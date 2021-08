De Vries, son yarışta şansın yüzüne gülmesinden mutlu

Hollandalı sürücü, 2020-21 Formula E sezonunun Berlin'de gerçekleştirilecek final yarışına Venturi'den Edoardo Mortara'nın 3 puan farkla önünde lider geldi.

De Vries'in Tempelhof Havaalanı'ndaki son yarışa 13. sıradan başlaması onun için kötü haberdi ancak startta Mortara'nın kalkış yapamayan Jaguar'dan Mitch Evans ile çarpışması, iki pilotu birden yarış dışı bıraktı.

Güvenlik aracından sonraki yeniden startın ardından BMW'nin çaylağı Jake Dennis şampiyonluk mücadelesine dahil oldu ancak o da 1. virajdan çıkışta, teknik bir aksaklık gibi görünen sorunla kaza yaptı.

İlk turlarda 3 ana rakibi kaza yapan De Vries, yarış boyunca yükselişini sürdürdü ve yarışın sonunda şampiyonluğa ulaştı. De Vries böylece bu sezon ilk defa Dünya Şampiyonası olarak gerçekleştirilen Formula E'nin ilk "Dünya Şampiyonu" olmayı başardı.

De Vries'in takım arkadaşı Stoffel Vandoorne'un 3. olarak podyuma çıkmasının ardından seriden çekilmesi beklenen Mercedes de üreticiler şampiyonu oldu. Mercedes, serideki henüz ikinci sezonunda şampiyon olmayı başardı.

2019'da Formula 2 Şampiyonu olan de Vries, seride yaptığı sürüşle şampiyonluğu hak ettiğini ancak Berlin E-Prix'de şansın kendi yanında olduğunu söyledi.

De Vries, "Ne diyeceğimi bilemiyorum. Biraz duygusal bir haldeyim."

"Tabii ki Mitch ve Edo'nun başına gelenler nedeniyle üzgünüm çünkü onlar da en sonuna kadar savaşmayı hak ettiler. Şampiyona boyunca çok yakın mücadele oldu."

"Herkesin inişleri ve çıkışları oldu ve gerçekten herkes aynı durumdaydı. Bu yüzden bugünkü noktaya ulaştık. Herkesin şampiyon olma şansı vardı."

"Şans bizim yanımızda olduğu için çok, çok minnettarım. Ancak biz de bugün inanılmaz derecede güçlü bir yarış çıkardık. Bununla gurur duyuyorum."

"Herkes gerçekten çok zorladı. Herkes gündüz gece çalıştı. Takıma bu ödülü verdiğimiz için çok minnettarım."

"Benim neler olduğunu anlayabilmem için biraz sakinleşmem gerekiyor. Henüz tam olarak ne olduğunun farkında değilim. İlk dünya şampiyonluğumu kazanalı 10 sene oldu. 2010 ve 2011'de iki defa kartingde şampiyon olmuştum. 2019'da F2'de şampiyon oldum. Sonuç olarak bunu benden kimse alamaz ve önemli olan, beni mutlu eden şey bu." dedi.

Marshals attend the damaged cars of Edoardo Mortara, Venturi Racing, Silver Arrow 02, and Mitch Evans, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 5

Photo by: Rudy Carezzevoli / Motorsport Images