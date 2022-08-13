De Vries: "Halo olmasaydı boyum birkaç santim kısalabilirdi"

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Seul'deki yarış yağmur altında başladı ve yağış, özellikle düzlüklerin yoğunlukta olduğu son sektörü etkiledi; 20. ve 21. virajlarda görüş neredeyse hiç yoktu, bu da birçok pilotun aynı virajda bariyerlere gömülmesine sebep oldu.

En büyük sıkıntı yaşayan isim ise hiç şüphesiz ki De Vries oldu. Birçok isim gibi kontrolü kaybeden De Vries, zaten bariyere gömülen Buemi'nin Nissan'ına arkadan çarptı ve Buemi'nin aracının altına girdi. Neyse ki halo bir kez daha görevini yaptı ve son şampiyon ciddi bir yara almadı.

Autosport'a konuşan De Vries, kazanın ekrana yansıdığı kadar korkunç olmadığını söyledi.

De Vries, "Tanrıya şükür ki halo var, ancak kazanın olduğundan daha korkunç göründüğünü düşünmekteyim."

"Kaza epey düşük hızda gerçekleşti. Videoya bakınca, neredeyse ağır çekimdeymiş gibi görünüyor. Koşullar zorluydu, görüş ise zayıftı, o kadar az şey görüyorsunuz ki, frenleme noktasını etrafınızdaki diğer araçlara göre değerlendiriyorsunuz."

"Kimseyi suçlamıyorum, yaptığım hata elbette benim sorumluluğumda, ancak herkesin benzer bir hata yaptığını düşünüyorum."

"20. virajda biraz dışarı taşıyorsunuz ve yol tutuşu sıfıra iniyor, sonrasında ise kendinizi bariyerde buluyorsunuz. Tıpkı benim gibi herkes fren yapmakta biraz gecikti ve ne yazık ki bu yarışımızın sonu oldu." dedi.

Nyck de Vries, Mercedes-Benz EQ Photo by: Andreas Beil

Son sezonundaki Gen2 araçlarının, bir diğer aracın altına girmesinin çok kolay olduğuna katılan De Vries, yine de genel olarak araç tasarımları hakkında eleştiri yapmak istemediğini vurguladı.

De Vries, "Ben kimim ki birilerini yargılayacağım? Tasarım grubunun veya tasarımcılarla böyle bir şey tasarlamak için işbirliği yapan komitenin bir parçası değilim."

"Halo olmasaydı, birkaç santim kısalmış olabilirdim, bu doğru. Biliyorsunuz ki aracım oldukça derine gömüldü. O yüzden ağlamak değil, işi biraz daha komikleştirmek istiyorum."

"Neyse ki halo vardı ve beni kurtardı. Ama katılıyorum, araçların birbirinin üstüne çıkması veya altına girmesi oldukça kolay."

"Ama yine de bu konu hakkında ne diyebilirim ki?" dedi.