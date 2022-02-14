De Vries: "Formula E'yi Formula 1 ile kıyaslamak haksızlık"

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Formula E şampiyonu, Formula 1 ile karşılaştırma yapmanın Formula E'ye haksızlık olduğuna inanıyor.

De Vries, Alman web sitesi Auto Motor und Sport'a, "Formula E bir yarış serisi olarak geçiyor. Motor sporlarında da bu şekilde kabul gördü ve takdir edildi."

"Buna rağmen birçok insan hâlâ Formula 1 ile kıyaslıyor. Bu da benim gözümde Formula E'ye karşı haksızlık." dedi.

De Vries, Mercedes'in yedek sürücüsü olduğu ve geçtiğimiz ay Abu Dhabi'de sezon sonu testlerine katıldığı için Formula 1'e aşina. Bu nedenle Formula 1 ve Formula E'nin iki farklı araçlar olduğunu düşünüyor.

De Vries, "Benim için bunlar farklı şampiyonalar ve çok farklı gereklilikleri var."

"Formula E'yi başlı başına farklı bir şampiyona olarak görmeliyiz."

"Buranın bir parçası olmaktan ve galibiyetler için mücadele edebilmekten mutluyum. Sonuçta bu nedenle yarış pilotu oldum." dedi.

Mercedes, yeni Formula 1 aracı W13'ü,18 Şubat'ta Bahreyn'de sezon öncesi testleri başlamadan hemen önce tanıtacak.