De Vries, Gen3 Formula E araçlarının yeni zorluklarını anlattı

Haberi dinle

Gen3 aracı, öne yerleştirilen ve enerjinin geri kazanımı için kullanılan bir motora sahip ilk Formula E aracı olacak ve bu motor, arkadaki 350 kW'lık motora 250 kW'lık geri kazanım kapasitesi ekleyecek.

Buna ek olarak araçta arka frenler bulunmayacak ve aracın arkasını durdurmak için gereken güç tamamen tahrik motoruna bağlı olacak.

Bu mühendislere, araçtan doğru seviyede performans çıkarmak ve motora doğru seviyede fren uygulamak için yazılımları konusunda daha fazla iş çıkaracak.

Mercedes pilotu De Vries, yeni aracın tanıtımını övdü ve takımlara en büyük zorluğu çıkaracak alanlardan bahsetti.

De Vries, "Bence Formula E, lansmanda harika bir iş çıkardı ve ses getirdi. Bence harika bir etkinlikti."

"Teknik açıdan, takımlar ve sürücüler için çok ilginç ve zorlu."

"Ön tarafta sadece enerjiyi geri kazandıran bir motor olması ve ön diferansiyelin olmamasıyla birlikte, ön ve arka akslarda doğru ilişkiyi bulmak çok ilginç olacak."

"Ayrıca arka aksta gerçek ve fiziksel bir fren diski de yok." dedi.

Jaguar Racing Gen3 camo concept Photo by: Jaguar Racing

De Vries, Formula E'nin, yarış sırasında pit stop uygulamasının bir türünü tanıtabileceği yönündeki önerileri de açıkladı.

Bu, Formula E tarafından doğrulanmadı ancak sürücüler arasında bir tartışma konusu oldu.

De Vries, "Sportif açıdan yapılan değişiklikleri ve potansiyel pit stop uygulamasını olumlu karşılıyorum."

"Bence bu biraz daha strateji olması için çok iyi olacak çünkü her şey şu anda çok sıkışık. Elbette atak modu stratejik bir faktör ama gerçek bir pit stoptan daha yapay olduğunu düşünüyorum."

"Estetik açıdan biraz farklı ve oldukça kare şeklinde. Buna biraz alışmamız gerekebilir. Fakat yeni olan her şeye biraz karşı çıkılır." dedi.

Envision'dan Robin Frijns, aracın tasarımına pek hayran kalmadığını ama aracı ilk kez denemek için heyecanlı olduğunu söyledi.

Frijns, "Bu...ilginç!"

"Aracın güç üretiminin, yarış için iyi olduğunu düşünüyorum. Görünüşü ise bana hitap etmiyor. Fakat belki başkaları beğenmiştir."

"Kesinlikle sürmek için heyecanlıyım çünkü daha güçlü ve daha hafif. Denemeyi gerçekten istiyorum, farklı lastiklere sahip bu yüzden onlara ve nasıl tepki verdiklerine alışmamız gerekiyor."

"Kesinlikle farklı olacaktır. Asıl soru şu: ne kadar farklılar? Olumlu tarafı ise oldukça iyi idare edilebilmeleri. Bu yüzden heyecanlıyım." dedi.