Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Berlin Formula E 1. antrenman: De Vries, Mercedes'le lider
Formula E / Berlin E-Prix I Haberler

De Vries: ''Berlin E-Prix'sindeki lastik patlamasından önce ilk 10 mümkündü''

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Formula E şampiyona lideri Nyck de Vries'in dünkü Berlin E-Prix'sini ilk 10'da bitirme şansı vardı ancak bir tur geride kalmasına neden olan bir lastik patlaması yaşadı.

De Vries: ''Berlin E-Prix'sindeki lastik patlamasından önce ilk 10 mümkündü''

Geçtiğimiz ayki iki Londra E-Prix'sinde de ikinci sırayı alan Mercedes sürücüsü de Vries Tempelhof Havaalanı'nda yapılacak olan sezon finaline altı puan önde şampiyona lideri olarak geldi.

Ancak, zaman turundan önce bir hazırlık turu atmak isteyen de Vries ve takım arkadaşı Stoffel Vandoorne için sıralama zorlu geçti. De Vries yarışa 19. sıradan başladı.

Mahindra Racing'den Alex Lynn'le temas yaşayan Hollandalı sürücü, 20. turda pite girdi ve sonrasında 22. sıraya düştü.

Televizyon akışı tarafından kaçırılan kazayı açıklayan de Vries, Autosport'a verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı: ''Açık şekilde çok hızımız vardı ve onu geçmeye çalışıyordum.''

''İki tur boyunca çok agresif bir savunma yaptı ve onun önüne geçtim. Sonrasında birinci virajın apeksinde bana çarptı.''

''Yarışın o noktasında benimle mücadele ederken çok enerji harcadı ve bu çok zekice değildi. Bu gereksizdi.''

Yarışı o noktada 13. sırada götüren De Vries bir tur sonra pitten çıktı.

''Lynn temel olarak sol arka tekerlekteki valfi aldı.''

''Belki de ilk 10'da bitirebilirdik ancak başlangıç pozisyonumuza bakıldığında bugün yapabildiğimiz bu kadardı.''

Nyck de Vries, Mercedes-Benz EQ

Nyck de Vries, Mercedes-Benz EQ

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Hakemler, 2 ile 3. virajların arasında yaşanan temasta de Vries'in muhtemel rolu hakkında bir inceleme başlatmadı. Lynn ise pitten geçme cezası aldı ve 20. sıraya düştü.

Zor bir güne rağmen de Vries şampiyona sıralamasında hâlâ liderliğini koruyor ve dünkü yarışı Venturi Racing adına ikinci sırada tamamlayan Edoardo Mortara'ya karşı üç puanlık bir üstünlüğü var.

Yarışa 1 ve 2. sıralardan başlayan DS Techeetah sürücüleri pozisyonlarını kaybetmeseydi, Antonio Felix da Costa takım arkadaşı Jean-Eric Vergne'nin bir puan önünde şampiyona liderliğine sahip olurdu.

Audi'den Lucas di Grassi'nin kazandığı yarışta sonuçların istediği gibi mi olduğu sorulan de Vries, ''Katılıyorum.''

''Yani, olayların daha kötü olabileceğini inkar etmiyorum. Bununla yetineceğiz ancak artık işimizi yapmak zorundayız.'' dedi.

De Vries'in takım arkadaşı Vandoorne da fazladan bir hazırlık turu attığı, benzer bir sıralama stratejisi hatasından sonra yarışa 22. sıradan başladı ancak eski McLaren Formula 1 sürücüsü on sıra tırmandı ve E-Prix'yi 12. sırada tamamladı.

Takım arkadaşı sorulan de Vries şu ifadeleri kullandı: ''Güçlü bir paketimiz olduğu konusunda hiçbir şüphem yok. Ancak size hızlı bir araç verilmesi yeterli değil.''

''Her şeyi birleştirip, bu performansı puanlara döndürebilmelisiniz.''

''En büyük zorluk bu. Birlikte çalışıp eve puanla dönmeliyiz.''

paylaşım
yorumlar
Berlin Formula E 1. antrenman: De Vries, Mercedes'le lider

Önceki haber

Berlin Formula E 1. antrenman: De Vries, Mercedes'le lider
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Son 10 senede diskalifiyeyle sonuçlanan olaylar

14 s
2
Formula 1

Ron Dennis'le ilk kez tanışması hakkında Hamilton: ''Beni neyin dürttüğünü bilmiyorum''

13 s
3
Formula 1

Askerlik deneyimi, Bottas için epey faydalı olmuş

13 s
4
Formula 1

Marko: "Mercedes yüzünden 3 milyon euro hasar oluştu"

14 s
5
MotoGP

Vinales'in Yamaha'dan çekilmesine neden olan olay bu mu?

21 s
Son Haberler
De Vries: ''Berlin E-Prix'sindeki lastik patlamasından önce ilk 10 mümkündü''
Formula E

De Vries: ''Berlin E-Prix'sindeki lastik patlamasından önce ilk 10 mümkündü''

41dk
Berlin Formula E 1. antrenman: De Vries, Mercedes'le lider
Formula E

Berlin Formula E 1. antrenman: De Vries, Mercedes'le lider

1 s
Berlin E-Prix: Di Grassi, hafta sonunun ilk yarışını kazanmayı başardı
Formula E

Berlin E-Prix: Di Grassi, hafta sonunun ilk yarışını kazanmayı başardı

18 s
Ön çizgiyi kapatan DS Techeetah takım emirleri uygulayacak
Formula E

Ön çizgiyi kapatan DS Techeetah takım emirleri uygulayacak

20 s
Berlin E-Prix: Vergne pole'de, DS Techeetah 1-2
Formula E

Berlin E-Prix: Vergne pole'de, DS Techeetah 1-2

22 s
Son Videolar
Formula E: Frijns, Envision Virgin Racing'le 2021/22 yılı için anlaşma imzaladı 00:58
Formula E
2 Ağu 2021

Formula E: Frijns, Envision Virgin Racing'le 2021/22 yılı için anlaşma imzaladı

Susie Wolff'la birlikte #ThinkingForward 14:03
Formula E
22 Tem 2021

Susie Wolff'la birlikte #ThinkingForward

FIA, takımların endişelerinin ardından Londra E-Prix'sindeki enerji seviyesini düşürdü 00:54
Formula E
20 Tem 2021

FIA, takımların endişelerinin ardından Londra E-Prix'sindeki enerji seviyesini düşürdü

Jaguar Racing | New York City E-Prix yarış özeti 00:59
Formula E
12 Tem 2021

Jaguar Racing | New York City E-Prix yarış özeti

Formula E: Bird 2. New York E-Prix'sini domine etti 00:57
Formula E
12 Tem 2021

Formula E: Bird 2. New York E-Prix'sini domine etti

Daha fazlası
Matt Kew
Berlin Formula E 1. antrenman: De Vries, Mercedes'le lider Berlin E-Prix II
Formula E

Berlin Formula E 1. antrenman: De Vries, Mercedes'le lider

Ön çizgiyi kapatan DS Techeetah takım emirleri uygulayacak Berlin E-Prix I
Formula E

Ön çizgiyi kapatan DS Techeetah takım emirleri uygulayacak

Berlin E-Prix: Vergne pole'de, DS Techeetah 1-2 Berlin E-Prix I
Formula E

Berlin E-Prix: Vergne pole'de, DS Techeetah 1-2

Nyck deVries Daha fazlası
Nyck deVries
2022'de Russell'ın Williams koltuğuna De Vries geçebilir!
Formula 1

2022'de Russell'ın Williams koltuğuna De Vries geçebilir!

De Vries: "FE'deki en büyük sorun, sıralama turlarının formatı" New York City E-Prix I
Formula E

De Vries: "FE'deki en büyük sorun, sıralama turlarının formatı"

Mercedes FE takımı istikrarlılık açısından “başarısız oldu” New York City E-Prix I
Formula E

Mercedes FE takımı istikrarlılık açısından “başarısız oldu”

Mercedes Daha fazlası
Mercedes
Van der Garde, Bottas'ın uzun yıllar Mercedes'te kalacağına inanıyor
Formula 1

Van der Garde, Bottas'ın uzun yıllar Mercedes'te kalacağına inanıyor

Wolff: “Şu anda mevcut araca güncelleme getiren takımların, 2022 için sihir yapması gerekecek”
Formula 1

Wolff: “Şu anda mevcut araca güncelleme getiren takımların, 2022 için sihir yapması gerekecek”

Wolff: ''Bottas'ın Macaristan'da yaptığı kaza 2022 F1 sürücü kararımızı etkilemeyecek'' Macaristan GP
Formula 1

Wolff: ''Bottas'ın Macaristan'da yaptığı kaza 2022 F1 sürücü kararımızı etkilemeyecek''

Çok Okunanlar Bugün

Son 10 senede diskalifiyeyle sonuçlanan olaylar
Formula 1 Formula 1

Son 10 senede diskalifiyeyle sonuçlanan olaylar

Ron Dennis'le ilk kez tanışması hakkında Hamilton: ''Beni neyin dürttüğünü bilmiyorum''
Formula 1 Formula 1

Ron Dennis'le ilk kez tanışması hakkında Hamilton: ''Beni neyin dürttüğünü bilmiyorum''

Askerlik deneyimi, Bottas için epey faydalı olmuş
Formula 1 Formula 1

Askerlik deneyimi, Bottas için epey faydalı olmuş

Marko: "Mercedes yüzünden 3 milyon euro hasar oluştu"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Mercedes yüzünden 3 milyon euro hasar oluştu"

Vinales'in Yamaha'dan çekilmesine neden olan olay bu mu?
MotoGP MotoGP

Vinales'in Yamaha'dan çekilmesine neden olan olay bu mu?

Binotto Verstappen'in şampiyon olmasını destekliyor ancak Hamilton'ın olacağını düşünüyor
Formula 1 Formula 1

Binotto Verstappen'in şampiyon olmasını destekliyor ancak Hamilton'ın olacağını düşünüyor

Moto3 Avusturya: Suzuki ve Rodrigo çarpıştı, Fenati pole pozisyonunu kazandı
Moto3 Moto3

Moto3 Avusturya: Suzuki ve Rodrigo çarpıştı, Fenati pole pozisyonunu kazandı

Avusturya MotoGP: Martin ve Pramac Ducati tur rekoruyla arka arkaya ikinci kez pole pozisyonunda!
MotoGP MotoGP

Avusturya MotoGP: Martin ve Pramac Ducati tur rekoruyla arka arkaya ikinci kez pole pozisyonunda!

Son Haberler

De Vries: ''Berlin E-Prix'sindeki lastik patlamasından önce ilk 10 mümkündü''
Formula E Formula E

De Vries: ''Berlin E-Prix'sindeki lastik patlamasından önce ilk 10 mümkündü''

Berlin Formula E 1. antrenman: De Vries, Mercedes'le lider
Formula E Formula E

Berlin Formula E 1. antrenman: De Vries, Mercedes'le lider

Berlin E-Prix: Di Grassi, hafta sonunun ilk yarışını kazanmayı başardı
Formula E Formula E

Berlin E-Prix: Di Grassi, hafta sonunun ilk yarışını kazanmayı başardı

Ön çizgiyi kapatan DS Techeetah takım emirleri uygulayacak
Formula E Formula E

Ön çizgiyi kapatan DS Techeetah takım emirleri uygulayacak

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.