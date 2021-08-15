De Vries: ''Berlin E-Prix'sindeki lastik patlamasından önce ilk 10 mümkündü''

Geçtiğimiz ayki iki Londra E-Prix'sinde de ikinci sırayı alan Mercedes sürücüsü de Vries Tempelhof Havaalanı'nda yapılacak olan sezon finaline altı puan önde şampiyona lideri olarak geldi.

Ancak, zaman turundan önce bir hazırlık turu atmak isteyen de Vries ve takım arkadaşı Stoffel Vandoorne için sıralama zorlu geçti. De Vries yarışa 19. sıradan başladı.

Mahindra Racing'den Alex Lynn'le temas yaşayan Hollandalı sürücü, 20. turda pite girdi ve sonrasında 22. sıraya düştü.

Televizyon akışı tarafından kaçırılan kazayı açıklayan de Vries, Autosport'a verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı: ''Açık şekilde çok hızımız vardı ve onu geçmeye çalışıyordum.''

''İki tur boyunca çok agresif bir savunma yaptı ve onun önüne geçtim. Sonrasında birinci virajın apeksinde bana çarptı.''

''Yarışın o noktasında benimle mücadele ederken çok enerji harcadı ve bu çok zekice değildi. Bu gereksizdi.''

Yarışı o noktada 13. sırada götüren De Vries bir tur sonra pitten çıktı.

''Lynn temel olarak sol arka tekerlekteki valfi aldı.''

''Belki de ilk 10'da bitirebilirdik ancak başlangıç pozisyonumuza bakıldığında bugün yapabildiğimiz bu kadardı.''

Nyck de Vries, Mercedes-Benz EQ Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Hakemler, 2 ile 3. virajların arasında yaşanan temasta de Vries'in muhtemel rolu hakkında bir inceleme başlatmadı. Lynn ise pitten geçme cezası aldı ve 20. sıraya düştü.

Zor bir güne rağmen de Vries şampiyona sıralamasında hâlâ liderliğini koruyor ve dünkü yarışı Venturi Racing adına ikinci sırada tamamlayan Edoardo Mortara'ya karşı üç puanlık bir üstünlüğü var.

Yarışa 1 ve 2. sıralardan başlayan DS Techeetah sürücüleri pozisyonlarını kaybetmeseydi, Antonio Felix da Costa takım arkadaşı Jean-Eric Vergne'nin bir puan önünde şampiyona liderliğine sahip olurdu.

Audi'den Lucas di Grassi'nin kazandığı yarışta sonuçların istediği gibi mi olduğu sorulan de Vries, ''Katılıyorum.''

''Yani, olayların daha kötü olabileceğini inkar etmiyorum. Bununla yetineceğiz ancak artık işimizi yapmak zorundayız.'' dedi.

De Vries'in takım arkadaşı Vandoorne da fazladan bir hazırlık turu attığı, benzer bir sıralama stratejisi hatasından sonra yarışa 22. sıradan başladı ancak eski McLaren Formula 1 sürücüsü on sıra tırmandı ve E-Prix'yi 12. sırada tamamladı.

Takım arkadaşı sorulan de Vries şu ifadeleri kullandı: ''Güçlü bir paketimiz olduğu konusunda hiçbir şüphem yok. Ancak size hızlı bir araç verilmesi yeterli değil.''

''Her şeyi birleştirip, bu performansı puanlara döndürebilmelisiniz.''

''En büyük zorluk bu. Birlikte çalışıp eve puanla dönmeliyiz.''