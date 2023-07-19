De Vries, Nissan ile Formula E'ye dönebilir

Geçen yıl Williams ile başarılı bir İtalya GP'si geçiren ve dokuzunculuğa ulaşan De Vries, bu performansının ardından F1 takımlarının ilgisini çekmiş, en sonunda Pierre Gasly ile yolları ayıran AlphaTauri ile anlaşmıştı.

Ancak ilk tam sezonunda işler istediği gibi gitmedi ve ne puan alabilen ne takım arkadaşı Yuki Tsunoda'ya üstünlük kurabilen De Vries, henüz on yarış geride kaldıktan sonra koltuğunu kaybetti.

Yine de kendisi henüz 28 yaşında ve birçok seride başarılar elde etmiş bir isim, dolayısıyla kısa süre içinde yarışmaya geri dönmesi muhtemelen.

De Vries için en olası seçenek 2020-21 sezonunda şampiyonluğa ulaştığı Formula E'ye dönmesi, hatta son haberlere göre temaslar çoktan başladı.

The Race'in bu konu hakkındaki haberine göre Hollandalı pilot, son zamanlarda her açıdan zorlanan ve şanssızlıklardan da bir türlü kurtulamayan Nissan ile görüşüyor.

Eğer ki iki taraf anlaşabilirse De Vries bir fabrika takımıyla seriye dönecek ve F1'den edindiği tecrübelerin de yardımıyla en sıkı rakiplerden biri olacak.

Bu sezon Sacha Fenestraz-Norman Nato ikilisiyle yarışan Nissan'ın beklentileri karşılayamadığını söylemek mümkün, takım geçen hafta Nato ile ilk podyumunu elde edene kadar dördüncülükten öteye gidememişti.

De Vries'in takıma katılması durumunda koltuğunu kaybedecek isimse Nato olacak, kendisi şampiyonada Fenestraz'ın önünde -ancak Fenestraz potansiyel anlamında çok daha büyük bir gelecek vadediyor.