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De Vries, Berlin E-Prix'sinde Mortara'ya yaptığı hamleye "şaşırmış"

Berlin E-Prix'si kazananı Nyck de Vries, 1. virajda Edoardo Mortara'yı geçmesine "şaşırdığını" ancak bunun, yarışı "lider götürmesini" almasını sağladığını söyledi.

Jake Boxall-Legge
Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden
De Vries, Berlin E-Prix'sinde Mortara'ya yaptığı hamleye "şaşırmış"
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Yarışa üçüncü başlayan de Vries, güçlü bir start aldı ve ikinci sıradaki Robin Frijns'e içeriden gelerek yaklaştı. Ancak birinci sıradaki Mortara ilk viraja gelirken kapıyı aralık bıraktı ve de Vries, liderliği alma fırsatı yakaladı.

De Vries, Stoffel Vandoorne'a kıyasla zorlandığı ve sadece 10. sırayı alabildiği zorlu bir ilk yarışından sonra toparlanma fırsatına sahip olduğu için mutlu.

De Vries, "Biraz şaşırdım. İyi bir start aldım, Robin'den biraz daha iyiydim. Edo'dan çok geride değildim. Bu fırsat biraz sürpriz oldu ama değerlendirdim."

"Tempomuz çok güçlüydü ve yarışı lider götürmemize kesinlikle yardımcı oldu."

"Bence bu çok büyük bir fark yaratıyor. Yarışta mücadele etmemiz gerekmedi, temizdi. Lastiklerimizi ve enerjimizi kontrol altında tuttuk. Sonuçları da gördük. Bu yüzden geri dönmekten çok ama çok mutluyum."

"Edo çok erken yavaşladı ve bende kendimi bir anda yerini alırken buldum. Kilitlenme yaşamadık, frenleme bölgesinin çok başındaydı."

"Bu da bana hamle yapma fırsatı verdi ve başarılı olduk. Bu açıdan, yarışı kontrol ettik." dedi.

Nyck de Vries, Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02

Nyck de Vries, Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02

Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

De Vries, cumartesi günkü sıkıntılarının, büyük oranda aracın bir tarafındaki fren diski ısısının, diğer taraftan çok farklı olmasından kaynaklandığını söyledi.

Bu problem, bir lastiğin blanking parçasına çarpmasıyla daha da kötüleşti ve de Vries'in ilk Berlin yarışında aracının temposundan en iyi şekilde yararlanamamasına sebep oldu.

De Vries, "Frenleri değiştirmemiz gerekti. Öndeki iki fren diski arasında önemli ölçüde fark vardı."

"Ayrıca bir lastik parçası, blankinge çarptığı için de şanssızdık. Zaten zayıf olan bir fren vardı ve blankingin çöktüğü taraf da orası oldu."

"Fark çok büyüktü. Her şey çok sıkışıkken bir tarafta da sürekli olarak kitlenme vardı ve bu da zaman kaybetmemize yeterli oldu. Böylece ilerleme kaydedemedik."

"Şanssızlık oldu. Fakat sonrasında her şey bir araya geldi ve çok iyi bir sonuç aldık. Çok memnunum ve dürüst olmak gerekirse bu biraz rahatlattı!" dedi.

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