Racing'le 2021/22 yılı için anlaşma imzaladı 00:58
Formula E
2 Ağu 2021

Formula E: Frijns, Envision Virgin Racing'le 2021/22 yılı için anlaşma imzaladı

Susie Wolff'la birlikte #ThinkingForward 14:03
Formula E
22 Tem 2021

Susie Wolff'la birlikte #ThinkingForward

FIA, takımların endişelerinin ardından Londra E-Prix'sindeki enerji seviyesini düşürdü 00:54
Formula E
20 Tem 2021

FIA, takımların endişelerinin ardından Londra E-Prix'sindeki enerji seviyesini düşürdü

Jaguar Racing | New York City E-Prix yarış özeti 00:59
Formula E
12 Tem 2021

Jaguar Racing | New York City E-Prix yarış özeti

Rachit Thukral Daha fazlası
Rachit Thukral
Zolder DTM: Wittmann pole pozisyonunu, 2019'dan beri aldığı ilk zaferine dönüştürdü Zolder
DTM

Zolder DTM: Wittmann pole pozisyonunu, 2019'dan beri aldığı ilk zaferine dönüştürdü

Zolder DTM: Kırmızı bayrak altında biten sıralama turlarında pole pozisyonu Wittmann'ın! Zolder
DTM

Zolder DTM: Kırmızı bayrak altında biten sıralama turlarında pole pozisyonu Wittmann'ın!

Gerloff, Assen'deki kazadan sonra Toprak'la arasını düzeltmiş Autodrom Most
World Superbike

Gerloff, Assen'deki kazadan sonra Toprak'la arasını düzeltmiş

Nyck deVries Daha fazlası
Nyck deVries
De Vries: ''Berlin E-Prix'sindeki lastik patlamasından önce ilk 10 mümkündü'' Berlin E-Prix I
Formula E

De Vries: ''Berlin E-Prix'sindeki lastik patlamasından önce ilk 10 mümkündü''

Berlin E-Prix 1. antrenman: De Vries, Mercedes'le lider Berlin E-Prix II
Formula E

Berlin E-Prix 1. antrenman: De Vries, Mercedes'le lider

2022'de Russell'ın Williams koltuğuna De Vries geçebilir!
Formula 1

2022'de Russell'ın Williams koltuğuna De Vries geçebilir!

Mercedes Daha fazlası
Mercedes
Mercedes, Gen3 kuralları öncesinde Formula E'den ayrılacak! Berlin E-Prix II
Formula E

Mercedes, Gen3 kuralları öncesinde Formula E'den ayrılacak!

Berlin E-Prix: Sezonun son pole pozisyonu Vandoorne ve Mercedes'in oldu! Berlin E-Prix II
Formula E

Berlin E-Prix: Sezonun son pole pozisyonu Vandoorne ve Mercedes'in oldu!

Van der Garde, Bottas'ın uzun yıllar Mercedes'te kalacağına inanıyor
Formula 1

Van der Garde, Bottas'ın uzun yıllar Mercedes'te kalacağına inanıyor

Çok Okunanlar Bugün

Klien: “Red Bull, şampiyonluğu kazanmak için Mercedes’ten daha ileri gidecek”
Formula 1 Formula 1

Klien: “Red Bull, şampiyonluğu kazanmak için Mercedes’ten daha ileri gidecek”

Askerlik deneyimi, Bottas için epey faydalı olmuş
Formula 1 Formula 1

Askerlik deneyimi, Bottas için epey faydalı olmuş

MotoGP Avusturya: Yağmurun vurduğu yarışta, Binder kuru zemin lastikleriyle kazandı!
MotoGP MotoGP

MotoGP Avusturya: Yağmurun vurduğu yarışta, Binder kuru zemin lastikleriyle kazandı!

Alonso: "Alpine, McLaren'a karşı çok fazla performans kaybetti"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Alpine, McLaren'a karşı çok fazla performans kaybetti"

Horner: "Marko ve Mateschitz, yakın zamanda spordan ayrılmayacaklar"
Formula 1 Formula 1

Horner: "Marko ve Mateschitz, yakın zamanda spordan ayrılmayacaklar"

Binotto: “Ferrari, şu anda F1’deki en iyi sürücü kadrosuna sahip”
Formula 1 Formula 1

Binotto: “Ferrari, şu anda F1’deki en iyi sürücü kadrosuna sahip”

Fourmaux yüksek hızda yaptığı kaza nedeniyle ralliye erken veda etti
WRC WRC

Fourmaux yüksek hızda yaptığı kaza nedeniyle ralliye erken veda etti

Indianapolis'teki NASCAR yarışına, tuhaf bordür kazaları damga vurdu
NASCAR Cup NASCAR Cup

Indianapolis'teki NASCAR yarışına, tuhaf bordür kazaları damga vurdu

Son Haberler

De Vries, son yarışta şansın yüzüne gülmesinden mutlu
Formula E Formula E

De Vries, son yarışta şansın yüzüne gülmesinden mutlu

Berlin'deki kazada Mortara'nın omurgası kırılmış
Formula E Formula E

Berlin'deki kazada Mortara'nın omurgası kırılmış

Berlin E-Prix: 3 şampiyonluk adayı kaza yaptı, de Vries ve Mercedes şampiyon oldu!
Formula E Formula E

Berlin E-Prix: 3 şampiyonluk adayı kaza yaptı, de Vries ve Mercedes şampiyon oldu!

Mercedes, Gen3 kuralları öncesinde Formula E'den ayrılacak!
Formula E Formula E

Mercedes, Gen3 kuralları öncesinde Formula E'den ayrılacak!

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.